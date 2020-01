Žlahtno desetletje in 10 Slovencev, ki so v njem pustili globok pečat

CNN je ob koncu desetletja (o tem, ali je dekada res končana, so mnenja deljena) izbral deset športnikov, ki so v globalnem merilu najbolj zaznamovali zadnjih deset let, na Sportalu pa smo pripravili elitno slovensko deseterico.

Ker je razkošno bero slovenskih dosežkov zelo nehvaležno spraviti v zgolj deset alinej, je marsikatero ime ostalo izven seznama, zato vas vabimo, da svoje favorite predlagate v komentarju.

Luka Dončić

Luka Dončić je v globalnem merilu brez dvoma največje športno ime, kar jih je imela Slovenija, in ime, ki je dodobra zaznamovalo najmanj zadnja tri leta.

Dončić se kljub rosnim 20 letom lahko pohvali s kopico nazivov – od najkoristnejšega igralca Eurolige (MVP), igralca zlate košarkarske generacije, ki je leta 2017 na Eurobasketu osvojila naslov evropskega prvaka, in člana idealne peterke na istem prvenstvu.

Foto: Reuters

Lani je osvojil naziv novinca v ligi NBA (Rookie of the Year) in postal nosilec igre v moštvu Dallas Mavericks. Mladenič, zaradi katerega marsikateri Slovenec vstaja sredi noči in ki iz dneva v dan premika mejnike in zaposluje ameriške statistike, je globalno med najbolj priljubljenimi košarkarji v ligi NBA – po prvem preštevanju glasov navijačev v izboru All-Star namreč močno vodi.

The first returns from #VoteNBAAllStar 2020!



Make YOUR vote count twice today by voting here ➡️ https://t.co/VMuxMjeZQO pic.twitter.com/qRzXqLxMti — NBA (@NBA) January 2, 2020

Goran Dragić

Tudi Dončićev mentor v reprezentanci 33-letni Goran Dragić je v zadnjem desetletju pustil velik pečat. V moštvu Miami Heat je, čeprav tekme v letošnji sezoni večinoma začenja s klopi, spoštovano ime.

Foto: Vid Ponikvar

Dragić, ki je slovensko reprezentanco leta 2017 popeljal do naslova evropskega prvaka, kar je največji uspeh slovenske košarke, in bil razglašen za MVP prvenstva, je edini Slovenec, ki je do zdaj nastopil na prestižni tekmi NBA zvezd (All-star)

Anže Kopitar

Tudi Anže Kopitar, ki v ligi NHL igra že od leta 2006, je eden ključnih igralcev v svojem moštvu. V zadnjem desetletju skorajda ni bilo sezone, v kateri ne bi bil najboljši posameznik moštva Los Angeles Kings. Leta 2012 so se mu uresničile sanje tistih, ki si upajo sanjati drzno.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

32-letnik s Hrušice je s Kralji osvojil prvi Stanleyjev pokal, dve leti zatem še drugič dvignil hokejski sveti gral. Junija 2016 ga je doletela posebna čast, postal je kapetan kalifornijskega kluba, v dresu katerega je lani dosegel mejnik, ob katerem so zaploskali le redkim.

Foto: Reuters

Odigral je tisoč tekem rednega dela lige NHL. Nekoč "malo naiven fant" je zrasel v enega najboljših oklepnikov na svetu, ki se na vrhu klubskih lestvic druži z živimi legendami, kot so Wayne Gretzky, Luc Robitaille, Dave Taylor, Marcel Dionne …

Jan Oblak

Jan Oblak spada med najboljše in najbolj cenjene vratarje na svetu. Med čuvaji mreže ima največjo tržno vrednost in lahko postane celo prvi na svetu, za katerega bi snubec plačal trimestno število milijonov evrov.

Foto: Reuters

Z Atleticom iz Madrida je osvojil tri lovorike, štirikrat zapored je postal dobitnik priznanja zamora, ki ima med vratarji v španskem prvenstvu veliko vrednost. Navdušuje z mirnostjo, zrelostjo in samozavestjo, ki jo je v prekomernih količinah izkazoval že kot golobradi najstnik pri Olimpiji.

Je nadomestni kapetan Atletica in slovenske reprezentance, s katero si bo v prihodnje prizadeval uvrstiti na veliko tekmovanje, hkrati je najbolj prepoznavno slovensko nogometno ime na svetu. Njegovi posnetki čudežnih obramb, s katerimi razvaja domala vsak teden, pa postajajo spletne uspešnice.

Tina Maze

Čeprav so morda časi Tine Maze že nekoliko pozabljeni, pa ne bi smeli biti, saj niso ne skromni ne preveč časovno oddaljeni. 36-letna Črnjanka je še vedno lastnica rekordnega izkupička točk v eni sezoni – v sezoni 2012/2013 jih je zbrala 2.414 in s tem porušila rekord Hermana Maierja, ki jih je nanizal 2.000.

Foto: Reuters

Petkratna zmagovalka izbora Športnik leta (kar je največ do zdaj) je v tekmovalnem ritmu zadnjič smučala 7. januarja 2017 in je ena izmed zgolj šestih smučark, ki so zmagale v vseh petih disciplinah, in ena od treh, ki jim je to uspelo v eni sami sezoni.

V svoji zbirki ima med drugim dve zlati olimpijski medalji in štiri naslove svetovne prvakinje.

Peter Prevc

Le z enim nazivom športnik leta manj, štirimi, se lahko pohvali smučarski skakalec Peter Prevc.

Njegovi navijači se najraje ozirajo na sezono 2015/2016, v kateri je zmagal na prestižni novoletni turneji, postal svetovni prvak v poletih in lastnik velikega kristalnega globusa za zmago v skupnem seštevku, do katerega je skočil kar šest tekem pred koncem sezone.

Foto: Sportida

Sanjsko sezono je zaključil z rekordnimi 2303 točkami. Leta 2015 se je na letalnici v Vikersundu kot prvi Zemljan vpisal v klub 250. Prevc je dobitnik dveh olimpijskih medalj – v Sočiju je na srednji skakalnici skočil do srebrne medalje, na veliki napravi pa je posegel po bronu.

Janja Garnbret

Tudi Janja Garnbret, tako kot prej omenjeni Dončić, iz dneva v dan premika mejnike. V lanski sezoni je postala prva športna plezalka, ki je balvansko sezono končala brez poraza (zmagala je na vseh šestih tekmah lanske sezone), in ki je na enem svetovnem prvenstvu osvojila kar tri naslove svetovne prvakinje.

Foto: Grega Valančič/Sportida

20-letna na Gorenjskem živeča Korošica je bila najboljša v balvanih in težavnosti, nepremagljiva pa je tudi v kombinaciji, umetno sestavljeni disciplini vseh treh plezalnih panog, tudi hitrostnega plezanja, ki v komplet težavnosti in balvanov nikakor ne sodi, in bo letos v Tokiu prvič del olimpijskega sporeda. Tam bo Garnbretova ena od glavnih favoritinj za olimpijsko krono.

Primož Roglič

Garnbretovi je na letošnjem izboru za športnika leta družbo delal Primož Roglič. Številka 1 za slovenske športne novinarje in številka 1 na Mednarodni kolesarski lestvici.

Foto: Getty Images

Za nekdanjim smučarskim skakalcem, ki je v tem desetletju končal skakalno in začel kolesarsko kariero, je izjemna sezona. Zmagal je skoraj na vseh dirkah, kjer je nastopil, vrhunec pa je predstavljala zmaga na lanski Dirki po Španiji, ki je bila dober obliž na rano Giru, kjer je po številnih peripetijah povsem izmučen izvlekel 3. mesto.

V Monaku živeči Zasavec je Sloveniji prinesel prvo zmago na tritedenskih kolesarskih dirkah.

Tim Gajser

Tudi Tim Gajser je zaznamoval letošnji izbor za športnika leta. Športni novinarji Slovenije so ga postavili na 3. mesto, za Rogličem in Dončićem.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Gajser je sezono kronal s svojim drugim naslovom svetovnega prvaka v elitni konkurenci MXGP, ki je vreden še več kot prvi, saj ga je dosegel po hudi poškodbi v lanskem letu in prvič brez neposredne pomoči očeta Bogomirja Gajserja, ki je bil do zdaj eden ključnih mož na Gajserjevi športni poti.

Čeprav se 23-letni zvezdnik tovarniške ekipe Honde že neka časa spogleduje s superkrosom v ZDA, pa za zdaj ostaja v razredu MXGP, kjer bo poskušal ubraniti naslov.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ob tem mu bodo tako kot do zdaj v pomoč številni navijači, ki, oblečeni v rumeno in rdečo, s številkami 243 in motornimi žagami ob progi na njegovih dirkah sestavljajo eno izmed bolj dopadljivih kulis.

Tina Trstenjak

Elitno deseterico zaključujemo s Tino Trstenjak, zadržano, a odločno judoistko iz Celja, ki je leta 2016 v Riu de Janeiru postala olimpijska prvakinja v kategoriji do 63 kilogramov, leto prej pa v Astani prevzela krono svetovne prvakinje. V zbirki ima tudi dva naslova evropske prvakinje.

Foto: Stanko Gruden

10 mest enostavno ni dovolj

Seveda si častno omembo zasluži marsikdo, od Tineta Urnauta, kapetana slovenske odbojkarske reprezentance, ki je lani osvojila naslov evropskega podprvaka, pa Uroša Zormana, ki je bistveno zaznamoval slovensko rokometno srenjo (danes praznuje 40. rojstni dan), Urška Žolnir, prva Slovenka, ki je za samostojno Slovenijo osvojila zlato olimpijsko odličje (London 2012), Primoža Kozmusa, metalca kladiva, ki je glavnino svojih uspehov sicer dosegel v prejšnjem desetletju (olimpijski prvak v Pekingu 2008, svetovni prvak v Berlinu leta 2009), v tem pa postal olimpijski podprvak (London 2012) in tretji na svetovnem prvenstvu (Daegu 2011), boksarja Dejana Zavca, Ilke Štuhec, dvakratne svetovne prvakinje v smuku, … deskarja Žana Koširja, dobitnika treh kristalnih globusov v sezono 2014/2015 in dobitnika treh olimpijskih medaljm in seznam se še kar ne konča.

Koga pa bi vi še uvrstili na lestvico elitne deseterice? Vabljeni, da ime svojega favorita vpišete v komentar.