Biser Sredozemlja, ki vabi s kristalno turkiznim morjem

Vam ob zimskih temperaturah misli hitijo k toplim, poletnim dnem? Si želite plaže in kulinaričnega razvajanja, vmes pa še malo raziskovanja naravnih lepot in kulturnih znamenitosti? Morda že razmišljate, kam bi se letos odpravili na poletni dopust? Za vas smo poiskali sredozemsko destinacijo, ki združuje vse: kristalno čisto vodo, toplo ozračje, vrhunsko gastronomsko ponudbo, neskončne možnosti za oddih, raznolike aktivnosti za vso družino in številne možnosti za raziskovanje starodavnih mest in znamenitosti. Vse to in še več najdete na Turški rivieri, kjer si lahko z zgodnjo First Minute rezervacijo pri Sončku že danes zagotovite ugodnejšo ceno in poletni pobeg, ki bo združeval sprostitev, zabavo in raziskovanje.

Turška riviera, znana po turkizi barvi morja in svetli mivki, je pravi biser Sredozemlja, ki vas bo očaral tudi s slikovitimi mesti in antičnimi znamenitostmi. Na več kot sto kilometrov dolgi obali se ob toplem morju prepletata živahna kultura in bogata zgodovina, ki ju dopolnjujejo osupljive naravne lepote.

Obala, ki se blešči ob kristalno čistem Sredozemskem morju, je popolna destinacija za vse vrste popotnikov. Tukaj lahko uživate v luksuznih all-inclusive resortih ali pa se podate na pustolovske izlete.

Turška riviera je že desetletja priljubljena med družinami, saj resorti ponujajo široko paleto aktivnosti – od športnih dogodivščin do zabavnih programov in raznovrstne kulinarike, ki navduši vsakega gurmana. Pravijo celo, da je ravno tukajšnja riviera zibelka all-inclusive ponudbe.

A prava čarobnost Turške riviere se skriva onkraj hotelskih zidov. Obmorska mesteca, nekoč mirne ribiške vasice ali mogočna starodavna mesta, še danes krasijo ostanki rimskih amfiteatrov, utrdb in gradov, ki pričajo o bogati zgodovini te regije, ki vas vabi, da jo odkrijete in se zaljubite v njeno raznolikost.

Iz Ljubljane kar dva čarterja tedensko v zaliv Antalije

Letos poleti bo potovanje na Turško riviero še enostavnejše, saj bosta iz Ljubljane vsak teden, med 29. majem in 30. oktobrom, letela kar dva čarterja, in sicer ob četrtkih in nedeljah. Tako se boste lahko odločili ne le za enotedenske ali dvotedenske počitnice, temveč tudi za vmesne variante, torej za 10- ali 11-dnevne oddihe.

Ta fleksibilnost omogoča vsakemu, da si izbere čas in trajanje počitnic, ki najbolj ustrezata njegovim željam in potrebam. Preverite ponudbo Turistične agencije Sonček, ki združuje največjo ponudbo vseh pomembnih domačih in tujih organizatorjev potovanj.

Katero destinacijo Turške riviere izbrati?

Antalijski zaliv, ki je osrednji del Turške riviere, se razteza vzdolž celotne jugozahodne obale Turčije in tako zaradi svoje velikosti in raznolikosti ponuja številne destinacije, kot so Alanja, Side, Belek in Kemer. Katero torej izbrati za vaš dopust? Da bi bila odločitev lažja, v nadaljevanju preverite, katere so zanimivosti posamezne regije.

#1 Alanja

Ta priljubljena turistična destinacija je znana po dolgi peščeni Kleopatrini plaži, ki se ponaša s čistim peskom in kristalno čisto vodo. Mesto je živahno, z razgibanim nočnim življenjem, številnimi bari, restavracijami in trgovinami, kar privablja tako družine kot tudi mlade, ki iščejo kombinacijo sprostitve na plaži in večerne zabave.

S čim vas bo navdušila Alanja?

Grad Alanja: srednjeveška trdnjava, ki s hriba nad mestom ponuja panoramski razgled na okolico.

Rdeči stolp: osemkotni stolp iz 13. stoletja, ki je simbol mesta in gosti etnografski muzej.

Dimova jama: ena najdaljših jam v Turčiji, ki ponuja osupljive kapniške formacije.

