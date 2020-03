Izbor z družabnih omrežij je rubrika, v kateri na Sportalu vsak ponedeljek zvečer ponudimo nabor desetih zanimivih dogodkov iz nogometnega sveta v zadnjem tednu, ki jih najdemo ob brskanju po družabnih omrežjih. Nabor kratkih novičk, zbranih na enem mestu, je nastal v želji, da se izognemo poplavi novic s senzacionalističnimi naslovi, ki vse bolj zapolnjujejo današnji medijski svet.

Izziv ostani doma "okužil" nogometne zvezdnike

Ljudje si v času različnih karanten, ki so jih zaradi hitre širitve koronavirusa uvedli voditelji držav, vsakdan želijo popestriti na različne načine, eden izmed teh je tudi izziv ''ostani doma", ki je okužil tudi nekatere nogometne zvezde. Te namesto z žogo žonglirajo z rolico WC-papirja, ki se v času paničnih nakupov prodaja kot vroče žemljice. Svoje mojstrstvo so pokazali zvezdnik Manchetser Uniteda Bruno Fernandes, nogometaš zagrebške Lokomotive Petar Gluhaković, Juventusov Matthijs de Ligt ...

Bruno Fernandes takes on the #StayAtHomeChallenge in his United shorts 🧻 pic.twitter.com/eecFFP1qSS — utdreport (@utdreport) March 16, 2020

Naš Petar Gluhaković i Interov Hadžikić u #StayAtHomeChallenge 💙🙌 pic.twitter.com/czIj9iBL7N — NK Lokomotiva Zagreb (@NKLokomotiva) March 16, 2020

Ronaldovi hoteli ostajajo hoteli

V preteklih dneh je španska Marca v enem izmed člankov zapisala, da bo radodarni Cristiano Ronaldo, ki je trenutno v karanteni na rodni Madeiri, enega izmed svojih hotelov v Lizboni posodil in ga spremenil v bolnišnico za oskrbo obolelih s koronavirusom. Poskrbel naj bi tudi za plačilo zdravniškega osebja, a od tega ne bo nič. Novica o Ronaldovi dobrodelnosti se je razširila kot požar, zdaj pa so tudi v hotelu sporočili, da je šlo za lažno novico.

"Smo hotel, nismo in ne bomo bolnišnica. Tako bo tudi ostalo," je medijem, ki so želeli izvedeti več, odgovoril predstavnik hotela.

FOOTBALLER: Cristiano Ronaldo will turn his Hotel in Portugal to a Hospital where all those who are infected by #COVIDー19 will be treated free. He will be responsible for the payment of hospital facilities, bills and the salary of all the workers in the hospital #CoronaOut pic.twitter.com/PsjzCe4sh1 — @VisiBle NewS (@visible_news) March 15, 2020

Uživata v samoizolaciji

Nogometašu Liverpoola Alexu Oxlade-Chamberlain in njegovi partnerici, zvezdnici pri glasbeni skupini Little Mix, Perrie Edwards, v času brez tekem in nastopov ni hudega. Posvečata se drug drugemu in tudi zaplešeta. Kdo bi si mislil, da imajo lahko tudi nogometaši, ki veljajo za bolj okorne in trde, tak ritem. Navijači, ki se niti pomisliti ne upajo, da se premier liga ne bo več nadaljevala, so se ob tem zanj malce ustrašili. "Ox, pazi na zadnjo ložo, potrebujemo te," je zapisal eden, ki dobro ve, kako je za nove poškodbe dovzeten vezist Liverpoola.

Pretihotapil se je na stadion in navijal za svoj klub

Še v četrtek se je v ligi Europa še igralo. V Linzu pri LASK je gostoval Manchester United. Dvoboj je zaradi varnostnih razlogov potekal pred praznimi tribunami, a enemu izmed navijačev angleškega velikana se je vseeno uspelo pretihotapiti na stadion, kjer je začel glasno navijati. "We love United, We do, We love United, We do. We love United, We do, ooooo United, We love You!" Nasmejal je tudi komentatorja.

One United fan has sneaked into the game 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/0pS2UiYSvN — Swigalot (@swigalot) March 12, 2020

Dragić pokazal, da je odličen tudi v nogometu

V času mirovanja košarkarske lige NBA se na različne načine kratkočasi tudi slovenski zvezdnik Goran Dragić. Zlati košarkarski kapetan je na svojem Instagramu objavil posnetek, ki je navdušil njegove oboževalce. Posnetek je dokaz, da se je Dragić rodil z okroglim usnjem v rokah. Košarkarsko žogo je zamenjal za nogometno. Tudi s slednjo pozna nekaj trikov. Nanj bi bil ponosen tudi Steve Nash, ki je v času svoje kariere slovel kot najboljši nogometaš med košarkarji.

Ronaldinhu v zaporu ni hudega: je, pije, igra nogomet ...

Nekdanji brazilski nogometni virtuoz Ronaldinho, ki se je v Paragvaju 7. marca zaradi ponarejene potne listine znašel za zapahi, uživa v zaporu. Sotrpini so zvezdnika odlično sprejeli, ves čas ga prosijo za avtograme, krajšajo si čas tudi z alkoholom, vrhunec preteklega dne pa je bila nogometna tekma za 16-kilogramskega odojka.

