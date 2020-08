V prenovljenem Tivoliju "presekali" poletno monotonijo #video #foto

Novi koronavirus je pred meseci predčasno končal večino hokejskih sezon v Evropi, vplival bo tudi na prihajajoče tekmovalno obdobje, nad katerim je še veliko vprašajev, a hokejski kolektivi ne sedijo križem rok. Priprave so v polnem teku.

Pri ljubljanski HK SŽ Olimpija so se pred tednom dni znova zbrali in zagrizli v skupinske suhe priprave, danes pa začeli še s treningi na ledu. Prvič, odkar so prenovili Halo Tivoli - prenovili so slačilnice, ledeno ploskev zdaj obdaja nova ograda, ki je v skladu z zahtevami Mednarodne hokejske zveze, namesto semaforjev ob strani, je zdaj na sredini semafor kocka -, so opravili skupni trening na drsalkah.

Tivoli je v zadnjih mesecih doživljaj popravke, nova je ograda po standardih IIHF, največja atrakcija pa semafor kocka na sredini igrišča. Foto: Grega Valančič/Sportida

Foto: Grega Valančič/Sportida

Za začetek poudarek na drsanju in obnavljanju osnovnih stvari Ivo Jan je z rezultati testiranj, ki so jih opravili pretekli teden, zadovoljen. Foto: Grega Valančič/Sportida

Trener Ivo Jan, ki je članom na treningu priključil še nekaj mladincev, je s pripravo fantov - v preteklem tednu so imeli tudi testiranja - zadovoljen. Ob treningih na ledu bodo še naprej skrbeli za kondicijo, nad temi po novem bdi Gregor Sobočan.

"Lepo se je bilo vrniti spet na led, s tem treningom smo razbili monotonijo, ki poleti nastane s fitnesom in suhimi pripravami. Prenovljeni Tivoli je super, mislim, da smo vsi že kar z nestrpnostjo pričakovali ta semafor, ograda je v skladu z mednarodno hokejsko zvezo ...," je pripovedoval povratnik pod Rožnikom Žiga Pance.

"Fantje so zagotovo že pogrešali led, prvi trening je bil le toliko, da so spet začutili, kako je priti na led. Nekaj poudarka je bilo na drsanju, malo smo obnavljali osnovne stvari. Veliko bomo delali na individualnem drsanju in drugih stvareh, ker se mogoče v starejših selekcijah to malce zapostavlja," je po treningu dejal 45-letnik, ki je na mestu glavnega trenerja zamenjal Gregorja Polončiča. Ta je zdaj njegov pomočnik.

Ivo Jan o tem, kako je zadovoljen s pripravo, testiranji, treningih:

Hočevar na Koroško, z vratarji bo delal Sila Paavo Hölsä bo prva ljubljanska hobotnica v tej sezoni, Finec je edini tujec v ekipi. Foto: Grega Valančič/Sportida Dolgoletni slovenski vratar, zadnja leta pa trener Andrej Hočevar je prejel mamljivo ponudbo za delo iz trofejnega Celovca, tako da se je iz Tivolija preselil na Koroško. Z vratarji pri zmajih, med katerimi je nov obraz Finec Paavo Hölsä, ki je edini tujec v ekipi, bo delal nekdanji vratar Aleš Sila.

Olimpija je prijavljenja v Alpsko ligo, za katero je tudi zgradila ekipo. Direktor Jože Kovač sicer še ni povsem opustil možnosti, da se zmaji že letos pridružijo nekdanji ligi EBEL. Foto: Grega Valančič/Sportida

Jan za zdaj še ne ve, v katerem tekmovanju bo vodil svojo ekipo. Pri ljubljanskem kolektivu so to pomlad in poletje večkrat ponovili, da obstaja možnost pridružitve kakovostnejšemu tekmovanju, nekdanji ligi EBEL, po novem ligi Bahel, že v prihajajoči sezoni. Kot pravi direktor kluba Jože Kovač, vrata za letošnji vstop še niso povsem zaprta, a v zraku je kopica scenarijev, od A do C, pa še naprej, če bi se Avstrija "povsem zaprla".

