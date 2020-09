Alpski uvod potrjen: dva derbija v slabem tednu

Ekipi Olimpije in Jesenic bosta Alpsko ligo začeli z dvema medsebojnima obračunoma, 3. oktobra v Ljubljani in 8. oktobra na Jesenicah.

Vodstvo Alpske lige, v kateri bosta tudi v prihodnji sezoni nastopala največja slovenska hokejska tekmeca iz Ljubljane in Jesenic, je v petek potrdilo urnik za prihajajoče tekmovalno obdobje. Liga se bo s predtekmovanjem začela 3. oktobra, ko se bosta v Tivoliju pomerila HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice. Drugi derbi bo na Gorenjskem 8. oktobra.

Pandemija novega koronavirusa je predčasno končala lansko sezono, v kateri nismo dobili zmagovalca Alpske lige. V tej bo naslov tako branil HK SŽ Olimpija, prvak 2018/19. V Ljubljani so se sicer spogledovali s selitvijo na višjo raven, v IceHL (nekdaj liga EBEL), a na koncu ostali del alpske družbe.

Začetek v skupinah in s seštevkom tekem

Ta bo sezono začela z nekaj zakasnitve in po novem sistemu. Zaradi varnostnih pravil bo 16 moštev prve tri tedne igralo v štirih "regijskih" skupinah s po štirimi udeleženci, ki bodo igrali po dve medsebojni tekmi (doma in v gosteh). Vsaka ekipa bo tako v predtekmovanju odigrala šest srečanj. Po dve tekmi istih nasprotnikov bodo rezultatsko sešteli in šele seštevki bodo moštvom prinesli točke (tri za zmago in dve za zmago, če bo po skupnem neodločenem izidu na dveh tekmah odločal podaljšek, ter eno za poraz po tej drugi možnosti).

V predtekmovanju, ki se bo začelo 3. oktobra, končalo pa 22. oktobra, bo tako mogoče osvojiti največ devet točk, ki jih bodo moštva prenesla v redni del tekmovanja.

Kdo s kom v skupini? V "slovenski" skupini bo ob Jesenicah in Olimpiji še druga ekipa Celovca in druga ekipa Linza. Foto: Grega Valančič/Sportida V prvi skupini so Bregenzerwald, Lustenau, Kitzbühel in Feldkirch, v drugi Steel Wings Linz, KAC II, Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija, v tretji Pustertal, Red Bull Juniors, Wipptal Broncos in Ritten ter v četrti Asiago, Fassa, Val Gardena in Cortina Hafro.

Po uvodnem predtekmovanju sledi redni del s 30 krogi. Po tem se bodo najboljše štiri ekipe uvrstile v četrtfinale, moštva na mestih med 5 in 12 pa se bodo udarila za preostala štiri mesta v končnici. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Po predtekmovanju sledi dvokrožni redni del

Sledil bo klasični del (24. oktober–18. marec), v katerem bodo vsi igrali proti vsem po enkrat doma in v gosteh. V končnico se bodo neposredno uvrstila prva štiri moštva po rednem delu, tista na mestih od 5 in 12 pa bodo igrala kvalifikacije za končnico. Ta se bo nato z osmimi ekipami začela 27. marca, na vseh stopnjah (četrtfinale, polfinale, finale) pa bodo igrali po sistemu na tri zmage. V primeru, da bosta v finalu dve italijanski ekipi, bodo finale igrali na štiri zmage.

Sezona se bo tako začela z dvema slovenskima derbijema, 3. oktobra v Tivoliju, 8. oktobra pa v Podmežakli. Derbija rednega dela bosta na sporedu 19. decembra (Tivoli) in 2. januarja (Podmežakla). Prvak bo znan najpozneje 2. maja.

Prvi derbi bodo železarji in zmaji odigrali že zvečer v sklopu poletne lige na Bledu, če ne bo četrtfinalnih presenečenj, pa bodo prihodnji petek palice prekrižali še v polfinalu Pokala Slovenije, ki ga bo gostil Tivoli.

Slovenski derbiji v Alpski ligi Sobota, 3. oktober

17.30 HK SŽ Olimpija – HDD Sij Acroni Jesenice Četrtek, 8. oktober

19.00 HDD Sij Acroni Jesenice – HK SŽ Olimpija Sobota, 19. december

17.30 HK SŽ Olimpija – HDD Sij Acroni Jesenice Sobota, 2. januar 2021

18.00 HDD Sij Acroni Jesenice – HK SŽ Olimpija

Alpska liga, 2021/22 3. oktober–22. oktober: predtekmovanje v skupinah

24. oktober–18. marec 2021: redni del

20.–25. marec: kvalifikacije za četrtfinale (ekipe na mestih med 5 in 12)

27. marec: začetek četrtfinala

8. april: začetek polfinala

20. april: začetek finala (zadnja finalna tekma je lahko 2. maja)