#2 Side

Side je zgodovinsko mesto, kjer se antične ruševine prepletajo z modernimi in luksuznimi turističnimi namestitvami, kjer si boste lahko oddahnili od hitrega tempa življenja. Romantična atmosfera mesta, v katerem lahko na vsakem koraku opazujete tudi njegovo bogato zgodovino, ustvarja popolno počitniško destinacijo tako za pare kot tudi za vse ljubitelje zgodovine.

Znamenitosti v Sideju:

Apolonov tempelj: ostanki antičnega templja tik ob morju so še posebej čarobni ob sončnem zahodu.

Rimski amfiteater: dobro ohranjen amfiteater je nekoč sprejel do 15 tisoč gledalcev.

Muzej Side: nahaja se v nekdanjih rimskih kopelih in hrani artefakte iz različnih obdobij.

#3 Belek

Belek slovi kot luksuzna destinacija, znana po vrhunskih golf igriščih in ekskluzivnih resortih. Tukaj se bodo udobno počutili vsi, ki cenijo prestiž, športne aktivnosti in visoko kakovost storitev. Nekaj pa bodo tu zase našli tudi ljubitelji narave.

S čim vam vse bo postregel Belek?

Golf igrišča: Belek je dom številnih mednarodno priznanih golf igrišč, ki privabljajo golfiste z vsega sveta.

Narodni park Köprülü Canyon: idealno za rafting, pohodništvo in občudovanje naravnih lepot.

Amfiteater Aspendos: eden najbolje ohranjenih antičnih amfiteatrov, ki še danes gosti predstave.

#4 Kemer

Si na dopustu želite kar najbolj uživati v naravnih lepotah okolice? Potem je za vas primerna destinacija na Turški rivieri Kemer. Obdan z gorami in borovimi gozdovi Kemer ponuja odlične pohodniške poti, slikovite plaže in mirno okolje, zato je prava izbira za ljubitelje narave in tiste, ki iščejo mirne počitnice.

Po čem še slovi Kemer?

Narodni park Olympos-Beydağları: ponuja pohodniške poti, starodavne ruševine in čudovite plaže.

Žičnica Olympos Teleferik: popelje vas na vrh gore Tahtalı, od koder se razprostira osupljiv razgled na okolico.

Plaža Moonlight (Ayışığı Plajı): priljubljena plaža s čistim morjem in borovim gozdom v ozadju.

Privoščite si popoln oddih z all-inclusive počitnicami

Turška riviera je idealna destinacija tudi za vse popotnike, še posebej pa bodo v njeni ponudbi uživale družine z otroci vseh starosti. All-inclusive hoteli v ponudbi Turistične agencije Sonček nudijo brezskrbnost in udobje, saj so obroki, pijača in številne aktivnosti vključeni v ceno. Otroci bodo navdušeni nad vodnimi parki, animacijami in otroškimi klubi, starši pa si lahko privoščijo sprostitev ob bazenu, v wellness centrih ali na peščenih plažah.

Nadgradite vaše naslednje počitnice še z aktivnostmi in izleti

Za tiste, ki ne želite samo lenariti, je na Turški rivieri na voljo obilica športnih aktivnosti, s katerimi lahko nagradite vaš sicer all-inclusive dopust in si tako še dodatno popestrite počitnice. Preizkusite se lahko v vodnih športih, kot so potapljanje, vožnja s kajakom ali surfanje, ali pa obiščete golf igrišča svetovnega razreda v Beleku.

Morda pa vas bolj mika raziskovanje kulturnih znamenitosti, arheoloških najdišč? Lahko si jih ogledate v antičnih mestih Side in Perge. Če pa vas mikajo aktivnosti v naravi, pohodništvo, kolesarjenje, Kemer ponuja odlična izhodišča za pohodništvo v naravnem parku Olympos.

Na Turški rivieri boste razvajali tudi brbončice

Poleg številnih mednarodnih jedi, ki jih ponujajo hoteli, boste lahko na Turški rivieri poskusili tudi lokalne specialitete, kot so kebab, lahmacun, pide, baklava, čaj iz pravih turških čajnic in druge.

Ne pozabite obiskati niti lokalnih tržnic, kjer boste lahko občutili pravo turško gostoljubnost, kupili spominke, si ogledali pisano ponudbo prvovrstnih začimb, ročno izdelane preproge ter drugo lokalno ponudbo.