Možje, ki so se podpisali pod danes nepredstavljive številke

Hokejisti Tampa Bay Lightning so v začetku tedna postali prvaki lige NHL . Za floridsko franšizo je to drugi Stanleyjev pokal v zgodovini, za skoraj vse člane Strel, z izjemo Pata Maroona, ki se je veselil drugo leto zapored, pa premierni. Ob slavju Tampe smo pogledali v zgodovino med hokejiste z največ naslovi prvaka lige NHL.

Večina hokejistov z največ Stanleyjevimi pokali je igrala v nekih drugih časih, ko je dolga leta igralo zgolj šest moštev (danes 31), v obdobju vladavine kluba z daleč največ naslovi prvaka NHL, Montreal Canadiens. Kanadski kolektiv je v bogati zgodovini kar 24-krat stopil na prestol najmočnejše hokejske lige na svetu, na drugem mestu je klub Toronto Maple Leafs s 13 stanleyji, tretji Detroit jih je osvojil 11 ...

Tako ne preseneča, da je med tistimi, ki so pokal največkrat dvignili v zrak, večina nekdanjih članov Canadiensov.

11 – Henri Richard

Mož, ki je kot igralec največkrat postal prvak lige NHL, Henri Richard. Umrl je marca letos. Foto: Getty Images

Absolutni zmagovalec v kategoriji "Kdo je kot igralec osvojil največ stanleyjev" je marca umrla legenda Montreala Henri Richard, ki je bil kanadskemu klubu privržen vso NHL-kariero (1955/56–1974/75). Prvega od 11 naslovov se je veselil že kot novinec v tekmovanju (1956) in s soigralci nanizal kar pet naslovov, preostalih šest je osvojil med letoma 1964 in 1973.

"Tega ne bo presegel nihče," je takrat dejal in imel prav.

Nizkorasli napadalec, ki se ga je prijel vzdevek "Pocket Rocket", je dvakrat odločil zmagovalca, in sicer je zmagoviti zadetek na odločilni tekmi finala prispeval v letih 1966 in 1971.

10 – Jean Beliveau, Yvan Cournoyer

Legenda Montreala Jean Beliveau. Kot igralec je osvojil deset stanleyjev, kot podpredsednik kanadskega kluba pa še sedem. Foto: Getty Images Le pod en naslov manj kot Richard sta se podpisala njegova dolgoletna soigralca Jean Beliveau in Yvan Cournoyer.

Dolgoletni kapetan Montreala Beliveau dolgo sploh ni želel podpisati pogodbe z NHL-ekipo, saj ni bil pripravljen na življenje profesionalnega hokejista. Sprva je igral le za dušo, pozneje je le postal profesionalec z odličnim občutkom za gole.

Prvi Stanleyev pokal od desetih je dvignil leta 1956, zadnjega leta 1971. Beliveau je v vsem hokejskem življenju sicer osvojil največ stanleyjev, desetim iz igralskih let jih je sedem dodal še v uradniški vlogi pri Montrealu.

Najkoristnejši igralec končnice leta 1973 Cournoyer je prvi sveti gral osvojil leta 1965, zadnjega pa 1979. Vsi omenjeni so bili pozneje sprejeti v hokejski hram slavnih.

9 – Claude Provost

Tudi Claude Provost je bil član dinastije Montreal Canadiens, s katero je v drugi polovici petdesetih in šestdesetih let osvojil devet Stanleyjevih pokalov. Desnokrilni napadalec iz Kanade je na hokejskem prestolu zadnjič stal leta 1969.

8 – Red Kelly, Maurice Richard, Jacques Lemaire, Serge Savard

Red Kelly (v sredini) je najuspešnejši igralec, ki nikoli ni igral za Habse. Štiri stanleyje je osvojil z Detroitom, štiri s Torontom. Foto: Getty Images

Red Kelly je najbolj zmagoviti "Nemontrealovec". Kanadski branilec je bil v 20-letni NHL-karieri privržen dvema kluboma. V prvem delu Detroitu, v drugem pa Torontu. Štiri stanleyje je osvojil v dresu rdečih kril, preostale štiri pa kot član Toronta.

Do številke osem je s Habsi štel starejši brat Henrija Richarda, Maurice. Izjemni strelec, strah in trepet za vratarje, je prvi pokal s kanadsko ekipo, katere član je bil med letoma 1942 in 1960, osvojil leta 1944, zadnjega pa ob slovesu od kariere. Danes – njemu v čast – najboljšemu strelcu podelijo nagrado rocket richard trophy.

Jacques Lemaire je bil kot igralec osemkrat prvak z Montrealom, enkrat pa je Stanleyjev pokal slavil kot trener. Foto: Reuters Jacques Lemaire je vseh 12 sezon v ligi NHL preživel pri Montrealu in z njim prišel do osmih svetih gralov. Je eden od šestih hokejistov, ki so vsaj dvakrat odločili prvaka.

Po koncu kariere je v bogato zbirko lovorik dodal še en najprestižnejši hokejski pokal, in sicer je v sezoni 1994/95 kot trener do Stanleyja peljal New Jersey Devils.

Kanadski branilec Serge Savard je bil desetletje in pol član Montreal Canadiens, tudi v osmih sezonah, ko so pokorili vso konkurenco. Velik del zmagovite sezone 1971/72 je zaradi poškodbe izpustil in v končnici ni igral, tako da mu na nekaterih lestvicah pripisujejo en sveti gral manj. Savard je bil v šestdesetih in sedemdesetih eden od ključnih stebrov obrambe Montreala, leta 1969 si je kot prvi branilec prislužil naziv MVP končnice.

Serge Savard, nekoč eden od ključnih členov obrambe Montreala Foto: Getty Images

7 – Jean-Guy Talbot

Četica članov dinastije Montreal Canadiens: kanadska franšiza je pri 24 Stanleyjevih pokalih. Foto: Getty Images

Kanadski branilec Jean-Guy Talbot v poplavi odličnih igralcev Montreala ni nikoli pretirano izstopal, bil pa je dovolj časa član kanadskih serijskih zmagovalcev, da se je lahko pohvalil s sedmimi Stanleyjevimi pokali. Prvega je osvojil leta 1956, zadnjega desetletje pozneje.

Če je vsaj sedem Stanleyjevih pokalov osvojila deveterica, pa se s šestimi lahko pohvali cela kopica igralcev. Glenn Anderson, Ralph Backstrom, Ken Dryden, Dick Duff, Bernie Geoffrion, Doug Harvey, Guy Lapointe, Tom Johnson, Kevin Lowe, Frank Mahovlich, Mark Messier, Dickie Moore, Jaques Plante, Larry Robinson in Bryan Trottier.

Danes so takšne številke Stanleyjevih pokalov nepredstavljive. Aktivni igralci so na NHL tron splezali največ trikrat. To je med drugim uspelo Sidneyju Crosbyju, Jevgeniju Malkinu, Jonathanu Toewsu, Patricku Kaneu.