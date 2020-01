Svet še naprej pridno glasuje za Luko Dončića

Razkrili so še tretje in tudi predzadnje vmesne rezultate glasovanja za nastop na prestižni tekmi NBA All-Star. Slovenski košarkar Luka Dončić, ki navdušuje v majici Dallas Mavericks, je zbral že 4.598.323 glasov in je na drugem mestu vzhodne konference in tudi drugi absolutno. Prvi ostaja zvezdnik Los Angeles Lakers LeBron James, ki je ob zadnjem štetju zbral 4.474.887 glasov.

Trenutno rezultati za zahod:

The third WEST returns from #VoteNBAAllStar 2020!



Make YOUR vote count twice today by voting here ➡️ https://t.co/KkbGhfwxpd pic.twitter.com/eDFrfEIWcf — 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 16, 2020

Trenutni rezultati za vzhod:

The third EAST returns from #VoteNBAAllStar 2020!



Make YOUR vote count twice today by voting here ➡️ https://t.co/KkbGhfwxpd pic.twitter.com/tv2GspH5Vk — 2020 NBA All-Star (@NBAAllStar) January 16, 2020

Blizu nastopa na tekmi zvezdnikov je bil že lani

Komaj 20-letni zvezdnik Dallas Mavericks je bil že lani povsem blizu glavnega dogodka NBA All-Star, saj je v glasovanju navijačev pristal na tretjem mestu absolutno in drugem za LeBronom Jamesom na zahodu, a se je moral nazadnje zadovoljiti z nastopom na tekmi vzhajajočih zvezd.

Prvi peterki vzhoda in zahoda so namreč polovično določili glasovi navijačev, preostalo polovico pa so dale glasovnice košarkarjev in novinarjev, ki spremljajo ligo NBA. Preostalih sedem košarkarjev, ki so zaigrali na prestižni tekmi, so določili trenerji. Dončića je 15 trenerjev iz zahodne konference pri tem izboru spregledalo.

Jasno je, da se to letos, ko je svoje že tako fantastične številke iz debitantske sezone močno nadgradil in je trenutno celo eden glavnih kandidatov za naziv najkoristnejšega igralca rednega dela sezone (MVP), ne bo zgodilo, jasno pa je tudi to, da bo najverjetneje še višje, kot je bil lani, tudi ko beseda nanese na glasove navijačev.

LeBron James in Giannis Antetokounmpo sta najbližja Dončićeva zasledovalca. Foto: Reuters

Samo trije so šli čez milijon

Po prvem tednu glasovanja, ki se je začelo 25. decembra lani, je Dončić tako celo na vrhu v absolutni konkurenci. Prejel je 1.073.957 glasov (lani jih je ob koncu glasovanja zbral skupaj 4.242.980), kar je vsega 599 več od njegovega najbližjega zasledovalca, Grka Antetokounmpoja iz Milwaukee Bucks.

Oba sta vodilna vsaj v svoji konferenci, s tem da Dončiću na zahodu LeBron James iz Los Angeles Lakers kot eden od treh košarkarjev, ki so prejeli več kot milijon glasov, diha za ovratnik z 1.020.851 glasovi, precej blizu pa je tudi njegov klubski soigralec Anthony Davis (955.246). Na vzhodu je zgodba drugačna.

Antetokounmpo je prejel skorajda še enkrat več glasov, kot jih je do zdaj zbral njegov najbližji zasledovalec Joel Embiid iz Philadelphie 76ers.

Trenutni rezultati glasovanja za All-Star 2020:

The first returns from #VoteNBAAllStar 2020!



Make YOUR vote count twice today by voting here ➡️ https://t.co/VMuxMjeZQO pic.twitter.com/qRzXqLxMti — NBA (@NBA) January 2, 2020

Goran Dragić, za katerega lahko glasujete tudi letos, edini Slovenec

Glasovanje, v katerem lahko Dončiću in tudi preostalima slovenskima košarkarjema v ligi NBA, Goranu Dragiću (Miami Heat) in Vlatku Čančarju (Denver Nuggets), do nastopa na tekmi zvezd pomagate tudi vi, bo končano 20. januarja. Prav danes ob 9. in 16. januarju glasovnice štejejo dvojno, zato je vas glas še toliko bolj pomemben.

Za Luko Dončića, Gorana Dragića in Vlatka Čančarja lahko glasujete tukaj

Letošnji, že 69. NBA All-Star bo gostila dvorana United Center v Chicagu, dom šestkratnih prvakov lige NBA Chicago Bulls, pri katerih bo tekma zvezd na sporedu še tretjič, prvič po letu 1988.

Goran Dragić (desno) je leta 2018 postal prvi Slovenec, ki je nastopil na tekmi NBA All-Star. Foto: Getty Images

Do zdaj edini slovenski košarkar, ki je nastopil na glavnem dogodku NBA All-Star, je Dragić, ki ga je ta čast doletela leta 2018, ko je za ekipo LeBrona Jamesa, ki je na koncu s tesnih 148:145 premagala moštvo Stephena Curryja, v 11 minutah in pol igre prispeval dve točki, zbral pa še štiri skoke in eno asistenco.

Pomembni datumi letošnjega NBA All-Star:

- 21. januarja ob 6. uri zjutraj po našem času se bo glasovanje končalo.



- 23. januarja bodo razkrili prvi peterki.



- 30. januarja bodo znani rezervisti, ki jih bodo izbrali trenerji.



- 6. februarja bosta kapetana sestavila svoji ekipi iz rezerv, ki jih bodo določili trenerji.



- 17. februarja ob 2. uri po slovenskem času bo tekma All-Star v Chicagu.