Stvari se spreminjajo vsak dan, nejasnosti pred začetkom je veliko #foto #video

Teden zatem, ko so prvi skupni trening na ledu opravili hokejisti HK SŽ Olimpija, so na led skupaj stopili tudi njihovi največji tekmeci, člani HDD Sij Acroni Jesenice. V Alpski ligi želijo visoko, doma šteje le državni naslov.

Kot v vseh športih tudi v Gornjesavski dolini največ skrbi povzroča novi koronavirus in s tem povezani ukrepi. "Stvari se spreminjajo vsak dan, prilagajamo se in skušamo zagotoviti pogoje za delo," pravi športni direktor kluba Marcel Rodman.

Vsi morajo biti individualno odgovorni "Hokej je naš kruh in moramo biti odgovorni." Foto: Peter Podobnik/Sportida

Največja skrb je, da se sezona sploh izpelje, pa tudi preprečevanje okužbe v ekipi, ki bi lahko ustavila delo v klubu. "Imamo protokol, po katerem se igralci vsako jutro preverjajo. Ob znakih prehlada ali povišane telesne temperature se morajo sami umakniti s treninga. Seveda nosimo maske, se razkužujemo in pazimo, kdaj in s kom se družimo. Hokej je naš kruh in moramo biti odgovorni," še pravi Rodman, ki ve, da so imeli ob izbruhu prvega vala bolezni okužbo prav v svoji sredini.

Kot pravi, bi se skozi sezono težko ujeli, če bi v klubu dvakrat prišlo do okužbe, saj bi ekipa v primeru karantene vsakič izgubila po 14 dni treninga, skupaj pa četrtino sezone. "Vsi morajo biti individualno odgovorni, saj so odgovorni tudi do soigralcev."

Na trg 300 letnih vstopnic, nekatere aktivnosti odpovedali

Koronakriza pa vpliva tudi na prodajo letnih vstopnic. Teh bodo trgu ponudili 300, kolikor lahko trenutno zagotovijo mest za ogled tekem, nato se bodo prilagajali glede na veljavna pravila NIJZ.

Mitja Šivic je imel na prvem treningu na voljo vse igralce z izjemo Ahmeta Jakupovića, Mirka Djumića, Žana Poklukarja in Žana Primožiča Foto: Peter Podobnik/Sportida Pred sezono je še precej nejasnosti. "Moram priznati, da je kar nekaj problemov, predvsem zato, ker je pred začetkom sezone še veliko nejasnosti. Določene informacije s strani lige smo že pridobili, določene še čakamo. Ključno je, da smo pazljivi pri tem, kaj komu obljubimo in kaj povemo naprej. Tudi naše promocije in aktivacije čez poletje so bile bolj redke. Planirali smo več, a nam situacija tega žal ni dopuščala. Enako je tudi, kar se tiče dogovorov s partnerji in sponzorji. Tudi tega smo se morali lotiti malce drugače, veliko stvari se spreminja iz dneva v dan, a tisti osnovni pogoji za nemoteno delo so zagotovljeni. V vodstvu kluba se trudimo, imamo pa ogromno dela. Kaj bo prinesel čas, bomo videli, a obljubljam, da bomo dali vse od sebe," je v klubski mikrofon povedal Rodman.

Testiranja pravijo, da so delali dobro

"Vsi so dobro pripravljeni, dobro izgledajo na ledu in upam, da bo tako tudi ostalo," je s pripravljenostjo zadovoljen Šivic. Foto: Peter Podobnik/Sportida Zaradi koronakrize so bili v klubu prisiljeni odpovedati tudi nekatere aktivnosti, ki jih načrtujejo za tesnejšo povezavo z lokalnim okoljem. Z zamudo se začenja tudi sezona in posledično vadba na ledu, da se igralci ne bi zasitili. Igralci so po mnenju vodilnih v klubu v času koronakrize delali dobro, kar so pokazala testiranja, zdaj je na vrsti delo na ledu in vrsta pripravljalnih tekem. Čez mesec dni hokejiste čaka nastop v slovenskem pokalu, nato pa v začetku oktobra začetek v alpski ligi.

V obrambi upajo na kakšno okrepitev

Glavni trener v klubu ostaja Mitja Šivic, ki je imel na prvem treningu na voljo vse igralce z izjemo Ahmeta Jakupovića, Mirka Djumića, Žana Poklukarja in Žana Primožiča. "Vsi so dobro pripravljeni, dobro izgledajo na ledu in upam, da bo tako tudi ostalo. Prvi cilj je napredek mladih igralcev, a že zdaj sem z njimi super zadovoljen," pravi Šivic, ki priznava, da imajo železarji malo igralcev predvsem na branilskih položajih, zato si na tem igralnem mestu še kakšno okrepitev.

Andreja z največ izkušnjami, Žana se vračata Jeseničani so prvega vratarji našli v lani enem najbolj zanesljivih vratarjev lanske alpske sezone Žanu Usu. Foto: Peter Podobnik/Sportida Jeseniška ekipa bo tudi v novi sezoni precej mlada. Največ izkušenj prinašata kapetan Andrej Tavželj in Andrej Hebar. V Podmežaklo sta se vrnila še v zadnjem tekmovalnem obdobju pomembna člena Olimpije: eden najbolj zanesljivih vratarjev Alpske lige Žan Us in napadalec Žan Jezovšek. Pridružil se jim je še mladi branilec Bine Mašič in napadalec Maj Tavčar. Tudi Žan Jezovšek se je vrnil na Gorenjsko. Foto: Peter Podobnik/Sportida Lanski prvi čuvaj mreže Antoine Bonvalot se je vrnil v Francijo, tja je odšel tudi izkušeni napadalec Urban Sodja, ki bo branil barve Briancona. Zanj bo igral tudi branilec Nik Grahut, medtem ko sta izkušeni Miha Brus in mladi Gašper Korošec končala kariere. Od rdečega dresa se je poslovil tudi Jaka Ankerst. Novost je tudi v trenerskem štabu, prvi pomočnik Mitje Šivica je postal Anže Ulčar, ki je lani delal z vratarji, Tom Cvetkovič pa bo ob zdravniški praksi prevzel mesto pomočnika in svetovalca glavnega trenerja. Do največje spremembe v vodstvu je prišlo na mestu predsednika, Anžeta Pogačarja je zamenjal Peter Bohinec, medtem ko je Pogačar direktor društva.

V obrambi si želijo še kakšno okrepitev. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Ve, da so lahko še boljši

Med tekmovalnimi cilji Šivic ne skriva, da doma šteje le naslov, v alpski ligi so Jeseničani lani prišli do polfinala. "Vem, da smo na ledu lahko boljši kot lani in če nam to uspe, lahko računamo na več. Vem, kaj od te ekipe lahko pričakujem," še pravi trener in priznava, da bo v slačilnici pogrešal izkušena napadalca Miho Brusa in Urbana Sodjo, ki sta bila pomembna pri gradnji rdeče ekipe. Prvi je končal kariero, drugi se je preselil v Francijo k Brianconu. Dres slednjega bo nosil tudi branilec Nik Grahut.

Kot še dodaja, vsi komaj čakajo začetek tekmovanj. Tudi zanj je največji strah novi koronavirus, ki lahko prepreči tekmovanje ali pa vadbo njegovih varovancev.

