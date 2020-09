Začetek nove sezone NHL neznanka, format naj bi ostal enak

Format lige naj bi tako ostal enak, klasično predtekmovanje in končnica na štiri zmage. "Želimo si celotno tekmovanje s predtekmovanjem in končnico. Kdaj in kako bomo to izpeljali, pa še ne vemo, saj še nimamo dovolj informacij, da bi določili datume. Zdaj bi bile to špekulacije," je še dejal Bettman.

Situacija je povezana s pandemijo novega koronavirusa. Kot še pravi Bettman, si tudi sam čim prej želi normalno stanje v športu, poln obseg tekem in polne tribune, a je za napovedi prezgodaj. Pri tem Bettman ne skriva, da si želi tudi, da bi se tekmovanje začelo že jeseni in se končalo spomladi, saj so navijači tega vajeni.

Letošnja sezona je bila prekinjena 12. marca, liga pa bo zmagovalca v prihodnjih dneh dobila na finalu v mehurčku v Edmontonu.

"Želimo si celotno tekmovanje s predtekmovanjem in končnico. Kdaj in kako bomo to izpeljali, pa še ne vemo," pravi komisar lige NHL Gary Bettman. Foto: Reuters

Čakajo na navodila pristojnih

Kako se bo razpletal položaj s pandemijo za naprej, ostaja nejasno. Tudi liga NHL namreč čaka navodila pristojnih zdravstvenih in vladnih služb, ki odločajo o obliki in izvedbi tekmovanj. Zaenkrat še vedno velja, da se tekme igrajo pred praznimi tribunami. Neznank je veliko. Enako velja za kanadsko-ameriško mejo, za katero trenutno nihče ne more odgovoriti, ali in kdaj bo odprta.

Preberite še: