NY Rangers so Lundqvista izbrali na naboru leta 2000, a šele v sedmem krogu. V ZDA se je podal šele pet let kasneje, dotlej pa se na NHL pripravljal v elitni švedski ligi. Ko je 8. oktobra 2005 le dobil priložnost v vratih Rangers – zamenjal je poškodovanega prvega vratarja Kevina Weekesa –, ni bilo več poti nazaj.

"V tej ligi je veliko zvezd, a le peščica ikon"

There are many stars in this league. There are few icons.



Number 30, from Åre, Sweden, Henrik Lundqvist: You always have been, and always will be, a Ranger. pic.twitter.com/i5uqUQ9oQz — New York Rangers (@NYRangers) September 30, 2020

V naslednjih 15 sezonah je postal ikona kluba in eden najbolj prepoznavnih športnikov v New Yorku, a z Rangers ni nikoli osvojil Stanleyjevega pokala. Bolj uspešen je bil s švedsko reprezentanco, s katero je osvojil olimpijsko zlato na igrah v Torinu leta 2006, v Sočiju leta 2014 pa se okitil še z olimpijskim srebrom. S svetovnih prvenstev je prinesel eno zlato (Köln in Pariz leta 2017) ter še dve srebrni medalji (Helsinki 2003, Praga 2004).

Rangers bodo odslej v vratih stavili na dva mlada ruska čuvaja mreže, 24-letnega Aleksandra Georgijeva in njegovega vrstnika Igorja Šesterkina. Oba sta se že izkazala kot potencialno odlična Lundqvistova naslednika, 38-letni Šved pa mesto zapušča kot legenda slavnega kluba NY Rangers.

For a legend.



For representing the Rangers with class and dignity.

For loving our city unconditionally.

For saving the day, time and again.

For giving it all - always.

For 𝑏𝑒𝑖𝑛𝑔 New York sports.

For a lifetime of memories.



For you, HEN-RIK. 👏👏 pic.twitter.com/OQ4v7ClsZp — New York Rangers (@NYRangers) September 30, 2020

"Le malo igralcev je bilo tako pomembnih za franšizo, kot je Henrik Lundqvist. Izjemno hvaležni smo za vse, kar je naredil za našo organizacijo. V 15 letih igranja se ni uveljavil le kot eden najboljših vratarjev vseh časov, temveč tudi kot nepopustljiv tekmovalec in eden najboljših ambasadorjev hokeja. Vselej bo del družine Rangers," je povedal lastnik kluba James Dolan.

"Hvala za vse!" pa klubu in navijačem sporoča Lundqvist. "Pred 15 leti sem odigral prvo tekmo za NY Rangers. Prišel sem z visokimi pričakovanji in velikimi sanjami, a tudi v najbolj norih sanjah si nisem predstavljal tega, kar se je dogajalo v naslednjih letih," je zapisal na družbenih omrežjih.

