Obeta se začasna selitev ekipe Raptors iz Toronta v Newark

Dvorano Prudential Center v Newarku v zvezni državi New Jersey so kot svojo domačo dvorano od 2010 do 2012 uporabljali člani zasedbe Brooklyn Nets, preden so se preselili na drugo stran reke Hudson v sodobni Barclays Center v Brooklynu.

Dvorano bi si delili z New Jersey Devils

Dvorana Prudential Center, ki se je je prijel tudi bolj priljuden izraz The Rock oziroma Skala, je od leta 2007 domača dvorana ekipe v severnoameriški hokejski ligi NHL New Jersey Devils.

Gre za areno z 19.500 sedeži, za Toronto pa je lokacija pravzaprav idealna zaradi bližine glavnih tekmecev v atlantski skupini, Boston Celtics, Brooklyn Nets, New York Knicks in Philadelphia 76ers. Potovalne omejitve in zaprta državna meja zaradi pandemije novega koronavirusa bodo namreč predstavljale preveliko oviro za transport kanadske zasedbe na prizorišče tekem, če bodo ostali v Torontu.

Razmišljali tudi o selitvi na Florido ali Nashville

Vodilni možje Toronta, ki je leta 2019 osvojil svoj prvi naslov prvakov lige NBA, so razmišljali tudi o začasni selitvi v zaliv Tampa Bay na Floridi ali v Nashville v državi Tennessee ali da bi najeli katero od aren, ki jih že uporabljajo druge ekipe NBA.

Kansas City je ponudil svoj T-Mobile Center, ugibalo se je tudi o selitvi le streljaj čez kanadsko-ameriško mejo v Buffalo, po zgledu Toronto Blue Jays, ekipe v baseballski ligi MLB.

Spet bodo igrali v mehurčkih

Dvorana v Newarku je zgolj 40 km oddaljena od aren Barclays in Madison Square Garden. Vožnja do hrama Sixersov, Wells Fargo Center, pa traja približno 90 minut. Boston je 225 kilometrov severno. Washington pa 350 kilometrov južneje.

Liga NBA še ni dorekla formata tekmovanja v novi sezoni. Skoraj zanesljivo bodo ekipe igrale v varovanih mehurčkih in eden od teh naj bi bil tudi podporni mehurček Knicks-Nets-Raptors.

Preberite še: