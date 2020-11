Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeprav se je več košarkarskih zvezdnikov zavzemalo za začetek nove sezone lige NBA 18. januarja, pa bodo Goran Dragić, Luka Dončić in tekmeci pod severnoameriškimi koši vendarle dejavni že v predbožičnem obdobju. Začetek nove sezone 22. decembra zveni kot poziv k vrnitvi slovenskega terceta, katerega del je še Vlatko Čančar, v ZDA.

Nejasnosti okrog nove sezone lige NBA se bodo najverjetneje razblinile že ta teden. Že v četrtek naj bi novi scenarij vrnitve potrdili košarkarji, kmalu zatem še vodstvo lige. A pomemben zakulisni virtualni stisk rok se je v senci štetja glasov s predsedniških volitev zgodil že v sredo zvečer, ko naj bi pogajalski deležniki dosegli konsenz. Vsaj tako poroča več ameriških medijev, med njimi tudi ESPN.

Sezona 2020/21 se bo tako predvidoma začela 22. decembra. Vsaka ekipa bo odigrala 72 tekem rednega dela. Tekmovalni format naj bi še pred klasično končnico vključeval "play-in" tekme med osmo in deveto ekipo vsake konference. Zastor sezone naj bi padel v prvi polovici julija. Pravočasno, da se nato košarkarji pripravijo na olimpijske igre v Tokiu (23. 7.–8. 8.), precej bolj vprašljiv pa bo nastop v olimpijskih kvalifikacijah (29. 6.–4. 7.).

Goran Dragić bo deležen kratkega dopustniškega obdobja. Foto: Getty Images

Že lep čas zakoreninjen datum je 18. november, ko bo na sporedu nabor lige NBA. Ta bo prvič v zgodovini potekal v spletni obliki. Sledilo mu bo tudi uradno odprtje košarkarske tržnice, na kateri bo med drugim dejaven dozdajšnji član podprvakov iz Miamija Goran Dragić. Trenažni tabori ekip se bodo odprli 1. decembra, že krepko pred tem pa gre pričakovati individualne kondicijske in košarkarske treninge. Precej manj bo tudi tekem predsezone.

Prav finalistom lige zgoden začetek ni bil najbolj všeč, zato so se v zadnjem obdobju krepili pozivi k odprtju sezone 18. januarja. Ta scenarij bi lahko vključeval tudi dodatno krčenje rednega dela na 57 tekem. Nazadnje je prevladal interes vodstva lige, ki je zaigralo na preizkušene strune. V zameno za decembrsko odprtje novega tekmovalnega obdobja so namreč košarkarjem ponudili nekoliko skromnejši poseg v njihove plače oziroma manjši odstotek zadržanih sredstev, katerih sproščanje je nato odvisno od poslovne uspešnosti.

Jasno je tudi, da bodo slovenski zvezdnik na začasnem delu v Dallasu Luka Dončić in tekmeci – v nasprotju z zaključkom pretekle sezone v "mehurčku" v Orlandu – novo sezono pričakali v domačih dvoranah, a brez gledalcev. To bo dodaten finančni udarec za vse klube, ki upajo, da bi v nadaljevanju sezone ob boljši epidemiološki sliki lahko začeli sproščati ukrepe in posledično postopno vračati navijaški utrip na tribune.