Nekdanjega NBA-jevca z ulice in sveta drog rešuje Dončićev šef

Nekdanji košarkar najkakovostnejše košarkarske lige na svetu Delonte West se je kljub zajetni vsoti prisluženih ameriških zelencev znašel med brezdomci. Januarja so zakrožili posnetki vklenjenega Westa brez zgornjega dela oblačil v sporu s policistom, v začetku tedna pa so ga kamere posnele med beračenjem v Dallasu. Konkretno pomoč mu je zdaj ponudil lastnik franšize Dallas Mavericks, za katero je West nekoč igral, Mark Cuban.

Da igranje v ligi NBA in milijoni, ki padejo v denarnico, niso vedno recept za lagodno življenje, dokazuje Delonte West. Američan, ki je osem sezon prebil v ligi NBA – igral je za Boston, Seattle, Dallas in tudi Cleveland –, se je znašel v nezavidljivem položaju, do katerega naj bi ga pripeljale droge in bipolarna motnja.

Že januarja so po spletu zakrožili posnetki vklenjenega 37-letnika brez zgornjega dela oblačil v sporu s policistom, pojavile so se tudi govorice, da je ostal brez prebite pare in živi kot brezdomec. Zdaj so znova zaokrožili posnetki Westa, ki naj bi v ligi NBA zaslužil okoli 16 milijonov ameriških dolarjev, ko na enem od križišč v Dallasu z napisom na kartonu prosi za pomoč.

Mark Cuban je pripravljen v celoti plačati zdravljenje Westa, a vprašanje je, ali bo ta njegovo pomoč sprejel. Foto: Getty Images

Mark Cuban ponudil pomoč. Jo bo West v celoti sprejel?

Lahko se zgodi, da bo zgodba imela pozitiven konec, saj se je na žalostno podobo nekdanjega člana Dallas Mavericks odzval lastnik teksaškega kolektiva Mark Cuban.

Po pisanju TMZ je šef Dallasa, katerega prvi zvezdnik je Luka Dončić, kar nekaj časa poskušal priklicati Westa, a mu ta ni vračal klicev. Naposled ga je Cuban pobral na eni od bencinskih postaj in ga odpeljal v hotel v Dallasu.

Cuban z Westovo družino snuje strategijo, kako Američana spraviti na boljšo pot in ga prepričati v zdravljenje od odvisnosti na eni od klinik. Kot še poroča ameriški portal, je 62-letni milijarder pripravljen v celoti poravnati stroške zdravljenja Westa, a zadnjo besedo bo imel nekdanji NBA-jevec sam. Cuban je za ESPN potrdil zgodbo.

West, ki je v NBA zadnjič igral v sezoni 2011/12, je v povprečju dosegal 9,7 točke na tekmo, njegova najuspešnejša pa je bila sezona 2006/07, ko je v dresu Bostona v povprečju dosegal 12,2 točke, 4,4 asistence in 4,1 skoka. Kariero je končal leta 2015 pri Texas Legends.

