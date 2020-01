Februarja Slovenija z novim Američanom, ki ni ničesar pogojeval?

Čez mesec dni se bo slovenska košarkarska reprezentanca podala v kvalifikacije za EuroBasket 2021, ne glede na to, da je še vedno aktualna prvakinja. S kakšno zasedbo bo selektor Rado Trifunović razpolagal februarja, bo znano v prihodnjih tednih. Odprto je vprašanje naturaliziranega košarkarja. Bomo kmalu v dresu s slovenskim grbom videli Američana Jordana Morgana? Naslednji vrhunec bodo junijske olimpijske kvalifikacije in v tej akciji bi radi na Košarkarski zvezi Slovenije spet videli Gorana Dragića.

Slovenija, Avstrija, Madžarska in Ukrajina bodo zaigrale v kvalifikacijski skupini F za EuroBasket, ki ga bodo leta 2021 gostile Nemčija, Italija, Češka in Gruzija. Zaradi novega sistema kvalifikacij si Slovenija kot evropski prvak ni prislužila neposredne vozovnice za zaključni turnir. A pot ne bi smela biti pretežka, saj se tri najboljše ekipe iz vsake skupine uvrstijo na evropsko prvenstvo.

Dejstvo je, da selektor Rado Trifunović v teh kvalifikacijah ne bo mogel računati na košarkarje iz lige NBA ter na tiste, ki so v evroligi. Luka Dončić, Vlatko Čančar, reprezentančno upokojeni Goran Dragić, Žan Mark Šiško in Anthony Randolph so imena, ki jih ne bomo videli na seznamu za februarski ciklus.

Dragić? "Nikoli ne bom pritiskal. Če bo sam hotel, bomo zelo veseli in ga z odprtimi rokami sprejeli."

Morda se prav vsi znajdejo na spisku za olimpijske kvalifikacije, ki jih bo Slovenija odigrala junija v Litvi (v skupini bosta nasproti stali Angola in Poljska. V izločilnih bojih se nato križa s skupino, v kateri so Litva, Južna Koreja in Venezuela. Na olimpijske igre v Tokio potuje le zmagovalka turnirja).

Foto: Vid Ponikvar

Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec je dejal, da bodo puščice pri vabljenju košarkarjev uperili tudi proti tistim, ki so že upokojeni. "Bo spet jezen, če bom rekel, da je to Gogi," se je zasmejal in z nasmeškom na obrazu nadaljeval: "Ga ni Slovenca, ki ga ne bo skušal prepričati. Nima se kam skriti." Kapetan zlate slovenske izbrane vrste Dragić je namreč tisti, ki bi še kako prišel prav Sloveniji v boju za zgodovinske olimpijske igre, a je jasno večkrat izpostavil, da je svojo reprezentančno pot že zaključil. "Dokler ne bo 10. junij, bomo vsi upali, da bo," dodaja Erjavec.

In kaj pravi o tej možnosti selektor? "Nikoli ne bom pritiskal. Če bo sam hotel, bomo zelo veseli in ga z odprtimi rokami sprejeli. Malce ga bom zbodel, ne bom pa vrtal vanj. Ker je veliko naredil za reprezentanco. Vsako njegovo odločitev je treba spoštovati," je odgovoril Trifunović.

Randolph, Omić in po novem Morgan

Zato pa se je zavzel za naturalizacijo ameriškega košarkarja Jordana Morgana, ki ga slovenski ljubitelji košarke dobro poznajo, saj je eno sezono igral za Olimpijo. "Morgana spremljam že vse od Olimpije. V Banvitu je imel dobro sezono, zdaj je v Turčiji. O njem sem dobil največ informacij. Bile so pohvalne besede. Prepričal sem se, da je res tako. Malce sem razmišljal, da je že bil v Sloveniji, ljudje ga tu poznajo in bo lažje pridobil državljanstvo. Tu je vendarle živel. Konec koncev moraš vzeti tudi takšnega košarkarja, ki ne igra v evroligi, saj sicer ne bi mogel igrati v kvalifikacijah. Zakaj smo se odločili zanj? Brez centrov ne želimo prihajati na tekmo," poudarja Trifunović.

Anthony Randolph bo za slovensko reprezentanco spet aktualen junija, ko bodo kvalifikacije za olimpijske igre. Foto: Vid Ponikvar

V igri je bilo sicer kar nekaj imen. Med drugimi tudi Vincent Hunter, ki je član Virtusa iz Bologne. A se italijanski klub spogleduje z evroligo, zato je ta možnost odpadla. "Nekaj igralcev je še bilo, vendar bi se raje pogovarjal o Morganu," pravi prvi mož stroke v naši izbrani vrsti.

