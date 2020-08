Avstrijci prekinili tekmovalno sušo, in to z gledalci

HOCKEY IS BACK! Testspielauftakt mit vielen Neuerungen „Return to Play“. Unter diesem Gesichtspunkt startet der EC Bregenzerwald als erster Vorarlberger Eishockeyclub in den Testspielbetrieb. Durch die Anstrengungen des Vereins in den vergangenen Tagen dürfen auch Fans am Freitag beim Auftakt gegen Arosa dabei sein. Das SARS-CoV-2-Virus sorgt dafür, dass vieles rund um die kommende Eishockeysaison noch ungeklärt ist oder sich noch in Schwebe befindet. Was mittlerweile fest steht, sind die behördlichen Auflagen, die für ein möglichst sicheres Umfeld bei den Spielen sorgen. Der EC Bregenzerwald sieht sich hier in der Verantwortung die Vorgaben strikt umzusetzen und hofft auf das Verständnis und die Kooperation der Besucher. Nur so ist gewährleistet, dass der gesamte Eishockeybetrieb ohne Geisterspiele weitergehen kann. Die wichtigsten Neuerungen, die ab sofort gelten: • Bei jedem Spiel ist die gesamte Halle geöffnet. Bis auf Weiteres liegt die Besucherobergrenze bei 500 Personen • Ausweispflicht beim Betreten der Halle (Lichtbildausweis) • Es gibt nur noch fix zugewiesene Sitzplätze (Stehplätze sind gestrichen) • Bis zur Einführung des digitalen Systems zum Meisterschaftsstart wird die Tribüne ausnahmelos im Schachbrettmuster belegt • Für einen schnelleren Ablauf am Eingang ist es empfehlenswert, einen Zettel mit vollständigem Namen, E-Mail Adresse, Telefon-/Handynummer mitzubringen. • Das Datenblatt wird zusammen mit dem Eintrittskartenabriss 28 Tage aufbewahrt, danach vernichtet. (Nachweispflicht bei den Behörden) • Vor dem Betreten des Hallenraums sind die Hände zu desinfizieren und eine MSN-Maske anzulegen. Diese darf nur am Sitzplatz abgenommen werden und muss für den Gang aufs WC, in die Gastronomie oder beim Verlassen der Halle wieder aufgesetzt werden. • Der Gastrobereich ist bis auf weiteres nur noch Ausgabestation, Essen und Getränke dürfen nur noch am Sitzplatz in der Halle konsumiert werden. (Tribüne dabei bitte sauber halten – evtl. Einführung eines Pfandsystems) • Auf die allgemeinen Verordnungen wie Abstand halten und das Vermeiden von Händeschütteln sollte in der Halle besonders geachtet werden. Gleichzeitig gilt ein strenges Snus Verbot! ⬇️⬇️⬇️

A post shared by EC Bregenzerwald (@ec_bregenzerwald) on Aug 13, 2020 at 4:22am PDT