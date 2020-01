Nekaj je v Sloveniji: Iz Iva Daneua je nastal Luka Dončić

Dvorana Tabor v Ljubljani, kjer se je pred 70. leti začela pisati zgodba Košarkarske zveze Slovenije. 15. januarja 1950 je tu potekala ustanovna skupščina KZS. Ustanovitelji so bili Tine Benedičič, Adi Klojčnik, Danilo Erbežnik, Vojmil Šerbec, Marko Deu, Stane Fugina, Tugomir Vozelj, Peter Breznik, Dušan Kit in Miran Počkar, prvi predsednik Košarkarske zveze Slovenije pa je postal Tine Benedičič.

Dvorana Tabor v Ljubljani, kjer se je pred 70. leti začela pisati zgodba Košarkarske zveze Slovenije. 15. januarja 1950 je tu potekala ustanovna skupščina KZS. Ustanovitelji so bili Tine Benedičič, Adi Klojčnik, Danilo Erbežnik, Vojmil Šerbec, Marko Deu, Stane Fugina, Tugomir Vozelj, Peter Breznik, Dušan Kit in Miran Počkar, prvi predsednik Košarkarske zveze Slovenije pa je postal Tine Benedičič. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pred natanko 70 leti je na ljubljanskem Taboru potekala ustanovna skupščina Košarkarske zveze Slovenije in prav v sredo je bila v isti dvorani slovesna prireditev. A ne bo edina v tem letu. Glavno praznovanje bo jeseni, ko bo luč sveta ugledal film o nepozabni poti slovenske izbrane vrste na evropski prestol. "Najbolj ponosen sem, da se zveza iz leta v leto razvija. Organizacija je resna, stabilna in vsa leta dosega rezultate," je med drugim dejal njen zdajšnji predsednik Matej Erjavec.

Zdajšnji predsednik KZS Matej Erjavec in Peter Breznik, ki je bil eden od ustanoviteljev. Njegova prva funkcija na KZS je bila vloga generalnega sekretarja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ivo Daneu je legenda slovenske in jugoslovanske košarke. S slednjo je prav leta 1970 v Ljubljani, ko je bila KZS ustanovljena, osvojil naslov svetovnega prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenske trenerske legende. Mik Pavlovič (desno) v pogovoru z Janezom Drvaričem (levo) in Sergejem Ravnikarjem (sredina). Foto: Grega Valančič/Sportida

Marko Milić in Rašo Nesterović sta bila del slovenske košarkarske reprezentance, ki je leta 2005 v Beogradu pripomogla, da se je ustvaril navijaški kult. Prav tako sta pomagala, da je Slovenija leto pozneje zaigrala na premiernem svetovnem prvenstvu na Japonskem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Lipko je bil maskota in eden od zaščitnih znakov evropskega prvenstva, ki ga je Slovenija organizirala leta 2013. Otroci so ga sprejeli in je še zdaj redni gost košarkarskih tekem. Na sliki v družbi s Klemnom Slakonjo, ki je na prireditvi skrbel za zabavni program, in Matejem Erjavcem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na prireditvi so se še enkrat spomnili velikega uspeha slovenske reprezentance. Kapetan Goran Dragić se je s soigralci v Istanbulu leta 2017 veselil zgodovinske zlate medalje na evropskem prvenstvu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Selektor Rado Trifunović bo tisti, ki bo skušal popeljati Slovenijo na premierne olimpijske igre. Letos jih gosti Tokio. Naši izbrani vrsti bosta v kvalifikacijski skupini nasproti stali Angola in Poljska. V polfinale napredujeta dve ekipi iz vsake skupine (v drugi so gostiteljica Litva, Južna Koreja in Venezuela), na Japonsko pa bo odpotovala le zmagovalka turnirja. Foto: Grega Valančič/Sportida