"Zadnje informacije so, da je naš proces vključevanja v ligo Bahel v teku. Vsi klubi so na to pristali in nas pozdravljajo, prav tako vodstvo lige. V zadnjem tednu je avstrijsko ministrstvo za zdravje izrazilo nekaj dvoma za našo regijo, tako da čakamo njihov odgovor. Smo pa načelno v procesu priključevanja ligi, hitrost pa bo odvisna tudi od avstrijskega ministrstva za zdravje in položaja, povezanega s covidom-19," so Kovačeve besede povzeli pri STA . Kot še pravi, je vodstvo tekmovanja s poslovanjem in revizijo Olimpije zadovoljno. "Predsednik Miha Butara je v stalnem stiku z vodstvom lige, tako da kar se tega tiče, je stvar pozitivna. Če ne bi bilo zapleta z virusom, bi bili člani lige že letos," meni Kovač.

Fotoutrinki s treninga (foto: Grega Valančič/Sportida):

Začetek Alpske lige predviden v "regionalnih" skupinah Slovenska predstavnika sta v Alpski ligi, za katero je predvideno, da se začne z mini skupinami, v skupini s Celovcem II in Linzem II. Foto: Grega Valančič/Sportida

Olimpija bo sicer vztrajala v Alpski ligi, v katero je tudi prijavljenja, kot še 15 drugih moštev, tudi ekipa je zgrajena za to tekmovanje (za stopnico višje bi morali iskati vsaj še štiri dodatne može). Začetek so pred tedni predvideli za 3. oktober, tekmovanje naj bi v prvem delu potekalo po mini skupinah.

V te so ekipe razdelili po regionalnem načelu; v prvi so tako Bregenzerwald, Lustenau, Kitzbühel in Feldkirch, v drugi Steel Wings Linz, KAC II, Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpija, v tretji Pustertal, Red Bull Juniors, Wipptal Broncos in Ritten ter v četrti Asiago, Fassa, Val Gardena in Cortina Hafro. Prvi del tekmovanja se bo končal 22. oktobra. Sledil bo klasični del, po katerem si bodo prvi štirje zagotovili končnico, presotali pa bodo igrali kvalifikacije.

Takole so videti prenovljeni tivolski hodniki ... Foto: Grega Valančič/Sportida

Foto: Grega Valančič/Sportida

... slačilnice ... Foto: Grega Valančič/Sportida

... in predel za prhanje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na Madžarsko, Bled in Tivoli Olimpija bo prvo pripravljalno tekmo odigrala 29. avgusta na Madžarskem, sledi poletna liga na Bledu in pokal Slovenije v Tivoliju. Foto: Grega Valančič/Sportida V sklopu pripravljalnih tekem ima Olimpija za 29. in 30. avgusta v Budimpešti predvideni tekmi s članoma lige Erste MAC in Debrecenom, nato se bo udeležila poletne lige na Bledu (med 10. in 12. septembrom), med 16. in 19. septembrom pa bo na Pokalu Slovenije branila lovoriko.

Visoki celinski cilji

Moštvo ima visoke cilje tudi v celinskem pokalu, en del tekmovanja bo novembra gostil Tivoli. Foto: Grega Valančič/Sportida Olimpija bo letos znova igrala v Celinskem pokalu, ki bo z 20 klubi potekal v spremenjenem formatu v treh fazah. Prva se bo začela oktobra, ko bosta Islandija in Bolgarija gostili kvalifikacijski skupini s po štirimi udeleženci.

Najboljša dva bosta napredovala v novembrski drugi del, v katerem se bodo tekmovanju pridružili tudi zmaji. Ljubljančani bodo gostitelji ene od štirih skupin drugega dela. V Tivoliju bodo med 13. in 15. novembrom palice prekrižali z beloruskim klubom Šahtjor Soligorsk, latvijskim Olimp Riga, ki se je prav tako zanimal za gostiteljstvo, in zmagovalcem kvalifikacijske skupine v Sofiji, v kateri bodo ob gostitelju Irbis-Skate Sofia igrali Crvena zvezda, Mladost Zagreb in Buz Beykoz Istanbul. Zmagovalec skupine bo napredoval na januarski zaključni turnir četverice. Če bodo napredovali Ljubljančani, se bodo takoj prijavili za gostiteljstvo turnirja.

Želja kluba je, da se uvrstijo na zaključni turnir, tam pa poskusijo presenetiti in kandidirati za vstopnico za ligo prvakov (načeloma si jo zagotovi zmagovalec Celinskega pokala).