Ob vsem tem mu ob strani stojijo na Košarkarski zvezi Slovenije. Predsednik Erjavec je izpostavil, da je selektor podal ta predlog: "Ne postavljam igralcev in ekipe. Če mi selektor naroči, da potrebuje igralca, naredimo vse, da ga dobimo. On sestavlja ekipo. To je njegova odgovornost. Lahko povem, da smo v fazi pridobivanja ustrezne dokumentacije za pridobitev državljanstva."

Morgan bi bil lahko februarja že aktualen

Če bo šlo vse po sreči, bi lahko bil aktualen za nastop v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 20. februarja proti Madžarski. Američan pogojev za nastop ni postavljal, ne glede na to, da mu je jasno, da sta sicer za slovensko reprezentanco v igri še Randolph in Alen Omić, s katerim se je Trifunović nedavno sestal v Barceloni: "Ni postavljal nobenih pogojev. Ko sva se pogovarjala, je dejal, da bi z veseljem igral za Slovenijo. Zaveda se, kaj je Slovenija v košarki naredila. Z ženo prav tako razmišljata, da bi morda v Sloveniji celo živela, ker sta bila v času igranja za Olimpijo tu navdušena. Ni pa imel nobenih pogojev za igranje. Če bo zdrav, bo vedno prišel. Dejal sem mu, da sta tu še Randolph in Omić, a bo vselej pripravljen pomagati, četudi le na treningu. Če si bo izboril mesto v ekipi, bo še toliko boljše, je poudaril."

"Je tip košarkarja, ki zaključi, ko dobi žogo. Res je, da je tri centimetre nižji od Gašperja, a je tudi močan. Lahko teče in je atletski tip igralca. Naši fantje so pokazali, da jim ugaja igra s takšnim centrom. Zelo podoben je Vidmarju," je o Morganu dejal Trifunović. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ni malo takšnih, ki so mnenja, da bi Američan želel potni list le zaradi igranja v Evropi, vendar Trifunović ob tem dodaja: "V Turčiji denimo državljanstvo čisto nič ne pomeni. Klubski trener ga je vprašal, kako to, da se je Slovenija odločila zanj in koliko denarja bo dobil. A je dejal, da nič. Medtem v Turčiji dobro plačujejo."

Z Omićem v dobrem odnosu: Nekatere stvari mora razčistiti in pravi, da jih bo poskusil

O tem, zakaj je začel podrobneje analizirati prav njega, je Trifunović pojasnil: "Ker je njegovi slog igre podoben tistemu, ki ga ima Gašper Vidmar. Je tip košarkarja, ki zaključi, ko dobi žogo. Res je, da je tri centimetre nižji od Gašperja, a je tudi močan. Lahko teče in je atletski tip igralca. Naši fantje so pokazali, da jim ugaja igra s takšnim centrom. Zelo je podoben Vidmarju."

Alen Omić se je nedavno sestal s selektorjem Trifunovićem. "Rekel sem mu, da ne želim biti brez centra. V dobrem odnosu sva. Nekatere stvari mora razčistiti in pravi, da jih bo poskusil. Razumeti mora, da ne more imeti zagotovljenega mesta." Foto: Vid Ponikvar

Ime naturaliziranega košarkarja bo prišlo še bolj v veljavo v junijskih kvalifikacijah za olimpijske igre, ki jih bo Slovenija igrala v Litvi. Tam bo najverjetneje dobil prednost Randolph, ki je bil del zlate slovenske zasedbe z EuroBasketa 2017.

"Lahko se zgodi, da bomo vse tri poklicali. Tudi slovenski košarkarji se morajo boriti za mesta. Ni pa v navadi, da to počneš. Verjetno bomo pametni, da ne bomo tega naredili in počeli. Ne vidim razloga, da se naturalizirani košarkarji ne bi menjavali. Če so se prej Mirza Begić, Hasan Rizvić, Aleksandar Ćapin … Odvisno je, kaj v danem trenutku potrebuješ. Omića sem nedavno obiskal v Barceloni. Rekel sem mu, da ne želim biti brez centra. V dobrem odnosu sva. Nekatere stvari mora razčistiti in pravi, da jih bo poskusil. Razumeti mora, da ne more imeti zagotovljenega mesta. Tudi Gregor Hrovat ga nima in se pride boriti z Blažem Mesičkom. Mislim, da to razume," je še dejal Trifunović.