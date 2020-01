Znamka Jordan se zaveda, da bo iz tega nastalo še nekaj več #video

Dallas in Teksas bosta začutila Slovenijo še bolj pristno, čeprav Luka Dončić že s svojimi predstavami dela največjo reklamo naši majhni državi. Moči so namreč združili državne institucije, mesto Ljubljana, AmCham Slovenija, Sport Media Focus in košarkarski klub Dallas Mavericks. Tako v turizmu kakor tudi gospodarstvu bodo poskušali izkoristiti položaj, na katerega je v ZDA vplival naš košarkarski virtuoz, ki bo na mednarodni ravni po mnenju Tomaža Ambrožiča postal še večja zvezda.

Luka Dončić je s svojimi predstavami na parketu v dvoranah lige NBA pripomogel k temu, da se več govori o Sloveniji, kot bi se sicer. Prav njegov pohod po ZDA je povod za sodelovanje Slovenije in kluba Dallas Mavericks, s katerim želijo prepoznavnost naše države krepiti na turističnem in gospodarskem področju.

Enoletno sodelovanje

"S klubom smo pred meseci začeli pogovore o morebitnih partnerstvih. Osebno se mi je zdela naravna potencialna povezava, ki jo Slovenija lahko ima z ameriškim trgom. Ugotovili smo, da je prišel čas, da slovenske znamke stopimo zunaj države v partnerstvo, ki ga Dallas Mavericks predstavlja," je uvodoma dejal direktor Sport Media Focus Tomaž Ambrožič, ki je vključen v sodelovanje z Dallas Mavericks.

Tomaž Ambrožič o sodelovanju z Dallas Mavericks

Sodelovanje bo potekalo v letu 2020, začelo pa se bo 21. januarja na tekmi proti LA Clippers. V tej sezoni bodo oglaševali na desetih domačih tekmah Dallasa, isti količinski zakup pa bo prav tako jeseni v prihodnji sezoni.

Posebna tekma bo 11. marca, ko bo Dallas gostil Denver Nuggets. Takrat bo v dvorani American Airlines Center v Dallasu dogodek I feel Slovenia night. V tem času bodo potekale tudi druge promocijske aktivnosti. Slovenija bo predstavljena kot glavni partner in kot znamka, destinacija, ki je zaradi Dončića v tistem delu ZDA postala zelo poznana.

"To, da Teksas občuti Slovenijo, je pomembno tudi v poslu"

"Odpiranja ameriškega trga se je treba lotiti strateško. To je izjemna poteza in priložnost za vse državne institucije," meni Ajša Vodnik. Foto: Grega Valančič/Sportida V projektu, ki bo imel za Slovenijo dodatne razsežnosti, so moči združili državne institucije, mesto Ljubljana, AmCham Slovenija, Sport Media Focus in košarkarski klub Dallas Mavericks našega športnega virtuoza Luke Dončića.

Znamka I feel Slovenia bo prav zaradi slovenskega košarkarja postala še bistveno bolj prepoznavna v Teksasu. Dan po tekmi bodo imela na poslovni konferenci Texas feel Slovenia namreč svojo priložnost slovenska podjetja. Slovenija se bo predstavila s turističnega - kot trajnostna zelena država za petzvezdična doživetja - in gospodarskega vidika ter iskala poti za prihodnje sodelovanje.

"Da Teksas občuti Slovenijo, je pomembno tudi v poslu. Na tem valu, ki ga je ustvaril Luka, se bo lahko poiskalo nove partnerje. Vendarle ima Dallas kot mesto 1,2 milijona ljudi, z okolico šest, celoten Teksas pa 28 milijonov prebivalcev. Odpiranja ameriškega trga se je treba lotiti strateško. To je izjemna poteza in priložnost vseh državnih institucij. Pomembno je, da bomo povezali športni uspeh in gospodarstvo. Na dogodku se bomo predstavili potencialnim investitorjem, ki jih zanima širše okolje. Ambicije so visoke. Priložnosti v Teksasu je ogromno. Po BDP je deseto največje gospodarstvo na svetu, pred Kanado, na primer. Za slovenska podjetja, ki bi želela vstopiti na ta trg, je to ogromen potencial," poudarja Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija.

Američani v Sloveniji nadpovprečni potrošniki

Ker je Lukov rojstni kraj Ljubljana, v glavnem mestu Slovenije vidijo priložnost, da bi v prihodnje še več gostov prišlo iz ZDA. V letu 2018 so ti predstavljali 6,2-odstotni delež vseh prenočitev iz tujine, kar je tretji največji po državah. Zgodba je bila podobna tudi v preteklem letu. In prav Američani so nadpovprečni potrošniki, povrhu vsega pa v Slovenijo prihajajo tudi zunaj turistične sezone.

Maja Pak o sodelovanju z Dallasom in Dončićem

"Skupaj s turističnim gospodarstvom smo veliko vložili v ameriški trg. Zlasti digitalna kampanja My way. Ta poteka tudi letos, sodelovali pa bomo še z National Geographic, Healthy water ... Lani so v Ameriki razglasili Slovenijo za najbolj vročo destinacijo na svetu," je poudarila direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak.

Partnerstvo z Dallasom je ovrednoteno na sto tisoč evrov, kar je izjemno ugodna ponudba, poudarja Ambrožič: "V klubu so zelo kooperativni. Vedo, kaj jim Luka pomeni in kaj prinaša. Od kluba in javnosti smo vsi deležni prav posebne pozornosti. Upamo, da se bo partnerstvo še nadgradilo. Da ne bo trajalo le v letu 2020, kot je zdaj dogovorjeno."

"Luka lahko postane eden najboljših svetovnih športnikov vseh časov"

Na STO so se dodatno angažirali pri sodelovanju z Dončićem in z njim formalizirali dogovor o promociji Slovenije kot turistične destinacije v vrednosti sto tisoč evrov. Z njim bodo imeli v prihajajočih mesecih niz aktivnosti. "Luka postaja ambasador slovenskega turizma. Sodelovali bomo tudi z oglasom Slovenije v uradni publikaciji na tekmi vseh zvezd, ki bo letos v Chicagu," poudarja Pakova.

Ambrožič o Dončiću in njegovi globalni zgodbi

Luka je zaradi svojih iger in pojave postal globalna zgodba, kar kaže tudi podpis stomilijonske pogodbe z znamko Air Jordan, ki spada pod znamko Nike.

"Predvsem je kratka pogodba velik pokazatelj, da se znamka Jordan zaveda, da bo iz tega nastalo še nekaj več. Nekateri bi v njegovih letih podpisali dosmrtno ali 10- oziroma 15-letno pogodbo, kar je želja velikih opremljevalcev. Tukaj so bili očitno na obeh straneh mnenja, da je to šele prvi korak in da bo tisto res veliko partnerstvo sledilo čez pet let," razmišlja strokovnjak za športni marketing Ambrožič.

Ambrožičevo mnenje o pogodbi z znamko Air Jordan

Dotaknil se je tudi Lukove globalne zgodbe, ki praktično iz dneva v dan oziroma iz tekme v tekmo dobiva vse večje razsežnosti: "Mislim, da smo še zelo daleč od tistega, kar Luka res lahko doseže. Že zdaj je ogromno. Nihče od nas si ne zna predstavljati, kam lahko seže njegov potencial, vendarle ima šele 20 let. Ko se bomo čez deset let pogovarjali o tem, nam bo bolj jasno. Izjemno. Mislim, da lahko postane eden najboljših svetovnih športnikov vseh časov."