Ni treba poudarjati, kdo je zmagal. Brazilčeva ekipa je zmagala s kar 11:2, Ronaldinho pa je dosegel pet zadetkov in dodal še šest asistenc.

🇧🇷 Ronaldinho being Ronaldinho in Paraguayan prison, signing autographs and drinking alcohol.



Only Ronaldinho. 👑 pic.twitter.com/Pv5ZVXaDZI — FutbolBible (@FutbolBible) March 11, 2020

INÉDITO |



Al más puro estilo #FifaStreet 🇧🇷🏆



Ronaldinho Gaúcho jugando fútbol en la Agrupación Especializada pic.twitter.com/FWvHmRx4IN — Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo) March 13, 2020

Video: #Ronaldinho jugando al fútbol en la Agrupación Especializada. pic.twitter.com/0laqzCaZi0 — Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo) March 14, 2020

Zvezdniki PSG brez milosti nad čudežnega dečka

PSG je na domači povratni tekmi uspel preobrniti izid in iz lige prvakov izločiti Borussio Dortmund, med slavjem ob napredovanju pa so si pariški zvezdniki dali duška in se brez zavor ponorčevali iz norveškega čudežnega dečka Erlinga Haalanda ter njegovega "zen" proslavljanja zadetkov.

Za vse prej kot odrasel odziv Parižanov je v veliki meri kriv tudi 19-letni napadalec, ki je pred povratno tekmo na svojem Instagramu zapisal "Pariz je moje mesto in ne vaše." Še posebej so besede razjezile Neymarja, ki je Norvežana poslal v domovino. "Tvoje mesto je na Norveškem, pojdi domov. Pariz je naš, ne tvoj," je bil oster Brazilec.

PSG fans - and Neymar - using this clearly fake picture purportedly taken from Erling Haaland’s Snapchat account to justify their mockery of him last night pic.twitter.com/FxumLap4OZ — Tom Williams (@tomwfootball) March 12, 2020

Fair play to Haaland, he's only 19 and he's living in the entire PSG squad's heads rent free

What a ladpic.twitter.com/rSXRHua0fj — BenchWarmers (@BeWarmers) March 11, 2020

Španec potarnal nad ženo, zdaj išče dobro serijo

Po prekinitvi francoskega prvenstva tudi Cesc Fabregas išče hobi, ki bo vsaj malce zapolnil luknjo po prekinitvi nogometnih aktivnosti. Upal je, da bosta z ženo mečkala rjuhe, a gospa Fabregas, Daniella Semaan, bojda nad tem ni preveč navdušena. "Odkar moramo biti doma, žena pa noče imeti več otrok (za zdaj), vas sprašujem, katero TV-serijo bi mi priporočili. Mora imeti vsej štiri sezone," je potarnal nekdanji igralec Arsenala, Barcelone in Chelseaja, zdaj pa brani barve Monaca.

Glede na to, da ima kar deset milijonov sledilcev, verjamemo, da je dobil veliko predlogov. Če ne, upajmo, da omehča ženo, a naloga bo težka. Daniella ima že pet otrok, tri s Cescom.

Since we have to stay at home for some time and my wife doesn’t allow me to have more kids (for now), what series do you guys recommend that have more than 4 seasons at least? @firstLadyD4 😉 — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) March 13, 2020

Več fotografij Denielle Semaan, mamice petih otrok, tri ima s Cescom:

Nogometaši Gremia na igrišče v zaščitnih maskah

Nogometaši brazilskega Gremia so na tekmi proti Sao Luizu na igrišče v Porto Alegreju prišli z zaščitnimi maskami ter pokazali vodilnim, kaj si mislijo o tem, da se liga, kljub vsem opozorilom pred nalezljivim koronavirusom, nadaljuje.

Maske so nosili tako igralci kot trener Renato Portaluppi, ki pa so jih nato takoj sneli in odigrali tekmo, ki so jo pred praznimi tribunami dobili s 3:2. "Nogometaši niso nadljudje, to je treba nujno prekiniti," je dejal trener Flamenga Jorge Jesus.

In Brazil, players and coaches for Gremio entered the field wearing masks as a form of protest — they want to see football games suspended due to coronavirus pandemic pic.twitter.com/G0j0MHS7Lg — Igor Mello (@SuperIgor) March 15, 2020

Rooney povzdignil glas

Angleški nogometni zvezdnik Wayne Rooney je v kolumni za Sunday Times močno okaral tamkajšnjo vlado in vodilne može pri angleški nogometni zvezi. Občutek je dobil, kot da so nogometaši morski prašički, s katerimi lahko počneš, kar želiš.

"Zakaj je bilo treba čakati do petka? Liga bi se celo nadaljevala, če ne bi zbolel Mikel Arteta (op. p. trener Arsenala). Do nas se obnašajo kot do morskih prašičkov. Čutim neizmerno jezo. Če se bo kdo v moji družini okužil zaradi mene, ker sem moral igrati tako dolgo in bo huje zbolel, bom močno razmislil, ali bom sploh še kdaj stopil na zelenico. Vodilnim v državi pa ne bom nikoli odpustil," je med drugim v svoji kolumni zapisal angleški superzvezdnik.