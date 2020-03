MZZ: Ne potujte v Španijo, če pa ste tam, se čim prej vrnite

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi hitrega širjenja okužb z novim koronavirusom v Španiji ministrstvo za zunanje zadeve odsvetuje Slovencem vsa potovanja v to državo. Vsem, ki so v Španiji, na MZZ svetujejo, da se čim prej vrnejo domov.

"Nekatere letalske družbe so že prekinile povezave s posameznimi evropskimi državami, zato predlagamo, da (slovenski državljani) spremljajo razmere in se pred potovanjem pozanimajo pri letalskih prevoznikih," so še sporočili iz zunanjega ministrstva.

Španija po številu okužb takoj za Italijo

Španija je danes sporočila, da so od petka dalje zabeležili več kot 1500 primerov novega koronavirusa, poroča STA. Skupno imajo tako v državi potrjenih že 5753 primerov, s čimer se država po številu okužb uvršča takoj za Italijo. Po napovedih naj bi v državi še danes razglasili izredne razmere. Koronavirusna bolezen je v Španiji zahtevala doslej 136 smrtnih žrtev.

