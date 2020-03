Mariborski župan odredil zaprtje vseh lokalov v občini

Potem ko je predsednik vlade Janez Janša danes slovenske župane pozval k samoiniciativnosti in večji angažiranosti pri omejevanju okužb z novim koronavirusom, se je mariborski župan Saša Arsenovič na to odzval z odredbo za zaprtje vseh lokalov v občini. Njegova izjava o tem je napovedana ob 18.30 uri.

Minister in MOL kritična do ljudi, ki polnijo gostinske lokale

Novi zdravstveni minister Tomaž Gantar pa je danes izpostavil, da je marsikje, med drugim v Piranu, opazil zelo živahen utrip v lokalih, ki so bili polni: "To kaže, da razumevanje potrebe po omejevanju kontaktov le ni povsod prisotno. A to bo ključno, da bo število bolnikov, ki jih bo zdravstveni sistem obravnaval, postopno in da bo vsak lahko deležen ustrezne pomoči."

Da priporočil za omejevanje javnega življenja vsi ne razumejo enako resno, so sicer danes opozorili tudi v Mestni občini Ljubljana.

Foto: Instagram

Na uradnem profilu občine na Instagramu so namreč delili fotografijo z Rožnika, kjer se je pred tamkajšnjim gostinskim lokalom zbrala precejšnja množica obiskovalcev.

