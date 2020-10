Košarkar Minnesote v težavah

Obrambni igralec Malik Beasley, ki v severnoameriški košarkarski ligi NBA igra za ekipo Minnesota Timberwolves, se je znašel v velikih težavah. Kot poročajo ameriški mediji, so 23-letnika ovadili zaradi groženj z nasiljem in posedovanja prepovedanih drog.

Ameriško tožilstvo košarkarja preganja zaradi njegove domnevne vpletenosti v incident s strelnim orožjem, ki naj bi se prejšnji mesec zgodil pred njegovim domom v Plymouthu.

Do incidenta naj bi prišlo 26. septembra, ko naj bi Beasley naključnemu paru, ki se je ustavil pred njegovo hišo, grozil z avtomatsko puško, naj izgine z njegovega posestva.

Zadeva je prišla do policije, ki je pridobila nalog za preiskavo doma in odkrila tri kose strelnega orožja, vključno z jurišno puško, pa tudi več kot 42,5 g posušene marihuane, ki je v zvezni državi Minnesota v tej obliki nezakonita.

Poročilo še dodaja, da je posnetek nadzorne kamere v hiši pokazal, da je Beasley prijel puško in hodil zunaj, medtem ko je nosil enaka oblačila, kot jih je opisal par.

Iz njegovega moštva Timberwolves so navedli, da so seznanjeni z obtožbami. "Te obtožbe jemljemo resno in v tem trenutku čakamo, da se začne pravni postopek," so sporočili.

Tudi Beasleyevo ženo, 23-letno Montano Heleno Yao, so obtožili nezakonite posesti mamil.

Beasley se je februarja pridružil Minnesoti v veliki menjavi, v katero so bila vpletena še moštva Houston Rockets, Atlanta Hawks in Denver Nuggets.

