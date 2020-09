Hokejisti moštva Tampa Bay Lightning so izkoristili drugi zaključni plošček za prvaka lige NHL, Dallas Stars so premagali z 2:0 in se razveselili Stanleyjevega pokala. Gre za drugi sveti gral za kolektiv s Floride v zgodovini. Prvič so prvaki postali leta 2004. Najkoristnejši igralec končnice je švedski branilec Victor Hedman.