Kako Cuban rešuje nekdanjega košarkarja, ki je postal brezdomec

V Marku Cubanu so pred leti mnogi videli morebitnega bodočega predsedniškega kandidata. "Morda leta 2024. Odvisno od tega, kaj bo rekla moja družina," si vrat vstopa na politični parket, ki sta ga te dni razgrela Donald Trump in Joe Biden, ne želi povsem zapreti 62-letni Američan, katerega premoženje je sicer ocenjujejo na debele štiri milijarde ameriških dolarjev. Slovenski ljubitelji košarke so ga dodobra spoznali kot šefa moštva, v katerem je Američane navdušil Luka Dončić. Cuban, navdušen, da je pod njegovim vodstvom legenda Dallasa postal Dirk Nowitzki, zdaj ne skriva simpatij do mladega Ljubljančana. Še več, novo moštvo se je odločil graditi prav okrog njega. Morda celo šampionsko.

Foto: Getty Images

V zadnjem obdobju pa šef Dallas Mavericks kaže tudi prav poseben odnos do nekdanjih košarkarjev. Predvsem do enega. To je Delonte West. Njegova življenjska pot je precej bolj kruta od Nemčeve ali Slovenčeve. Danes 37-letni Američan je po solidni NBA karieri zabredel v hude osebne, zdravstvene in na koncu eksistencialne težave. Potem ko je pristal dobesedno na cesti, ga je ob koncu septembra od tam potegnil prav Cuban. Zgodba se s tem še zdaleč ni končala.

Because we all want something to feel great about today, here is your Delonte West update. It's still an uphill battle, but he is climbing ! pic.twitter.com/qLDVJDrSOQ — Mark Cuban (@mcuban) November 3, 2020

V zadnjem obdobju je Cuban na socialnih obrežjih objavil več fotografij, ki pričajo o tem, da se West postavlja na noge. Pred tedni je z javnostjo delil objavo, ki nekdanjega košarkarja prikazuje med jezdenjem konja. Ta teden pa je West na fotografiji poziral med vožnjo s kajakom in ob metanju frizbija. "Pred njim je še dolga bitka. A vzpenja se," je zapisal Cuban.

Pomnimo, da je v začetku leta košarkarski svet šokiralo več posnetkov, ki prikazujejo slečenega in vklenjenega brezdomca. To je bil prav Delonte West manj kot pet let po koncu kariere, med katero je osem sezon prebil tudi v ligi NBA ter igral za Boston, Seattle, Cubonov Dallas in v družbi z LeBronom Jamesom še za Cleveland. V povprečju je dosegal 9,7 točke na tekmo, njegova najuspešnejša pa je bila sezona 2006/07, ko je v dresu Bostona v povprečju dosegal 12,2 točke, 4,4 asistence in 4,1 skoka. V tem obdobju je na njegov račun kapnilo več kot 16 milijonov ameriških dolarjev, od katerih mu je ostalo – nič.

Delonte West je dokaz,kako hitro se lahko življenje športnega milijonarja obrne na glavo. Foto: Reuters

Košarkarsko kariero nato 191 centimetrov visok branilec podaljšal še z igranjem na Kitajskem in jo leta 2015 sklenil pri Texas Legends. Sledila so leta ubadanja s finančnimi, zdravstvenimi in socialnimi težavami. Mučila naj bi ga bipolarna motnja, večkrat je prišel v navzkriž z zakonom, od leta 2019 naprej pa je živel kot brezdomec. Vse do 28. septembra, ko je v stik z njim stopil Cuban, ga pobral na enem od bencinskih servisov, odpeljal v hotel in mu zagotovil strokovnjake za pomoč pri vrnitvi na normalne življenjske tirnice.