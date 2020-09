Clippersi in Doc Rivers vsak svojo pot

"Ko sem prevzel to službo, so bili moji cilji ustvariti zmagoviti košarkarski program, kamor bi igralci radi prišli, in osvojiti prvenstvo NBA. Čeprav sem večino ciljev dosegel, nekaterih ne bom videl. Hvala igralcem, trenerskemu štabu in preostali ekipi, predvsem pa hvala vam navijačem," je tvitnil Rivers.

Rivers se je v Los Angeles preselil leta 2013 iz Bostona. In čeprav je ekipa igrala v končnici, je Rivers nikoli ni zmogel popeljati dlje od konferenčnega polfinala. Sploh letos je imela ekipa višje cilje, zato se ji je leta 2019 pridružil tudi eden največjih zvezdnikov lige Kawhi Leonard.

