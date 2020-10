Slovesa, ki so razžalostila marsikaterega navijača

Henrik Lundqvist: iz New York Rangers k Washington Capitals

Eden od glavnih akterjev današnje rubrike je švedski vratar Henrik Lundqvist. Pri New York Rangers so ga na naboru leta 2000 izbrali kot 205. po vrsti, pet let zatem je debitiral v ligi NHL in postal prva vratarska violina newyorškega kluba.

Z njim je 11-krat zaigral v končnici lige NHL, v sezoni 2013/14 so se v finalu zoperstavili Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja in mu priznali premoč. Lundqvist je bil tisto leto najbližje svetemu gralu.

38-letni čuvaj mreže je, upoštevajoč tudi tekme končnice, v ligi NHL branil na več kot tisoč obračunih. Trenutno je šesti na večni lestvici zmag (459) ter 16. na lestvici tekem rednega dela, na katerih je zaklenil svoja vrata (64).

V vsem tem času je postal ikona Rangersov, od katerih se je moral po 15 letih posloviti. Preselil se je k Washington Capitals, s katerim se je dogovoril za enoletno pogodbo v vrednosti 1,5 milijona dolarjev (1,27 milijona evrov).

Braden Holtby: iz Washington Capitals k Vancouver Canucks

Braden Holtby po desetletju zapušča Washington, s katerim je osvojil edini Stanleyjev pokal v zgodovini franšize. Branil bo za Vancouver. Foto: Reuters

Lundqvist prihaja, Holtby odhaja. Po desetih letih je Washington zapustil zadnjih šest sezon prvi čuvaj mreže Braden Holtby. 31-letnik je s Capsi v sezoni 2017/18 osvojil premierni Stanleyjev pokal v zgodovini in pomembno prispeval k velikemu uspehu. Takrat je bil na 22 tekmah končnice pri svojem delu 92,2-odstotno zanesljiv.

Kanadčan, ki v zadnjih dveh sezonah ni bil najbolj prepričljiv, bo v prihodnje nosil dres Vancouver Canucks. S kanadsko franšizo je podpisal dvoletno sodelovanje v višini 7,3 milijona evrov.

Joe Thornton: iz San Jose Sharks k Toronto Maple Leafs

Joe Thornton v ligi NHL igra že vse od leta 1997. Zadnjih 15 je preživel v dresu San Jose Sharks, v prihodnje bo pomagal Torontu. Stanleyjevega pokala ni osvojil. Foto: Reuters

V ligo NHL je vstopil daljnega leta 1997 (!) in pri 41 letih še nima dovolj hokeja na najvišji ravni. Joe Thornton je svoje skoraj četrt stoletja dolgo NHL-popotovanje začel pri Boston Bruins, a zdi se, kot bi bil že vse življenje član San Jose Sharks.

Prva brada lige NHL, ki je spomladi sicer podlegla brivcu, se je morskim psom pridružil v sezoni 2005/06 in postal nepogrešljiv člen Kalifornijcev. Vseskozi je bil v vlogi kapetana oziroma pomočnika kapetana.

Jumbo Joe, kot se ga je prijel vzdevek, bo po desetletju in pol zamenjal sredino. Svoj podpis je za slabih 600.000 evrov oddal na enoletno pogodbo s Toronto Maple Leafs. Ti so ga sicer do začetka lige posodili Davosu, kjer je že odigral dve tekmi v švicarski NLA in zatresel nasprotnikovo mrežo. Centralni napadalec je za Davos že igral v času lockouta (2004/05) in tam spoznal svojo boljšo polovico.

Alex Pietrangelo: iz St. Louis Blues k Vegas Golden Knights

Kapetan St. Louisa Alex Pietrangelo se je po letu 2008 poslovil od Not, s katerimi je lani osvojil premierni Stanleyjev pokal kluba. Foto: Reuters

Konec je tudi neke ere v St. Louisu. Notam je v slovo pomahal zadnja štiri leta kapetan franšize Alex Pietrangelo. 30-letnik je dres St. Louis Blues prvič oblekel v sezoni 2008/09 in po dveh letih postal nepogrešljiv steber obrambe kluba.

V predlanski sezoni je bil eden ključnih igralcev končnice, v kateri so člani St. Louisa prišli do prvega Stanleyjevega pokala v zgodovini. Na odločilni sedmi tekmi finala proti Bostonu je prispeval zmagoviti zadetek.

Čeprav je eden od boljših branilcev lige že obrnil 30-ico, je bil ob Taylorju Hallu eden od najbolj vročih želez na tržnici. Pri Vegas Golden Knights verjamejo, da bo še lep čas igral na visoki ravni, zato so mu ponudili kar sedemletno pogodbo v višini 61,6 milijona dolarjev (52,5 milijona evrov).

Kanadčan, ki prvič menja NHL klub, naj bi tako v mestu igralništva vztrajal vsaj do leta 2027.

Corey Crawford: iz Chicago Blackhawks k New Yersey Devils

Corey Crawford je v dresu Chicaga, ki je v fazi prenove ekipe, dvakrat postal prvak lige NHL. Izkušeni vratar bo NHL-kariero nadaljeval pri New Jersey Devils. Foto: Reuters

Po 17 letih je konec sodelovanja med Chicago Blackhawks in Coreyjem Crawfordom. V vetrovnem mestu so leta 2003 čuvaja mreže izbrali kot 52., a preteklo je kar nekaj let, preden je v Montrealu rojeni hokejist v klubu našel svoje mesto pod soncem.

