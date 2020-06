Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Zgodilo se je zelo hitro. Imel sem možnost ostati na Poljskem, pa so poklicali iz Olimpije. Gledajo dolgoročno, v tem načrtu je tudi liga BAHEL. Če je ne bo letos, pa verjamem, da bo prihodnje leto," pravi gorenjska okrepitev v dresu HK SŽ Olimpija Tadej Čimžar, ki je lani prvič okusil člansko tujino in se vrnil bogatejši za pomembno spoznanje.

Moštvo HK SŽ Olimpija bo v prihodnji sezoni sestavljal tudi Gorenjec Tadej Čimžar. Otrok kranjske hokejske šole je do leta 2015 vztrajal v Kranju, nato štiri sezone nosil dres HDD Sij Acroni Jesenice, v zadnjem tekmovalnem obdobju pa na Poljskem prvič izkusil članski hokej v tujini.

Na Jesenicah je igral štiri sezone in postal eden od ključnih členov napada železarjev. Foto: Urban Meglič/Sportida "Kakšen SMS je ob podpisu zagotovo prišel. Največ prijateljev me je vprašalo, kaj bo z mojim jeseniškim dresom, ki so ga kupili, pa sem jim odvrnil, da bodo očitno morali kupiti še enega. Nekaj zbadanja je bilo, a ne toliko kot pri Magiju (Aleksandar Magovac, ki je prav tako sklenil sodelovanje z Olimpijo, op. a.), ki je bližje Jesenicam," ob skoku v zeleno-beli dres pravi še pred letoma izjemno pomemben član jeseniškega napada.

Še agent je bil nekoliko presenečen

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kot pravi, ga je o podpisu pogodbe s kolektivom s Celovške 25 prepričala zgodba, ki so mu jo predstavili.

"Zgodilo se je zelo hitro. Imel sem možnost ostati na Poljskem, pa so poklicali iz Olimpije. Sem šel na sestanek, želel sem slišati, kakšne načrte imajo. Nad vsem sem bil kar navdušen, tako da smo se zelo hitro dogovorili. Mislim, da smo bili že dva, tri tedne po moji vrnitvi domov dogovorjeni. Zaradi koronavirusa se ni povsem vedelo, kdaj bodo klubi sploh začeli podpisovati, tako da je bil še agent kar nekoliko presenečen," pripoveduje napadalec, ki se ne obremenjuje z vprašanjem, ali bodo zmaji igrali v Alpski ligi (bolj verjetno) ali pa naredili korak naprej do lige BAHEL (nekdanje lige EBEL).

"Gledajo in želijo delati dolgoročno, zato tudi dve- oziroma triletne pogodbe. V tem načrtu je tudi liga BAHEL. Če je ne bo letos, pa verjamem, da bo prihodnje leto," pravi 28-letnik, ki ga je hokejski svet v zadnji sezoni v Katowicah prijetno presenetil.

Ni pričakoval takšnih razmer

"Izjemno sem bil presenečen, nisem si predstavljal takih razmer. Poljaki veliko vlagajo v šport, imeli smo zelo dobro ekipo, na začetku sezone dobrega finskega stratega, ki je sodeloval tudi z našo reprezentanco (Risto Dufva, op. a.). Spoznal sem novo dimenzijo delovanja kluba, naučil sem se finskega načina hokeja, zaprto, disciplinirano," razlaga v zadnjih dveh sezonah standardni član reprezentance, ki se je iz Poljske vrnil bogatejši za pomembno spoznanje.

Na Poljskem je napredoval v malenkostih, ki jim do prve članske sezone v tujini ni posvečal toliko pozornosti. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Napredoval v elementih, na katere ga do zdaj ni opozoril nihče

"Na Poljskem sem napredoval v elementih igre, na katere me noben trener do zdaj še ni opozarjal. Gre za finese, malenkosti, za katere se morda zdi, da niso toliko pomembne, a igrajo pomembno vlogo. Finski trener je bil pri tem kar naporen, vselej mi je 'bil za vratom', a zdaj vem, da z namenom. Če želiš hokej igrati na visoki ravni, moraš biti pozoren tudi na take stvari."

Pred Čimžarjem, ki je z Olimpijo podpisal pogodbo 2 + 1, in soigralci je zdaj mesec, ko se bodo pripravljali v lastni režiji, novo srečanje sledi avgusta, skupinski treningi na ledu pa so načrtovani za drugo polovico avgusta.

"Pripravljal se bom s skupino, v kateri treniram več let in s katero imamo določen sistem. Načrt imam tudi za čas, ko bom na dopustu. Če si dovolj samodiscipliniran, ni nobene težave, tudi star sem že dovolj, da vem, kje imam hibe, s čim se moram največ ukvarjati. Vem, da bom avgusta prišel ustrezno pripravljen."

