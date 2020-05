Slovenski hokejisti so ostali še brez drugega večjega tekmovanja v tem letu. Olimpijske kvalifikacije so prestavljene na prihodnje leto.

Slovenski hokejisti so ostali še brez drugega večjega tekmovanja v tem letu. Olimpijske kvalifikacije so prestavljene na prihodnje leto. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Slovenska hokejska reprezentanca bi se morala med 27. in 30 avgustom na Norveškem v družbi gostiteljev, Danske in Južne Koreje potegovati za tretji zaporedni nastop na olimpijskih igrah, a je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) zaradi pandemije novega koronavirusa olimpijske kvalifikacije prestavila za eno leto. Te bodo po novem na sporedu med 26. in 29. avgustom prihodnje leto.

Če pandemija novega koronavirusa ne bi ustavila sveta, bi slovenska hokejska reprezentanca ravno končala domače svetovno prvenstvo drugega razreda v Tivoliju in čakala na nov vrhunec – avgustovske kvalifikacije za olimpijske igre na Kitajskem 2022.

A selektor risov Matjaž Kopitar varovancev avgusta ne bo popeljal na Norveško. Potem ko so pri IIHF odpovedali vsa letošnja članska svetovna hokejska prvenstva, so namreč po današnjem konferenčnem klicu z izvršnim odborom prestavili še zadnji krog olimpijskih kvalifikacij. Slovenci so si nastop na sklepnem kvalifikacijskem turnirju zagotovili februarja letos v Podmežakli, kjer so v skupini z Japonci, Hrvati in Litovci s tremi zmagami osvojili prvo mesto.

Po tretji zaporedni olimpijski nastop avgusta 2021

Kopitarjeva četa bi se za tretji zaporedni olimpijski nastop (igrala je tako v Sočiju 2014 kot Pjongčangu 2018) morala potegovati na Norveškem med 27. in 30. avgustom, a so olimpijske kvalifikacije prestavili za eno leto, in sicer bodo potekale med 26. in 29. avgustom 2021. Ob Norvežanih in Slovencih bodo tam nastopili še hokejisti Danske in Južne Koreje.

Selektor Matjaž Kopitar meni, da je prestavitvi dokončno botrovalo dejstvo, da fantje zdaj že dolgo niso igrali pravega hokeja. Temu, da kvalifikacij niso prestavili na februar, kot se je sprva omenjalo, pa to, da velik del reprezentanc takrat ne bi mogel računati na NHL-ovce. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Kopitar: druge stvari trenutno pomembnejše kot šport

"To je pač višja sila. So tudi druge stvari, ki so trenutno pomembnejše kot šport, in vsi se moramo prilagoditi. Mislim, da so kvalifikacije prestavili za celo leto, ker si nekatere države svojih reprezentanc ne predstavljajo brez igralcev, ki igrajo v ligi NHL. Če bi bile kvalifikacije v času, ko so v Evropi reprezentančni premori, nanje ne bi mogle računati. Zagotovo pa prestavitvi botruje tudi dejstvo, da fantje zdaj že dolgo niso igrali pravega hokeja in bi bile za mnoge to prve resne tekme po dolgem času. Ekipe niso igrale in trenirale praktično od februarja. Za nas to ničesar ne spremeni, nima vpliva, razen da je novi termin leto kasneje," je prestavitev olimpijskih kvalifikacij za HZS komentiral selektor Kopitar.

Prostora še za tri

Na isti termin sta prestavljena tudi kvalifikacijska turnirja na Slovaškem (ob gostiteljih še Belorusi, Avstrijci in Poljaki) in v Latviji (ob gostiteljih še Francozi, Italijani in Madžari).

Slovenci se bodo za eno olimpijsko vozovnico borili z Norveško, Dansko in Južno Korejo. Foto: Stanko Gruden, STA

Na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 bo nastopilo 12 reprezentanc. Deveterica je že znana (Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Nemčija, Švica in Kitajska), trije si bodo olimpijsko vozovnico po novem poskušali priigrati avgusta prihodnje leto.

Že zdaj je jasno, da se Slovenci ob morebitni uvrstitvi na OI v skupini ne bi pomerili s Kanado, ZDA, Nemčijo in Kitajsko, saj je skupina A že polna. Najbolj verjetno je (če ne bi bilo poljskega ali madžarskega presenečenja), da bi bili Slovenci ob napredovanju najnižje uvrščeni kvalifikant, kar bi pomenilo, da bi padli v skupino B k aktualni olimpijski prvakinji Rusiji (z Rusi so se merili tudi v Sočiju in Pjongčangu), Češki in Švici. Kvalifikant 1 in 2 se bosta pridružila skupini C, v kateri so Finci in Švedi.

Olimpijske kvalifikacije, 26.–29. avgust 2021*

Skupina D (na Slovaškem): Slovaška, Belorusija, Avstrija, Poljska.

Skupina E (Latvija, Riga): Latvija, Francija, Italija, Madžarska.

Skupina F (Norveška): Norveška, Danska, Južna Koreja, Slovenija. *Olimpijsko vozovnico si zagotovi zmagovalec skupine.

**Kanada, Rusija, Finska, Švedska, Češka, ZDA, Švica, Nemčija in Kitajska so že uvrščene na olimpijske igre v Pekingu 2022.

Skupine za olimpijske igre v Pekingu 2022 Skupina A: Kanada (1), ZDA (6), Nemčija (7), Kitajska (12).

Skupina B: Rusija (2), Češka (5), Švica (8), kvalifikant 3 (11).

Skupina C: Finska (3), Švedska (4), kvalifikant 1 (9), kvalifikant 2 (10).

