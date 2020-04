Slovenija na hokejski lestvici kljub odpovedi SP izgubila dve mesti

Medtem ko se denimo pri nekaterih krovnih športnih zvezah odločili za zamrznitev jakostnih lestvic, je na novi lestvici IIHF prišlo do številnih sprememb kljub odpovedim zaradi novega koronavirusa.

Na novi četrtkovi svetovni lestvici je IIHF upoštevala zgolj uvrščenost posamičnih reprezentanc v določen rang tekmovanja, kar je pomenilo, da je slovenska izbrana vrsta dobila točke zgolj za nastop v drugem rangu tekmovanja.

V Ljubljani bi morala letos reprezentanca v okviru divizije 1A nastopiti med 27. aprilom in 3. majem, a je tekmovanje odnesla koronavirusna bolezen 19. Slovenija pa je po pravilniku IIHF v primeru odpovedi tekmovanj zaradi višje sile vseeno prejela točke za nastop v Ljubljani, pri čemer pa seveda ni upoštevana možnost napredovanja oziroma nazadovanja med rangi.

To pomeni, da so nekatere reprezentance kljub odpovedi vseh tekmovanj izgubile nekaj mest, ki vplivajo na sestavo skupin prihodnjih svetovnih prvenstev in olimpijskih iger. Slabši položaj pa pomeni zahtevnejše nasprotnike in težjo pot do morebitnih napredovanj med rangi v prihodnosti.

Največ sta v tem pogledu izgubili Slovenija in Avstrija, ki sta izgubili po dve mesti, veliko ogorčenja pa je odločitev požela v Franciji, ki je izgubila eno mesto po izpadu iz elite v letu 2019.

Slovenska ženska reprezentanca ostaja na 24. mestu svetovne lestvice.