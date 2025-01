Doživite utrip podeželja v ALEJI, kjer bodo lahko otroci preizkusili različna kmečka opravila

Otroci in njihovi starši bodo lahko začutili življenje na podeželju, in to kar sredi mesta. V najsodobnejšem nakupovalnem središču lahko od petka, 24. januarja, in vse do nedelje, 2. februarja, obiščejo interaktivno kmetijo , in sicer od ponedeljka do petka med 16. in 20. uro, ob sobotah med 11. in 20. uro oziroma ob nedeljah med 12. in 17. uro.

Foto: Aleja

Na zabaven in poučen način bodo spoznavali različne načine pridelave hrane, skrb za domače živali in pomen trajnostnega kmetijstva. Obiskovalci se bodo lahko preizkusili v različnih delavnicah in praktičnih nalogah, kot so vožnja traktorja na simulatorju, molža krave, igra "mlečni spomin", obiranje in razvrščanje sadja, spoznavanje delovanja kokošnjaka ter vrtnarjenje v visokih gredah.

Otroci in njihovi starši lahko obisk ALEJE izkoristite tudi za aktivno preživljanje prostega časa in na ALEJI SKY drsate na edinem drsališču nad mestom pri nas, za piko na i pa lahko uživate v prečudovitem razgledu na Kamniško-Savinjske Alpe. Po polovični ceni lahko drsate na kar tisoč kvadratnih metrih drsalnih površin in 140 metrov dolgih ledenih stezah.

Če v katerikoli ALEJINI trgovini ali lokalu opravite nakup v vrednosti 50 evrov in se z računom odpravite do info točke v prvem nadstropju, boste prejeli kuponček za popust. Sobotni dopoldnevi so v januarju rezervirani za šolo drsanja s Pino Umek, ki vas pričakuje med 10. in 12. uro.

Radi uživate v zimskih aktivnostih in vam morda manjka kakšen kos zimske opreme? Po znižanih cenah si lahko zagotovite smučarsko opremo v Hervisu, Sport Visionu in And by Andražu. Z izjemnimi popusti vse do 50 odstotkov vas sicer pričakujejo tudi številne druge trgovine v ALEJI, med njimi Mass, s.Oliver, C&A, H&M, Reserved, Mohito, Lisca, Pandora, Cropp, Adidas, Galileo, Deichmann, Okaidi, Baby Center, Big Bang, L'Occitane, Telemach, Tom Tailor, Vitapur, Optika Clarus, Europa 92 in Office Shoes.

Vabljeni, da zavijete tudi v eno izmed številnih restavracij in kavarn, kjer lahko uživate v prijetnem vzdušju in raznoliki kulinariki ALEJE.

Naročnik oglasnega sporočila je ALEJA.