Priznani Grk in Dončić razmišljata podobno

V tem tednu se je v slovenskih košarkarskih krogih pojavilo ime priznanega strokovnjaka. Grk Dimitris Itoudis je namreč v stiku z vodilnimi na Košarkarski zvezi Slovenije, ki ga želijo angažirati za junijske olimpijske kvalifikacije in morebitne olimpijske igre. Košarkarski življenjepis trenerja, ki z razlogom zelo dobro govori srbsko in hrvaško, je dodobra popisan s številnimi uspehi.

Zanimivo je, da se je Dimitris Itoudis prvih trenerskih košarkarskih korakov učil v naši neposredni bližini. Študiral je namreč na zagrebški fakulteti za šport. Prav v glavnem mestu Hrvaške je začel kariero, potem ko je najprej med letoma 1990 in 1992 vodil zagrebško ekipo do 18 let.

Članski ekipi je premierno nato poveljeval v domači Grčiji, kjer je bil na čelu PAOK-a. V domovini je bil glavni trener še pri Philippos Thessalonikiju in MENT-u, nato pa ga je pod svoje okrilje vzel legendarni Željko Obradović.

Učil se je od velikega, pod svojim okriljem imel tudi Prepeliča

Kar 13 let je bil njegov pomočnik pri slovitem Panathinaikosu, pri katerem sta se veselila petih naslovov prvaka v elitni Evroligi. Leta 2012 sta oba zapustila grškega giganta in takrat se je njuna poslovna pot razšla, čeprav sta še vedno velika prijatelja.

Itoudis je leta 2013 dobil delo glavnega trenerja pri turškem Banvitu, kjer je bil istočasno tudi Klemen Prepelič, Obradović pa pri Fenerbahčeju.

Klemen Prepelič je igral pri Banvitu, ko ga je vodil Dimitris Itoudis. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Po enem letu je sledil premik v Moskvo k največjemu ruskemu klubu CSKA, kjer še danes kot prvi mož stroke vihti dirigentsko palico.

In to še kako uspešno. Če je prej Evroligo osvajal kot Obradovićev pomočnik, mu je ta podvig uspel tudi kot glavnemu trenerju. Leta 2016, ko je postal prvi Grk, ki je osvojil najbolj prestižno evropsko klubsko tekmovanje z negrškim klubom, in 2019 je razveselil Moskovčane, za nagrado pa prejel še naziv najboljšega trenerja na Stari celini.

Dončića spoznal, a je stal na drugi strani in mu grenil življenje

Na svoji poti je občutil tudi moč Luke Dončića. Prav slovenski košarkar je bil med glavnimi protagonisti zmage Real Madrida v polfinalu zaključnega turnirja najboljše četverice v Evroligi leta 2018. S 16 točkami je bil ob Sergio Llullu najboljši strelec Real Madrida, ki je CSKA premagal z 92:83.

Luka Dončić je v preteklosti v dresu Real Madrida večkrat stal na nasprotni strani CSKA, ki mu poveljuje grški strokovnjak. Foto: Sportida

Zdaj bo imel morda priložnost spoznati Dončića tudi pobližje, ponovno pa bi se morda srečal tudi s Prepeličem. Itoudis je namreč kandidat za vodenje slovenske reprezentance, kar bi bila njegova prva odisejada v vlogi selektorja. V Evropi spada med najboljše trenerje, kar bi bil velik doprinos za našo izbrano vrsto, vendar je vprašanje, ali si ga naša krovna košarkarska zveza sploh lahko privošči.

Verjetno bodo svojo besedo imeli tudi pri CSKA, s katerim ima Grk sklenjeno pogodbo še za naslednjo sezono. Prav tako je vprašanje, za koliko časa bi se omenjeni strani dogovorili za sodelovanje. Ali le za olimpijske kvalifikacije, ki bodo od 23. do 28. junija v Kaunasu, kjer se bodo poleg naših košarkarjev za eno vstopnico potegovale še reprezentance Litve, Južne Koreje, Venezuele, Poljske in Angole (zadnji ekipi bosta tekmeca Slovenije v skupinskem delu), in posledično še za olimpijske igre, ali bi lahko bila pogodba dolgoročnejša.

Igralcem pomaga postati boljši, Dončić pa prav tako. Oba namreč zanima ekipni uspeh.

Ob zadnjem scenariju bi se pojavila nevšečnost, saj je jasno, da košarkarji in trenerji, ki delajo v evroligaških klubih, zaradi nesoglasij med Mednarodno košarkarsko zvezo Fibo in Evroligo med sezono niso del reprezentanc. Slovenija kot evropski prvak pa je pod taktirko Rada Trifunovića že vstopila v kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2021, ki ga je leta 2017 osvojila in brani lovoriko. Na prvih dveh tekmah je izgubila na Madžarskem ter doma premagala Avstrijo.

S CSKA je kot glavni trener dvakrat osvojil Evroligo in bil leta 2016 in 2019 izbran tudi za najboljšega trenerja v Evropi. Foto: Reuters

"Moja filozofija je ta, da kot prvo pomagam igralcem postati boljši," je ob zadnji nagradi Aleksandra Gomelskega za najboljšega trenerja Evrolige dejal Itoudis. In zelo podobno razmišljanje ima tudi prvi zvezdnik slovenske košarke Luka Dončić, ki venomer poudarja, da je v ospredju ekipa in njen uspeh - prav z razigravanjem soigralcev pa skuša narediti košarkarje boljše, saj se zaveda, je le to pot do uspehov.