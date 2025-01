Padel pri obrezovanju drevja in se huje poškodoval

Pri delu okoli hiše se je občan zaradi padca z višine huje poškodoval. Po daljšem zdravljenju v bolnišnici, kjer so mu oskrbeli poškodbe čeljusti in medenice, je bil Janez še dva meseca bolniško odsoten. Celotno okrevanje, upad mesečnega dohodka in zahteve po prilagoditvi bivalnih prostorov bi lahko močno obremenile finančno stabilnost njegove družine, če ne bi imel sklenjenega Nezgodnega zdravstvenega paketa Varuha zdravja, Vzajemna . Tako pa je lahko z izplačano zavarovalnino poplačal kredit, poskrbel za hitro in kakovostno rehabilitacijo ter preuredil stanovanje glede na njegove nove potrebe.

Nesreča in z njo poškodbe so nepredvidljive. A naj vas to ne odvrne od tega, da bi življenje zajemali z veliko žlico. Pred nami je še kar nekaj zimskih dni, celo zimske počitnice in z njimi številne radosti, polne aktivnosti na snegu za vso družino. Vse, kar potrebujete, da boste lahko uživali brez skrbi, je ustrezno zavarovanje, ki bo namesto vas krilo morebitne s poškodbo povezane stroške, ki lahko hitro narastejo do vrtoglavih vsot.

Foto: Vzajemna

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje v enem paketu

A nezgodno zavarovanje danes še zdaleč ni dovolj. V Sloveniji se že dolgo soočamo z dolgimi čakalnimi dobami, zato se vse več Slovencev odloča tudi za dodatna zdravstvena zavarovanja. Pri Varuhu zdravja, Vzajemna, zato zdaj nudijo ekskluzivni Nezgodno zdravstveni paket, ki združuje številne ugodnosti nezgodnega in zdravstvenega zavarovanja po ugodni ceni že od 11,66 evra na mesec.

Kaj je nezgodno zdravstveni paket?

Nezgodno zdravstveni paket je ekskluzivna ponudba Varuha zdravja, Vzajemne, namenjena vsem, ki cenijo varnost in zdravje na vsakem koraku. Sklenitev zavarovanja je izjemno preprosta in je mogoča tudi kar prek spleta.

Zaščita v primeru nezgode

Telesna poškodba presega zgolj telesne in psihološke bolečine oškodovanca. Poškodba, še posebej težja, vpliva na vse družinske člane, obenem pa je lahko posebej obremenjujoča tudi za družinski proračun.

Z Nezgodno zdravstvenim paketom boste vi in vaša družina v primeru nezgode ustrezno zaščiteni. Z izplačano zavarovalnino vam bosta zagotovljeni varnost in pomoč, ko ju boste najbolj potrebovali. Z izplačilom zneska boste imeli lažji dostop tudi do ustrezne rehabilitacije, pa naj gre za preprost zlom kosti ali težjo poškodbo.

Z mesečno premijo 11,66 evra (pri čemer sta upoštevana 8,5-odstotni DPZP in popust) bo v sklopu Nezgodno zdravstvenega paketa zavarovalnina v primeru nezgodne smrti znašala 30 tisoč evrov, v primeru stoodstotne invalidnosti zaradi nezgode 90 tisoč evrov, trajne invalidnosti zaradi nezgode 30 tisoč evrov in v primeru potrebe po rehabilitaciji po zlomu kosti pet tisoč evrov.

Drugo zdravniško mnenje

Čeprav je zdravniško mnenje cenjeno in dobrodošlo, ima včasih pacient veliko željo po drugem mnenju. Drugo zdravniško mnenje omogoča dodatno strokovno presojo diagnoze ali predlaganega zdravljenja, povečuje zaupanje v odločitev, ponuja alternativne možnosti in zmanjšuje tveganje napačnih odločitev glede zdravja.

Foto: Vzajemna

Prav to vam omogoča drugo zdravniško mnenje iz tujine, ki je del Nezgodno zdravstvenega paketa Varuha zdravja, Vzajemna. Povezali vas bodo s strokovnjakom priznane zdravstvene ustanove iz tujine, ki bo nato podal lastno strokovno mnenje glede že postavljene diagnoze z morebitnimi priporočili in predlogom zdravljenja.

Drugo mnenje lahko pri Nezgodno zdravstvenem paketu pridobite tudi za diagnoze, postavljene v preteklosti zdravljenja (zadnjih 12 mesecev).

Hiter dostop do strokovnjakov

Dolge čakalne dobe so vsekakor pereč problem slovenskih pacientov, zato je še kako pomemben del Nezgodno zdravstvenega paketa tudi posvet s strokovnjakom na daljavo. Ta je namenjen tako odraslim kot otrokom do 18 leta starosti.

Za posvet z zdravnikom specialistom na daljavo ne potrebujete niti napotnice osebnega zdravnika, kar vašo pot do specialistične obravnave in posveta še dodatno skrajša. Po opravljeni storitvi boste imeli tudi možnost pridobitve izvida, ki vam bo prišel prav za morebitno nadaljnjo zdravstveno obravnavo.

Zdravstveni posvet kadarkoli in kjerkoli

Foto: Shutterstock

Kadarkoli in kjerkoli, 24 ur na dan in sedem dni v tednu se lahko o svojem zdravstvenem stanju, če imate sklenjeno Nezgodno zdravstvenega paketa, posvetujete s slovensko govorečim zdravnikom preko priljubljenih aplikacij za klepet ali videoposvet, na primer Viber, Facebook Messenger, WhatsApp in Telegram.

Ker posvet poteka na daljavo, ste lahko v času pogovora kjerkoli, tudi v tujini na dopustu. Posvet lahko koristite ob vseh zdravstvenih stanjih in je mogoč vse dni v letu, tudi v času praznikov, ko je večina osebnih zdravnikov nedosegljiva. Odločite se lahko za klepet ali videoklic, v vsakem primeru je zagotovljena strokovna zdravstvena podpora kadarkoli, ko jo potrebujete.

Enotna premija za vse zavarovance

Zavarovalna premija je pri Nezgodno zdravstvenem paketu enaka za vse zavarovance, ne glede na delo, ki ga posamezni zavarovanec opravlja.