V NHL je prvič branil v sezoni 2005/06, večjo veljavo pa dobil po letu 2010. Postal je prvo ime med vratnicama Chicaga, ki mu je leta 2013 in 2015 izdatno pomagal do dveh Stanleyjevih pokalov.

35-letnik, ki so ga v zadnjem času pestile poškodbe, se je po koncu pogodbe s Chicagom (ta je javno naznanil, da je v fazi prenove ekipe) dogovoril z New Jersey Devils. Zna biti, da mu bo pripadla vloga prvega vratarja. S Hudiči ima pogodbo za dve leti (6,7 milijona evrov).

Mikko Koivu: iz Minnesota Wild h Columbus Blue Jackets

37-letni Mikko Koivu, zadnjih deset let kapetan Minnesote, je po skoraj dveh desetletjih pomahal Divjakom. Foto: Reuters

Pri Minnesota Wild so že leta 2001 slutili, da bi Mikko Koivu v njihovem dresu lahko pustil ogromen pečat. In niso se motili. Finskega hrusta so na naboru izbrali kot šestega, mu leta 2005 dali priložnost za igranje v ligi NHL, dve leti pozneje je na svojem dresu nosil črko A (pomočnik kapetana), v sezoni 2009/10 pa je postal kapetan Minnesote.

Ta vloga mu je pripadala vse do pred nekaj meseci, ko so se njegove in Minnesotine poti razšle. Po skoraj dveh desetletjih od nabora se je visokorasli centralni napadalec poslovil od prve NHL-ljubezni. 37-letnik bo v prihodnji sezoni pomagal Columbus Blue Jackets.

Torey Krug: iz Boston Bruins k St. Louis Blues

Torey Krug je Boston zamenjal za St. Louis. Foto: Reuters

Eden od najbolj točkovno podjetnih branilcev Boston Bruins zadnjih let Torey Krug po osmih letih zapušča Kosmatince. Res da je do leta 2013 ligo NHL spremljal bolj kot ne od daleč, a pozneje je postal pomemben člen Bostonove obrambe.

Z Bostonom je najdlje prišel v sezoni 2018/19, ko so na odločilni sedmi tekmi finala proti St. Louisa izgubili. In prav k Notam se seli 29-letni Krug. S klubom se je dogovoril za sedemletno sodelovanje, ki mu pred odbitjem davka prinese 45,5 milijona ameriških dolarjev (slabih 39 milijonov evrov).

Matt Murray: iz Pittsburgh Penguins k Ottawa Senators

​​​​​​​Matt Murray pri Pittsburghu ni preživel desetletje ali več, mu je pa v končnih izdatno pomagal do dveh Stanleyjevih pokalov. Foto: Reuters Matt Murray resda pri Pittsburgh Penguins ni preživel toliko let kot nekateri, ki smo jih uvrstili v rubriko, je pa z njim osvojil več, kot je/bo marsikdo osvojil v vsej NHL karieri.

Pittsbrugh je Američana na naboru leta 2012 izbral kot 83. Prvič je zanj branil v sezoni 2015/16, ko je v rednem delu priložnost za igranje dobil zgolj na 13 tekmah, nato pa zablestel v končnici. Prvi vratar Marc-André Fleury se je takrat ukvarjal s pretresom možganov, tako da je trener Mike Sullivan izdatneje stavil na Murraya. Ta je na 21 tekmah zaustavil 92,3 odstotka strelov in Pittsburghu pomagal do Stanleyjevega pokala.

Vajo so ponovili tudi leta 2016, ko so po skoraj dveh desetletjih postali prva ekipa z dvema naslovoma prvaka v dveh letih. V tisti sezoni je Murray v končnici branil na 11 tekmah, vključno na zadnji za prvaka.

V prihodnje bo 26-letnik branil za Ottawa Senators, podpisal je štiriletno pogodbo.

Craig Smith: iz Nashville Predators k Boston Bruins

Craig Smith je dres Nashvilla zamenjal za Bostonov. Foto: Reuters

Po devetih sezonah se od Nashville Predators poslavlja njegov dolgoletni krilni napadalec Craig Smith. 31-letni Američan je pri klubu, ki ga je leta 2009 izbral na naboru lige NHL, igral od leta 2011, prihodnja tri leta pa bo član Boston Bruins.

Z Bostonom se je dogovoril za triletno pogodbo v višini 9,3 milijona ameriških dolarjev.

Jacob Markström: Vancouver Canucks h Calgary Flames

Prvi vratar Vancouvra zadnjih let Jacob Markström odhaja h kanadskemu rivalu iz Calgaryja. Foto: Reuters ​​​​​​​Švedski vratar se je ligi NHL pridružil v dresu Florida Panthers v sezoni 2010/11, a se tri leta pozneje preselil k Vancouver Canucks, pri katerem mu je zadnja tri leta pripadala vloga prvega čuvaja mreže.

30-letni Markström se je po slovesu od Vancouvra za dobri pogodbo dogovoril s Calgaryem. Podpisal je šestletno sodelovanje v višini 36 milijonov ameriških dolarjev.



