Luka Dončić ima v težkih časih sporočilo za vse

Zaradi koronavirusa je v športu nastala velika luknja. Tekmovanja so tako rekoč po vsem svetu prekinili, nič drugače ni s košarkarsko ligo NBA, kjer imamo Slovenci v Goranu Dragiću, Vlatku Čančarju in Luki Dončiću tri predstavnike. Najmlajši je skupaj s klubskim kolegom pri Dallas Mavericks Dwightom Powllom posnel sporočilo za vse ljudi in izpostavil kolektivni duh.

Vrata lige NBA so se zaradi koronavirusa za nedoločen čas zaprla. Vsaj 30 dni košarkarjev ne bomo videli na parketu. Glede na že videne dogodke drugod po svetu pa bi se lahko časovnica vrnitve še zamaknila.

Po nekaterih informacijah bi se lahko liga nadaljevala celo junija, kar bi pomenilo, da bi bilo v zraku tudi nastopanje Luke Dončića in Vlatka Čančarja v kvalifikacijah za olimpijske igre, medtem ko se je Goran Dragić, ki v teh časih kaže nogometne vrline, od reprezentančnega dresa že poslovil.

Ker bi se prav vsi radi v najkrajšem možnem času vrnili na ustaljene tirnice, na katerih smo bili pred koronavirusom, tudi košarkarji polagajo ljudem na dušo, naj se držijo navodil, da se virus ne bi izdatneje širil.

Tako sta Dončić in soigralec Dwight Powell, ki je tako ali tako na stranskem tiru zaradi poškodbe ahilove tetive, posnela video in nagovorila vse po svetu.

"V normalnih okoliščinah bi bili skupaj z vami v areni ali pa bi trenirali," je dejal Dončić in Powell je nadaljeval: "Ampak ker se vsi trudimo, da bi zaustavili širjenje koronavirusa, treniramo individualno."

"Vsi bi morali to delati," polaga vsem na srce Luka. "Še vedno se lahko zabavaš z družino in prijatelji ter soigralci, vendar je to varneje in bolj zdravo," dodaja Powell.

"Vsi pogrešamo navijače in soigralce ter košarko. In če bomo delali skupaj, se bomo kmalu vrnili," je zaključil slovenski košarkar, ki si med drugim krajša čas tudi z igranjem videoigric.