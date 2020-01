MVP Luka? Pripravite se na drugačno "žival".

Po bolečem porazu proti Denverju se Luka Dončić v družbi košarkarjev Dallasa pripravlja na novo soočenje z LeBronom Jamesom in ob tem javno razmišlja tudi o (ne)učinkovitosti v zaključkih tesnih tekem. Vzporedno s tem navdušenje nekdanjih zvezdnikov in izkušenih analitikov nad 20-letnim Ljubljančanom ne popušča niti za drobec. To potrjuje tudi legendarni Scottie Pippen.

"Zanimajo ga zmage. Ko izgubi, ga to neizmerno boli. Ta njegova tekmovalnost je močnejša od vseh preostalih lastnosti," je o Luki Dončiću po četrtkovem treningu zbranim novinarjem pripovedoval trener Dallasa Rick Carlisle. Njegovo moštvo je klonilo na štirih od zadnjih šestih tekem. Skupni imenovalec zadnjih dveh porazov je bila Dončićeva vrhunska predstava v večjem delu tekme, nato pa mrk v odločilnih trenutkih. Kot bi se zaletel v višji obrambni zid, pri čemer pa so ga nazadnje na cedilu pustili tudi soigralci.

"Takšno tekmo bi morali dobiti. A žoga ni šla skozi obroč. Se je pa težko sprijazniti s takšnimi položaji. Seveda, lahko bi imeli več zmag, a poskušam gledati s svetle plati. Učimo se. Še se bomo učili," po prespani noči razmišlja Dončić, ki se je po porazu proti Denverju izognil novinarjem. Prednje je stopil po treningu in v obrazložitev dejal, da se je umaknil zaradi težav z nohtom na palcu.

Odziv na podvajanje in večjo obrambno agresivnost ter iskanje rešitev v takšnih razmerah, ko hkrati ura nad tablo odšteva zadnje sekunde, je torej nov izziv za slovenskega zvezdnika. Neke vrste naslednja faza v izjemnem razvoju. "Treba je trenirati," je z rameni skomignil Luka, prepričan o tem, da pričakovanja okolice in vse večji medijski vrvež okrog njega ne vplivajo na učinkovitost. "Tega sem bil vajen že v Madridu," pravi.

"Porazi ga bolijo," pravi trener Rick Carlisle. Foto: Getty Images

V pričakovanju Jamesa in Porzingisa

V ligi NBA sicer prav veliko časa za objokovanje porazov ni. Tudi v Dallasu so misli hitro preusmerili proti naslednji preizkušnji. Že v noči na soboto bo v American Airlines Travel Centru gostovala zvezdniška zasedba LA Lakers. Nova priložnost, da se Dončić dokazuje proti dolgoletnemu vzorniku LeBronu Jamesu.

"Seveda, je eden najboljših igralcev vseh časov A ko se tekma začne, želim zmagati. To je vse. Premagali smo že veliko dobrih ekip. Vsaka ekipa lahko premaga vsako," razmišlja tretji strelec in asistent lige, ki nerad govori o primerjavah s prvim zvezdnikom lige. "Nisem mu še niti blizu. Star sem 20 let. To je moja druga sezona v ligi NBA. Čaka me še veliko dokazovanja."

Kljub napredku na treningu ekipi tokrat še ne bo mogel pomagati latvijski center Kristaps Porzingis. Zanesljivo bo izpustil tudi nedeljsko tekmo s Philadelphio. Zelo verjetna pa se zdi njegova vrnitev v prihodnjem tednu, bodisi proti GS Warriors bodisi proti Sacramentu. S tem bodo Teksašani dobili prepotrebno igralsko širino, Luka pa ključnega partnerja v igri. Tega trenutka se veseli tudi trener Carlisle, ki ob tem še naprej razmišlja o taktiki razporejanja minut, da bi bil Dončić svež v ključnih trenutkih. Luka je pri tem vprašanju bolj brezbrižen. "Tekma je dolga 48 minut. Pripravljen sem igrati toliko. Če mi bo trener namenil vse minute, jih bom odigral," odgovarja.

Foto: Getty Images

Scottie Pippen pričakuje drugačno "žival"

Medtem pa splošni vtis o izjemnih poglavjih, ki jih šele v svoji drugi sezoni v ligi NBA piše Dončić, krepijo stalni pogovori o njem v ameriških športnih pogovornih oddajah. Ljubljančana je med drugim gostila tudi priljubljena televizijska voditeljica Rachel Nichols. "Način, na katerega igram, me preseneča. A to je plod trdega dela. Poleti sem garal, da bi bil boljši," ji je povedal slovenski reprezentant.

Bolj zgovorni in manj zadržani so dolgoletni spremljevalci dogajanja. Tako je zanimivo tezo postavil analitik ESPN Brian Windhorst. Prepričan je, da je prav Dončić naslednji novi najkoristnejši košarkar lige. "Morda bo lovoriko MVP pred njim prejel še kdo, ki jo je v preteklosti že. LeBron James, James Harden ali Giannis Antetokounmpo. Naslednji pa je Luka," pravi Američan, ki v nastajajočem Dallasu v prihodnosti vidi tudi prvake.

Z njim se strinja šestkratni prvak lige in član originalnega sanjskega moštva iz Barcelone 1992 Scottie Pippen. Izhodišče njegovega razmišljanja je, da kljub zavidanja vredni statistiki (29,6 točke, 9,7 skoka, 9 asistenc) novi teksaški šerif še zdaleč ni niti blizu zenita. "Uči se. Boljši je iz tekme v tekmo. Spremljamo mladega fanta, ki se telesno in mentalno razvija, obenem pa krepi samozavest. Da, dominira, vseeno pa njegova košarka še ni sebična. Ko bo, bo to povsem drugačna 'žival'. Verjamem, da Luka že zdaj čuti, da je eden najboljših košarkarjev ligi," je dejal Pippen.