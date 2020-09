Kvartet na Poljskem že začel, nemška trojica se bo še načakala

Novi koronavirus ni zarezal le v zadnjo sezono, v kateri so le redke lige dale prvaka, pač pa vpliva tudi na začetek nove. Nekateri slovenski hokejisti so že začel ligaška tekmovanja, nekateri bodo morali počakati še lep čas.

Športni svet se je v zadnjih mesecih ustavil, ob ponovnem prižigu zelene tekmovalne luči pa gre ob prilagajanju razmeram in ukrepom vendarle naprej. Ponekod hitreje, drugod počasneje. Sprehodili se bomo po ligaških hokejskih tekmovanjih, katerih del so slovenski oklepniki, ki so bili v zadnjem času v zamisli selektorja Matjaža Kopitarja.

Ta se je moral v zadnjih mesecih sprijazniti z dodobra zdesetkanim reprezentančnim koledarjem. Odpadlo je domače svetovno prvenstvo, prestavili so tudi olimpijske kvalifikacije na Norveškem. Svoje varovance je tako zbral zgolj na domačih decembrskih olimpijskih predkvalifikacijah in novembrskem turnirju v Latviji.

Poljska

Klemen Pretnar, Luka Kalan, Gregor Koblar, Nik Zupančič dajejo zajeten slovenski pridih klubu Unia Oswiecim, ki je na Poljskem že odigral dve tekmi poljskega prvenstva. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Najhitreje so kolesje zavrteli Poljaki, ki so v Polish Hockey League opravili s prvima dvema krogoma prvenstva. Pri moštvu Unia Oswiecim, ki ga drugo sezono zapored trenira nekdanji slovenski selektor Nik Zupančič, igrajo trije Slovenci, branilec Klemen Pretnar ter napadalca Luka Kalan in Gregor Koblar.

Češka

Začetek češka Extralige, v katero bo še naprej branil Gašper Krošelj, je predviden za četrtek. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Vse bližje je začetek najkakovostnejšega hokejskega klubskega tekmovanja na Češkem, prvi krog Tipsport ELH je kljub številnim težavam – mnogi klubi so morali med poletjem zaradi okužb v karantene – predviden za četrtek. Med češko elito bo, vsaj tako kaže trenutno, igral le en Slovenec, vratar Gašper Krošelj bo še naprej skrival ključe vrat Mlade Boleslav.

IceHL (nekdanja liga EBEL)

Ken Ograjenšek bo peto leto zapored nosil dres Gradca. Foto: Sportida

Tudi v prihodnji sezoni bomo v razširjenem avstrijskem prvenstvu, po novem IceHL (nekdanja liga EBEL), spremljali več legionarjev. Dres Celovca nosita napadalec Rok Tičar in branilec Blaž Gregorc, ki se je za zdaj izkazal na preizkušnji in bo po pisanju avstrijskih medijev ostal del koroškega kolektiva. Gradcu bo še naprej pomagal napadalec Ken Ograjenšek, Fehervarju pa Anže Kuralt. Vratar Luka Gračnar se vrača v tekmovanje, po novem brani barve Linza. Tekmovanje se bo začelo 25. septembra.

Francija

Matija Pintarič nadaljujejo zgodbo z Rouenom, francoska liga se bo začela 25. septembra. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V Franciji bo slovenske barve zastopalo kar nekaj Slovencev. Med elito bosta še naprej igrala Matija Pintarič (Rouen) in Boštjan Goličič (Gap), prvič se bo z Ligue Magnus srečal Kristjan Čepon (Nica), s tujino na splošno pa Urban Sodja in Nik Grahut (oba Briancon). Del prve lige bosta tudi Gašpr Sušanj (Chamonix) in Rok Stojanovič (Nica). Francozi so začetek Ligue Magnus postavili na 26. september, prvi krog francoskega pokala pa na 3. oktober.

Slovaška

Žiga Pavlin tudi v novi sezoni igra za Košice. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Na Slovaškem bi morali spremljati dva branilca, Žigo Pavlina pri Košicah in Jurija Repreta pri HK Dukla Michalovce, a drugi ni prišel na zbor novega delodajalca, klub je obvestil, da je dobil drugo ponudbo. Pri klubu niso bili obveščeni, ali gre za drugo ponudbo v hokeju ali drugo službo. Tipos Extraliga se bo začela 2. oktobra, so pa Slovaki že začeli superpokalno tekmovanje.

Alpska liga

Žiga Pance bo igral v Alpski ligi. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Alpski ligi je Kopitar že lani našel kar nekaj reprezentantov in kandidatov, ki bi jih lahko priključil, zdaj bo še podrobneje pogledoval v alpsko tekmovanje, saj je Olimpija iz tujine v svoje vrste zvabila kar nekaj hokejistov, ki so bili del zadnjih akcij risov (Aleksandar Magovac, Žiga Pance, Tadej Čimžar, Miha Štebih, Miha Zajc). Alpska liga se bo s spremenjenim uvodnim formatom začela 3. oktobra s slovenskim derbijem v Ljubljani.

Nemčija

Jan Urbas in Miha Verlič, ki se jima je v Bremerhavnu pridružil še Žiga Jeglič, bosta sezono začela pozno. Foto: Sportida

Nemci so pri vrnitvi v tekmovali ritem med najbolj striktnimi. Prvi krog nemškega prvenstva, lige DEL, bo na sporedu šele 13. novembra. V tej bodo igrali trije Slovenci, vsi bodo nosili dres Fischtown Pinguins iz Bremerhavna. Napadalca Jan Urbas in Miha Verlič kolektiv že dobro poznata, Žiga Jeglič se mu bo šele pridružil.

Ameriški decembrski na svidenje

Jan Drozg še čaka na vrnitev čez lužo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Vprašanje je, kaj bo z Janom Drozgom. Štajerec bi moral prihodnjo sezono igrati v American Hockey League, a se ta naj ne bi začela pred decembrom. Drozg je izrazil željo, da bi jeseni zaigral kje v Evropi, a Pittsburgh Penguins naj ne bi imeli posluha za to idejo. Tudi najmočnejše hokejsko klubsko tekmovanje, liga NHL, v katerem bo še naprej igral zgolj en Slovenec, Anže Kopitar, se bo začelo z zamikom, ne pred decembrom.

Liga NHL se pred decembrom ne bo začela. Foto: Reuters

Uradno so brez kluba še Robert Sabolič, Gal Koren, Matic Podlipnik. Luka Maver, ki je lani novembra igral na turnirju v Latviji, bo še naprej igral čez lužo (American International College). Omenimo še švedsko SHL ligo, v kateri igra Jan Muršak, ki je sicer že odigral zadnjo reprezentančno tekmo. Predviden začetek tekmovanja je 19. september.