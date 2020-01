Veličasten preobrat Dallasa, Dončić osrečil soigralce #video

Košarkarji Dallasa so na krilih izjemnega preobrata v drugem polčasu premagali Philadelphio (109:91) in niz šestih zaporednih domačih tekem sklenili s tako želeno zmago. Luka Dončić je kljub manj natančnem metu iz igre (4/15) prispeval 19 točk in bil prvi strelec svoje ekipe, soigralce pa spravil v dobro voljo še z 12 asistencami in 8 skoki. Denver Vlatka Čančarja, ki pri Nuggets ponovno greje klop, gosti Cleveland.