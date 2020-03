50 točk Luke Dončića ... v video igrici

Klubi košarkarske lige NBA iščejo načine, kako v času prekinitve tekmovanja zadovoljiti apetite navijačev. Eden od teh so tudi video igrice. V najbolj priljubljeni, NBA 2K20, Phoenix Suns nadaljujejo sezono; pomerili so se z Dallas Mavericks in Luka Dončić je za zmago dosegel 50 točk in zbral 19 podaj.

Zamisel o virtualnem tekmovanju, ki simulira nadaljevanje sezone v ligi NBA, je zrasla na zelniku enega najbolj znanih igralcev te video igrice, Antonia Saldivarja, ki v NBA 2K nastopa pod imenom UniversalPhenom.

Saldivar, sicer rojen v Phoenixu, v video igrici nastopa za Memphis Grizzlies in je želel 24. marca začeti virtualno tekmovanje, ki pa ga je moral odpovedati zaradi koronavirusa. Hitro je prišel do zamisli, da bi lahko v igrico vključil še druge znane igralce, tako da bi vsak od njih zastopal eno moštvo. "Vse skupaj smo izpeljali v nekaj urah in odziv je bil neverjeten," je za ESPN dejal Saldivar.

Uvodno tekmo si je v povprečju ogledalo 5000 uporabnikov platforme Twitch, v določenih trenutkih pa je gledanost dosegla tudi 12.000 uporabnikov, kar je po ESPN zelo spoštljiva številka.

Tekma - barve Dallasa je zastopal Lawrence Buddy Norman - se je končala z rezultatom 150:136, Luka Dončić, ki je tudi sam velik ljubitelj video igric, pa je dosegel osem točk več, kot je sicer njegov rekord v resničnem svetu lige NBA, poroča STA.

Dvakrat je dosegel po 42 točk, zanimivo, nazadnje prav proti Phoenix Suns. Sicer pa je imel slovenski zvezdnik ob prekinitvi povprečje 28,7 točke, 9,3 skoka in 8,7 podaje. Dallas in Phoenix bi se morala po prvotnem urniku pomeriti v dvorani American Airlines Center v Teksasu v soboto že ob 19. uri po slovenskem času, kar bi bilo veliko darilo ljubiteljem košarke v Dončićevi domovini. Do dvoboja ni prišlo, saj so v ligi NBA obveljali ukrepi, namenjeni proti širitvi izbruha koronavirusa. Liga NBA je prekinjena, vedno več pa je govoric, da bodo košarkarji v najmočnejši profesionalni ligi na svetu prisilno počivali še zelo dolgo.