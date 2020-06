Na izrednem letnem kongresu Mednarodne hokejske zveze (IIHF) so danes potrdili, da bo svetovno hokejsko prvenstvo drugega razreda (divizija I, skupina A), ki bi moralo letos spomladi potekati v Tivoliju, v ljubljanski hokejski dvorani potekalo prihodnje leto spomladi. V Tivoliju se bodo za eno od dveh vstopnic, ki vodita v elito, ob Slovencih borili Francozi, Avstrijci, Južni Korejci, Madžari in Romuni.

Na kongresu so odločili tudi, da bo elitno SP prihodnje leto zaradi novega koronavirusa in s tem zamika začetka večine evropskih lig na sporedu dva tedna pozneje, in sicer med 21. majem in 6 junijem.

