Žalil temnopoltega sošolca, nato se mu je odpovedal klub lige NHL

Ekipa v severnoameriški hokejski ligi NHL Arizona Coyotes se je zaradi rasističnega obnašanja odpovedala pravicam za 18-letnega obrambnega igralca Mitchella Millerja, ki ga je na letošnjem naboru NHL izbrala v četrtem krogu. Lokalni mediji so namreč izbrskali podrobnosti o tem, da je kot mladoletnik ustrahoval in žalil temnopoltega sošolca.

Mitchella Millerja, ki ga je čakala svetla hokejska prihodnost na univerzi v Severni Dakoti, so kojoti izbrali v četrtem krogu nabora kot 111. Tamkajšnji časnik Arizona Republic je v ponedeljek objavil obširno pričanje žrtve najstniškega ustrahovanja. Gre za Isaiaha Meyer-Crothersa, temnopoltega sošolca Millerja s težavami v razvoju v Sylvanii v Ohiu.

"V srednji šoli me je pretepel. Vsi mislijo, kako je totalno 'kul', da gre v ligo NHL. Jaz pa ne morem razumeti, kako je lahko nekdo 'kul', če se na nekoga spravljaš in ga ustrahuješ," je za časnik povedal Meyer-Crothers.

Kojoti so se sprva postavili v bran svojemu izboru, a so kasneje po medijskem pritisku spremenili svoje stališče ter se odpovedali izboru in se opravičili žrtvi in družini žrtve.