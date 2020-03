V Istri za mesec dni zapirajo gostilne, v Avstriji vse "nenujne" trgovine

Restavracije, bari in vsi ostali gostinski lokali v hrvaški Istri bodo zaprti vsaj do 14. aprila, trgovine so lahko odprte le do 18. ure. V Avstriji bodo medtem ostale odprte le trgovine z nujnimi življenjskimi potrebščinami, gostinski lokali pa so lahko odprti le do 15. ure.