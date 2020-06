Spomini niso najlepši, a verjame, da bo zdaj drugače

"Če ne bi verjel v nov začetek, se ne bi vrnil. Zdaj sem tu, s srcem in z glavo. Klub ima visoke cilje, sam pa si želim napredovati kot igralec. Verjamem, da bo to neka lepa zgodba," pravi hokejski napadalec Jure Sotlar, ki bo po štirih letih znova igral za Olimpijo.

Ljubljanski navijači bodo v prihodnji sezoni ob Žigi Pancetu v Tivoliju spremljali še enega otroka Olimpije. Jure Sotlar se je v zeleno-beli dres vrnil po štirih letih. Zadnjič je za zmaje igral v sezoni 2015/16, ko je šlo pri nekdanjem HDD Olimpija že marsikaj narobe in je ljubljanski kolektiv v ligi EBEL bolj kot ne životaril.

"Povsod je lepo, a doma je najlepše. Po klicu Iva (trenerja Iva Jana, op. p.), ki mi je predstavil celotno zgodbo, vizijo kluba, sem se po štirih letih odločil vrniti. Odziv je bil izjemno pozitiven. Klici, SMS-sporočila, prijatelji, družina, mislim, da imam podporo tako jaz kot celotna ekipa. Klub ima visoke cilje, želi iti ligo višje, sam pa si želim napredovati kot igralec. Cilj je tudi, da bi v Tivoli pripeljali čim več gledalcev, da dokažemo, da je tu nek nov začetek. Iz preteklosti nimam najlepših izkušenj, spominov, verjamem pa, da bo zdaj drugače, da bo to neka lepa zgodba," se boljših časov v Ljubljani z novim klubom nadeja napadalec.

Hvaležen Jesenicam Po slovesu od stare Olimpije je skoraj končal hokejsko kariero, hokej pa nato znova vzljubil na Jesenicah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ko se je leta 2016 poslovil od stare Olimpije, bi se skorajda poslovil tudi od hokeja na ledu. A je vztrajal. Voljo in veselje do tega športa je našel na Jesenicah. Večnemu tekmecu zmajev je še danes hvaležen za priložnost.

"Kar sem izjavil, ni bila laž. Resno sem razmišljal o koncu kariere oziroma tem, da se posvetim in-line hokeju. Na mizi sem imel ponudbo za in-line hokej na Mallorci. V Ljubljani se mi je preprosto vse zamerilo. Res da smo osvojili državno prvenstvo, da sem dosegel zmagoviti zadetek, a z vseh drugih vidikov stanje ni bilo dobro. Prejel sem klic z Jesenic, kjer so me cenili. Hvaležen sem tako Niku Zupančiču (takratnemu trenerju, op. p.) kot Anžetu Pogačarju (predsedniku, op. p.), da sta pokazala interes zame, mi dala priložnost. Mislim, da sem dokazal, da lahko igram. Od tam sem šel stopničko višje," se spominja leta 2016, ko se je pridružil železarjem.

"Zdaj sem stoodstotno tu, s srcem in z glavo. Pripravljen napredovati. Vem, da se lahko v različnih elementih igre še izboljšam, in verjamem, da mi letos lahko uspe ta preskok." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Upa na preskok

Po sezoni na Gorenjskem se je za dve leti preselil v Sterzing, kjer je sodeloval s trenerjem Janom, zadnje tekmovalno obdobje pa igral za Zell am See. Vse tri postaje je oddelal v Alpski ligi. Verjame, da je to pot prehodil z razlogom in da so se stvari v Ljubljani spremenile.

"Vsekakor imaš v glavi stvari iz preteklosti, kaj in kako je bilo, a pogovoril sem se z različnimi igralci, ki so mi povedali, kakšno je stanje pri Olimpiji zdaj. Če ne bi verjel v nov začetek, se ne bi vrnil. Imel sem tudi druge ponudbe, a mi je bila ta najbolj všeč. Bil sem tudi v pogovorih z Jesenicami, a smo se preveč razhajali. Zdaj sem stoodstotno tu, s srcem in z glavo. Pripravljen napredovati. Vem, da se lahko v različnih elementih igre še izboljšam, in verjamem, da mi letos lahko uspe ta preskok."

Zadnje štiri sezone je igral v Alpski ligi, a s klubi, ki niso napadali naslova prvaka. Če bo Olimpija vztrajal v tem tekmovanju, bo eden od glavnih favoritov za lovoriko. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Za Sotlarja je lahko prihodnja sezona že peta v Alpski ligi – pri HK SŽ Olimpija še ni uradnega odgovora o tem, ali bodo vztrajali v tem tekmovanju ali naredili korak naprej do lige BAHEL (nekdanja liga EBEL) –, a z drugačnim ciljem, kot so bile prejšnje.

"Zame bi bila tudi Alpska liga z Olimpijo izziv, saj veš, da lahko nekaj osvojiš. Saj bi tudi v prejšnjih klubih lahko, a ne tako realno kot tu. Tam smo se bolj borili za končnico kot naslov. Bo pa seveda zelo veliko odvisno od ekipe, od kemije. Če smo imensko močni, še ne pomeni, da bomo samoumevno zmagovali. To bomo morali pokazati na ledu. Je pa vse skupaj zelo super zasnovano. Verjamemo, da lahko še enkrat osvojimo ligo (Olimpija je alpski prvak sezone 2018/19) ali pa se dostojno kosamo v ligi BAHEL. Verjamem, da ne bi bilo, kot je bilo zadnja leta, ko smo v ligi EBEL zmagali eno tekmo, bili izjemno veseli, nato pa izgubili kup naslednjih," je prepričan 26-letnik, ki se bo še naprej kondicijsko pripravljal pod taktirko osebnega trenerja Janeza Igličarja.

S soigralci se bo na skupinskih treningih znova srečal avgusta, sredi katerega naj bi začeli treninge na ledu, medtem ko se bodo ligaška tekmovanja letos zaradi novega koronavirusa začela pozneje, predvidoma v začetku oktobra.

Preberite še: