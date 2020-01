Nov val pritiskov na odličnega Dragića

Res je, da se je znašel v slovenski medijski senci Luke Dončića, ki blesti v svoji drugi sezoni med ameriškimi profesionalci in je statistično enakovreden največjim zvezdnikom, a Goran Dragić piše izjemno dvanajsto poglavje svoje zgodbe v ligi NBA. Iz tekme v tekmo navdušuje v vlogi šestega moža Miami Heat. Tudi ob zmagi nad Sacramentom po podaljšku (118:113), s katero je moštvo s Floride potrdilo status najbolj neugodnega gostitelja. To je bila namreč že devetnajsta domača zmaga na dvajsetih tekmah, h kateri je Gogi v 32 minutah prispeval 18 točk, štiri asistence in dva skoka.

Vesoljska asistenca

A ni vse v statistiki, ki sicer razkriva tudi Ljubljančanovo nerazpoloženost pri metu za tri točke (1:6). Dragić je s svojo igro ekipi znova vcepil stabilnost in prav posebno energijo. Za nameček je tik pred iztekom rednega dela, natančneje slabi dve sekundi pred koncem, iz avta podal žogo v višino obroča. Naslovnik asistence je bil Bam Adebayo, ki je ob učinkovitem zaključku Miamiju zagotovil podaljšek, v katerem je druščina s Floride le strla odpor gostov iz Kalifornije. Zanimivo, Miami v zadnji četrtini sploh ni vodil, na koncu pa je zmagal.

Ne ve, kako so dosegli zmago

"Podaja ni bila preprosta. Če bi večkrat ponovila akcijo, ne bi mogla zaključiti na boljši način. Trener Erik Spoelstra je vse odlično predvidel," se je po tekmi smejalo Dragiću. "Iskreno, ne vem, kako smo dobili to tekmo," je dodal in se obregnil ob luknjičasto obrambo. "Na tej ravni se moramo pripraviti. Tokrat smo bili nagrajeni za vztrajnost in borbenost vse do konca," je dejal 33-letni veteran, vesel, da je s soigralci uspešno nadomestil izostanek prvega zvezdnika ekipe Jimmyja Butlerja.

Foto: Getty Images

Adut s klopi

Z Dragićem na parketu Spolstera vselej ve, kaj dobi. Ne le na tekmi proti Sacramentu. Gogi se je namreč že poleti sprijaznil z zdravstvenim stanjem in pripadajočimi igralskimi prilagoditvami, jeseni pa je sprejel selitev iz prve peterke na klop. V novi vlogi blesti. V povprečju igra dobrih 27 minut, kot po pravilu tudi vse odločilne, ob tem pa v povprečju dosega 16,4 točke, 4,2 asistence in 3,6 skoka. "Ne potrebujem statistike, da bi vedel, kakšen je njegov učinek," pravi trener Miamija.

Foto: Getty Images Argumenti za novo pogodbo

Dragić je lani izkoristil pogodbeno možnost, podaljšal pogodbo z Miami Heat in bo v zadnjem letu na Floridi zaslužil 19,2 milijona ameriških dolarjev oziroma 16,8 milijona evrov. A po sezoni, ki se bo za Miami, kot vse kaže, tokrat brez drame podaljšala v končnico, bo znova prost igralec. Zdaj je dokazal, da še zdaleč ni zrel za umik, temveč za novo pogodbo in vodilno vlogo. Na tržnici bo vroča "roba". Sam je večkrat poudaril, da bo igral, dokler mu bo to dopuščalo zdravje. 6. maja bo dopolnil 34 let.

"Goran, uvrsti se na olimpijske igre!"

A če so Gogijevi argumenti za konkurenčnost v ligi NBA in nadaljevanje uspešne zgodbe čvrsti kot skala, pa je čutiti vse manj razumevanja in pravzaprav spoštovanja njegove odločitve o koncu reprezentančne kariere. Stalnim zbadanjem iz Slovenije se je zdaj pridružil še Jeff Taylor, ki je v kolumni za spletno stran Mednarodne košarkarske zveze zapisal, da bi imela naveza Dragić - Dončić izjemne možnosti za uvrstitev na olimpijske igre v Tokio. "Moje sporočilo Dragiću: ostani upokojen in spominjali se te bodo kot enega najboljših evropskih košarkarjev z naslovom prvaka. Čutil boš sladkost umika na vrhuncu. Toda možnost uvrstitve na olimpijske igre? Menim, da je to priložnost, ki je ne bi smel izpustiti," je Taylor zapisal v spletnem prispevku z naslovom Prekini upokojitev in se uvrsti na OI, Goran Dragić.

Častni kapetan je svoje že povedal

Spomnimo, Dragić je večkrat dejal, da je 17. 9. 2017 odigral zadnjo tekmo za Slovenijo. A bolj ko se približuje junijski kvalifikacijski turnir za Tokio 2020, glasnejši so pozivi k ponovnem premisleku. Tako je ob robu nedavnega prvega dela trilogije praznovanja 70. obletnice delovanja Košarkarske zveze Slovenije njen predsednik Matej Erjavec dejal: "Ni ga Slovenca, ki ga ne bo poskušal prepričati. Nima se kam skriti." Vselej manj neposreden selektor Rado Trifunović dodaja: "Spoštujem njegovo odločitev in sem mu hvaležen za vse, kar je dal reprezentanci. Globok poklon. Če pa bo še kdaj začutil notranji reprezentančni klic, mu bodo vrata na stežaj odprta."