Dončić po porazu in strganem dresu: To nisem bil jaz #video

Družabna omrežja so "pregorela", potem ko si je naš košarkar strgal dres. Seveda, domišljija nima meja in mnogi so ga takoj primerjali s Hulkom Hoganom, nekdanjim slovitim profesionalnim wrestlerjem. Po težkem porazu, razumljivo, Luka ni bil najboljše volje. Še manj je bil zadovoljen s svojo igro.

Luka Doncic showing his inner Hulk Hogan tonight with the jersey rip. pic.twitter.com/hsigIuzDJl — Jayson Slade (@JSladeShow) January 11, 2020

"Mislim, da zelo dobro opravljamo svoje delo." Foto: Gulliver/Getty Images

"Igral sem zelo slabo. Počutil sem se tako, kot da nisem vedel, kako igrati košarko. To nisem bil jaz. Moram se izboljšati. Sem zelo tekmovalen. Kot sem rekel, moram se izboljšati … Vem, da sem lahko še boljši. Star sem šele 20 let," je uvodoma dejal trenutno najboljši slovenski košarkar.

Vprašali so ga, ali je na njegov izbruh vplivalo dejstvo, da so igrali proti LA Lakers in LeBronu Jamesu ter da so tekmo prenašali na televiziji ESPN. "Ni pomembno, ali je to nacionalna televizija, ali so to Lakers, ali nekdo drug. Na vsako tekmo moramo iti na polno," je dejal 20-letni Ljubljančan, ki se zelo dobro zaveda, kaj uspeva njemu in njegovim soigralcem.

"Spominjam se, ko so na začetku sezone dejali: 'Nikoli jih ne boste premagali ali se uvrstili v končnico.' Zdaj smo šesti. Mislim, da zelo dobro opravljamo svoje delo. Moramo nadaljevati in skupaj se moramo naučiti še veliko stvari," je še dejal Dončić.

"To so čustva, ki vplivajo na zmago ali poraz, tako da ga razumem." Foto: Reuters

Trener Dallasa poudarja, da je šel Luka skozi veliko stvari

Njegov izbruh razume tudi Rick Carlisle, trener Dallasa, ki je bil na tekmi proti LA Lakers v zadnji četrtini izključen. Pozneje je spregovoril tudi o besnem izpadu svojega varovanca.

"Fant rad zmaguje in se razburi. Mislim, da ko je zgrešil met za tri točke, si je strgal dres. To so čustva, ki vplivajo na zmago ali poraz, tako da ga razumem. Letos je šel skozi veliko različnih stvari. Pokazal je nekaj fenomenalnih predstav, drugič pa so se spravili nanj. Uči se še, kako se je treba s tem spopasti. To ni lahko," je po tekmi dejal Carlisle in še enkrat več poudaril, kaj uspeva našemu košarkarju.

"Moramo razumeti, da je še vedno mlad"

"Fant igra šele drugo leto in bo že igral v začetni postavi tekme All-Stars. Moramo razumeti, da je še vedno mlad. Glede na svoja leta je v smislu igre zelo zrel – kako vidi igro in kaj mu uspeva na igrišču. Trenutno gremo skozi težko obdobje in moramo nadzorovati svoja čustva," je še dejal prvi trener Teličkov.

LeBron James je pohvalil našega košarkarja. Foto: Reuters

James: Luka je presegel svoja leta

Na drugi strani je imel zelo uspešen večer LeBron James, prvi košarkar Jezernikov. Ta je na tekmi dosegel 35 točk. Po današnji tekmi se je James na večni lestvici doseženih točk v ligi NBA povzpel na četrto mesto, potem ko ima na svojem računu 12.193 točk.

V letošnji sezoni so Jamesa in Dončića velikokrat primerjali in mnogi menijo, da to niso poštene primerjave, ampak vseeno menijo, da se Luka zelo dobro spopada z vsemi pritiski, ki jih prinaša liga NBA. S tem se strinja tudi eden najboljših košarkarjev lige NBA. "Presegel je svoja leta. Tako na igrišču kot tudi zunaj njega. Nobenega dvoma ni, da gre za izjemnega košarkarja."