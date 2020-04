Mesta, ki nimajo kluba v ligi NHL, ne pridejo v poštev

Vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL ni naklonjeno temu, da bi tekme zaradi pandemije novega koronavirusa trenutno prekinjenega rednega dela sezone ali končnice gostila mesta, ki nimajo klubov v ligi, kot so nekateri mediji poročali v zadnjih dneh. Ena izmed možnosti pa je, da bi tekme izpeljali v dveh do štirih mestih, ki imajo klube v ligi.

Teh mest ne bi nujno izbrali glede na divizije, ampak tista, ki niso žarišča okužb in ki so sposobna gostiti tako tekme kot tudi omogočiti treninge, je v pogovoru za Sportsnet povedal komisar lige NHL Gary Bettman.

Ta je poudaril, da še vedno upa, da bodo sezono, prekinjeno 12. marca, izpeljali do konca, mogoče tudi s tekmami poleti in s spremenjeno končnico. Prav tako je dejal, da bi prihodnjo sezono lahko začeli pozneje, a jo odigrali v celoti.

Odločajo zdravstveni strokovnjaki in vlada

Gary Bettman meni, da se liga NHL ne more igrati v majhnih univerzitetnih igriščih. Foto: Reuters Na vprašanje, kakšen je načrt za nadaljevanje sezone, pa je odvrnil: "Kateri izmed načrtov?" "Poskušamo videti, kakšne bodo naše opcije za kakršenkoli scenarij. Odločitev pa bodo sprejeli zdravstveni strokovnjaki in vlada, tako da ne bomo poskušali narediti ničesar proti temu, kar nam bodo priporočili," je poudaril Bettman.

Ti scenariji vključujejo možnost igranja brez navijačev ali z uporabo preventivnih ukrepov zoper širjenje virusa. "Mislim, da bo ta medsebojna razdalja veljala še kar nekaj časa. A o vsem bodo odločali strokovnjaki in politični voditelji."

Glede igranja na nevtralnih terenih, kot sta Grand Forks ali Manchester v New Hampshiru, je dejal, da je to malo verjetno. "Ne moremo igrati v majhnih univerzitetnih igriščih v središču majhnih skupnosti, ker če bo sistem igranja centraliziran, potem potrebujemo vso dodatno podporo in infrastrukturo, ki jo zagotavljajo dvorane v NHL - od več garderob do tehnologije, postopkov, semaforjev, stekla, videoposnetkov, omogočanja prenosov," pravi Bettman.

Dolžni bodo nosilcem TV-pravic

Prvi človek lige, v kateri že leta v dresu Los Angelesa uspešno igra slovenski zvezdnik Anže Kopitar, je še dodal, da trenutno ne dobivajo nobenih prihodkov v ligo, ki je sicer do prekinitve izpeljala približno 85 odstotkov tekem.

Anže Kopitar je dolgoletni zvezdnik lige NHL. Foto: Reuters

Večino sredstev od televizijskih pravic liga dobi za tekme končnice, ki pa so plačana že med sezono. "Ta denar je že pri nas, ampak bomo dolžni nosilcem TV-pravic. Če ne drugače, pa v kreditih za naslednjo sezono," je še dejal Bettman.