Dončićev statistični nasmeh in šefova obljuba: Pridem v Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

LUKA DONČIĆ PO NOVEM TROJNEM DVOJČKU IN ZMAGI DALLASA

"Luka, se zavedate, da je to vaša četrta zaporedna tekma z vsaj 30 točkami, desetimi skoki in sedmimi asistencami? To je v zgodovini uspelo le štirim košarkarjem," se je glasilo eno od novinarskih vprašanj v slačilnici Dallasa po zmagi nad Chicagom (118:110).

"Ne, tega nisem vedel," je z nasmeškom, ki kaže na to, da se ne predaja vseameriški statistični noriji, odvrnil Luka Dončić ter nato, kot da bi želel izkazovati skromnost in hvaležnost ob tovrstnih vprašanjih, dodal, da se ob tem počuti dobro. Še bolje se je počutil na sami tekmi. Po treh porazih na zadnjih štirih preizkušnjah, pri čemer ga je skelel predvsem zadnji, saj je v končnici zapravil priložnost, da bi postal junak, je potreboval dobro individualno predstavo s končno zmago.

Ob boljšem metu iz igre (58 odstotkov) je dosegel 38 točk, ujel enajst odbitih žog ter se podpisal pod enajst asistenc za še 19. trojni dvojček v karieri in enajstega v tej sezoni. "Ne, ne moti me, da me novinarji sprašujete o statističnih rekordih, toda … Ne vem, kaj naj odvrnem. Vsaka tekma, nova statistika. Jaz pa želim zmagovati," je po treh zaporednih vprašanjih o statističnih primerjavah dejal slovenski zvezdnik Dallasa.

Prodori z raznolikimi zaključki, meti za tri točke po koraku nazaj, podaje žog, ki imajo v njegovem primeru oči, "iskanje" tekmečevih osebnih napak, skoki … Zveni kot običajen delovni večer Luke Dončića, ki je na noge znova dvigoval navijače v AmericanAirlines Areni. "Čutim to podporo," pravi.

Foto: Getty Images Mark Cuban bo obiskal Slovenijo Ob pogovoru s sedmo silo, ki so jo tokrat popestrila tudi slovenska vprašanja Ekipinega novinarja, se je Dončić dotaknil tudi nedavnega slovenskega "čivka" lastnika Dallasa Marka Cubana.



"Ves čas me sprašuje in se poskuša naučiti kakšno slovensko besedo. Čez dva meseca bo že govoril slovensko," se je pošalil Ljubljančan in potrdil Cubanov poletni prihod v Slovenijo.



"Vse je dogovorjeno. Za kakšen dogodek gre, pa boste še izvedeli," je pristavil slovenski reprezentant, ki je v sobotnem pogovoru za Ekipo potrdil tudi sodelovanje v junijskih olimpijskih kvalifikacijah. V okviru priprav nanje bo slovenska reprezentanca nekaj prijateljskih tekem odigrala tudi v Stožicah, kar bo nova priložnost, da Dončića pozdravijo tudi slovenski navijači. Kdo ve, morda se bo mednje pomešal tudi Cuban.



Sportal Bryantov vpliv: teksaški milijarder je Dončića ogovoril v slovenščini Ob pogovoru s sedmo silo, ki so jo tokrat popestrila tudi slovenska vprašanja Ekipinega novinarja, se je Dončić dotaknil tudi nedavnega slovenskega "čivka" lastnika Dallasa"Ves čas me sprašuje in se poskuša naučiti kakšno slovensko besedo. Čez dva meseca bo že govoril slovensko," se je pošalil Ljubljančan in potrdil Cubanov poletni prihod v Slovenijo."Vse je dogovorjeno. Za kakšen dogodek gre, pa boste še izvedeli," je pristavil slovenski reprezentant, ki je v sobotnem pogovoru za Ekipo potrdil tudi sodelovanje v junijskih olimpijskih kvalifikacijah. V okviru priprav nanje bo slovenska reprezentanca nekaj prijateljskih tekem odigrala tudi v Stožicah, kar bo nova priložnost, da Dončića pozdravijo tudi slovenski navijači. Kdo ve, morda se bo mednje pomešal tudi Cuban.

Video: šov Luke Dončića proti Chicagu

"Vse, kar mi nekaj pomeni, so zmage. Tokrat smo jo po predhodni tekmi, ki bi jo morali dobiti, a je nismo, res potrebovali. Ekipa mi je pomagala. Igrali smo čvrsto. Od začetka do konca. Tako moramo igrati na vseh tekmah," je nadaljeval ljubljanski mladenič, vesel, da se je na tekmi proti Chicagu na parket vrnil tudi Tim Hardaway. Na simbolični ravni je Dallas tekmo odprl prav z akcijo Dončić-Hardaway.

Da sam pač ne bo mogel zmagovati, je Luka uvidel že večkrat. Tokrat so mu najbolj odločno sledili Dorian Finney-Smith (11 točk, 5 skokov), Dwight Powell (16 točk, 7 skokov), Justin Jackson (11) in že omenjeni Hardaway (15). Vsi skupaj pa nestrpno pričakujejo, da se v ekipo vrne latvijski velikan Kristaps Porzingis, ki ima težave z otečenim kolenom, a verjame, da bi lahko znova zaigral še ta teden. Ta namreč prinaša še tri domače tekme. Že v noči na četrtek bo v Dallasu gostoval Denver, dva dni pozneje LA Lakers, nato pa še Philadelphia.

Foto: Reuters

"Zahteven niz z visoko frekvenco, v katerem je pomembno, da pametno razporedimo igralne minute, fantje pa se morajo primerno vesti tudi po tekmah," je prikimal trener Rick Carlisle in pohvalil svoje igralce za zmago nad Biki. "Chicago je na fizični ravni verjetno najzahtevnejši tekmec v ligi," je dejal in hitro pristavil, da so tekmeci svojo čvrstost znova dokazovali tudi v obrambi proti Dončiću.

"Vse ekipe nad Luko pošiljajo najbolj čvrste košarkarje. Tepejo ga. Tudi tokrat. On pa se je odzval na odličen način. Bilj je mojstrski. Igral je. Prav ta odločenost in drža sta me na tekmi najbolj navdušili. Je odličen igralec," je dodal trener Dallasa, ki se je že po predhodnih tekmah pritoževal nad grobimi potezami, s katerimi se tekmeci lotevajo prvega zvezdnika. "Podobnega sprejema je bil deležen že Dirk Nowitzki," je dejal.

"Moramo naprej. Ne glede na vse," pa dodaja Dončić, ki se veseli naslednjega tekmeca. A ne zaradi srbskega znanca Nikole Jokića, ki je medtem postavil nov "jugoslovanski" rekord (47 točk), temveč zaradi prihoda Vlatka Čančarja, s katerim načrtujeta slovensko večerjo.