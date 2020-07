Znan začetek nove sezone alpske lige

Vodstvo tekmovanja v alpski hokejski ligi je danes predstavilo datume in sistem tekmovanja v sezoni 2020/21. Letošnje zaradi epidemije novega koronavirusa niso dokončali. V naslednji bosta v tej konkurenci še vedno tudi oba slovenska kluba SŽ Olimpija in Sij Acroni Jesenice. Sezona se bo začela 3. oktobra.

Peto sezono regionalnega tekmovanja bo zaznamovala sprememba tekmovalnega sistema. Končnica se bo začela 27. marca naslednje leto, zadnja finalna tekma, če bosta finalista igrala vseh možnih pet, bo 2. maja. Si je pa vodstvo tekmovanja pridržalo pravico do spremembe datumov ali sistema, če bi se pojavila okoliščine, na katere v tem trenutku nimajo vpliva.

Predtekmovanje bo potekalo po novem sistemu, njegovo sprejetje je predvsem posledica novih varnostnih pravil zaradi novega koronavirusa. Začetek sezone bo namreč potekal v štirih mini skupinah s po štirimi udeleženci, ki bodo igrali po dve medsebojni tekmi.

Po dve tekmi istih nasprotnikov bodo rezultatsko sešteli in šele ti seštevki bodo ekipam prinesli točke (tri za zmago in dve za zmago, če bo po skupnem neodločenem izidu na dveh tekmah odločal podaljšek, ter eno za poraz po tej drugi možnosti). V takšni mini skupini bo tako možno osvojiti največ devet točk, ki jih bodo moštva prenesla v redni del tekmovanja. Kot so še pojasnili v vodstvu alpske lige, so te lokalne obračune načrtno pomaknili v začetek sezone, tudi kot nekakšen nadomestek v sezoni 2019/20 nedokončane končnice.

Naslov bo branila Olimpija. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ekipe razdeljene po regionalnem načelu

V mini skupine so ekipe razdelili po regionalnem načelu; v prvi so tako Bregenzerwald, Lustenau, Kitzbühel in Feldkirch, v drugi Steel Wings Linz, KAC II, Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpija, v tretji Pustertal, Red Bull Juniors, Wipptal Broncos in Ritten ter v četrti Asiago, Fassa, Val Gardena in Cortina Hafro. Ta prvi del tekmovanja se bo končal 22. oktobra.

Sledil bo klasični del, kjer bodo vsi igrali proti vsem po enkrat doma in v gosteh, v teh 30 krogih bodo točke delili po preizkušenem sistemu 3-2-1-0. Tudi v tem delu so urnik prilagodili tako, da bodo lokalni obračuni na sporedu ob koncu leta v prazničnih dneh. V končnico se bodo neposredno uvrstila prva štiri moštva po rednem delu, tista na mestih 5 do 12 pa bodo igrala kvalifikacije za končnico. Ta se bo nato z osmimi ekipami začela 27. marca, na vseh stopnjah pa bodo (četrtfinale, polfinale, finale) igrali po sistemu na tri zmage.

Slovenska predstavnika ostajata v ligi

Slovenska kluba, tudi zadnji prvak tega tekmovanja SŽ Olimpija iz sezone 2018/19, tako ostajata v alpski ligi. Ljubljančani so sicer pred naslednjo sezono pokazali željo oziroma pripravljenost, da kot 12. ekipa vskočijo tudi v višji razred, nekdanjo ligo Ebel.

A ta za zdaj - po novem se bo zaradi novega pokrovitelja uradno imenovala Bet-at-Home Ice Hockey League - ostaja pri 11 članih. V njej so Dornbirn, celovški KAC, Red Bull Salzburg, beljaški VSV, Blackwings Linz, Innsbruck, Bolzno, madžarski Fehervar, Garz99ers, Vienna Capitals in novinec, slovaški Bratislava Capitals. Na nedavni predstavitvi so sporočili, da se bo liga začela 25. septembra.

