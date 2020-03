Maroko zaprl povezave z Evropo, turisti obtičali

Novi virus je prizadel tudi Maroko. Doslej s zabeležili 17 primerov obolelih s covidom-19, en človek je za boleznijo umrl. Maroške oblasti so zato že v minulih dneh uvedle omejitve pri športnih in kulturnih dogodkih, med drugim so stadione zaprli za javnost.

Odpovedane številne letalske povezave in zaprte pomorske poti

Zdaj so po poročanju STA do nadaljnjega odpovedali še letalske povezave z Alžirijo, Španijo, Francijo, Nemčijo, Nizozemsko, Belgijo, Portugalsko in Italijo, zaprte so pomorske poti ter kopenske meje s španskima enklavama Ceuto in Melilla.

V Maroku so obtičali številni turisti, ki niso uspeli pravočasno oditi domov, za kakšno številko gre, za zdaj niso sporočili. Na španski strani meje v obeh enklavah pa je obtičalo nekaj Maročanov, ki se sprašujejo, zakaj jih ne spustijo v domovino.

Maroški turistični sektor, ki je že sicer na udaru zaradi epidemije koronavirusa, bodo nove omejitve zelo prizadele. Panoga sicer predstavlja 10 odstotkov bruto domačega proizvoda.

