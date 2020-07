Najmočnejša hokejska liga znova v akciji s 1. avgustom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL in člani združenja igralcev NHLPA so podpisali dogovor o nadaljevanju sezone v najmočnejši hokejski ligi na svetu po marčevskem premoru zaradi pandemije novega koronavirusa. Sezona se bo nadaljevala 1. avgusta, dogovor pa vključuje tudi odobritev nastopa na olimpijskih igrah.

Uradni pripravljalni tabori razširjene končnice se bodo začeli 13. julija, klubi pa bodo v gostiteljski mesti nadaljevanja prvenstva Edmonton in Toronto odpotovali 26. julija.

Trenutno veljavno kolektivno pogodbo so podaljšali še za štiri leta, do sezone 2025/26, sta v skupnem sporočilu za javnost še sporočila liga NHL in združenje igralcev.

Pogodba vključuje nastop NHL-ovcev na olimpijskih igrah

Pogodba je pomembna tudi zato, ker vključuje dovoljenje za nastop igralcev iz NHL na olimpijskih igrah 2022 in 2026. Ta dogovor mora potrditi še mednarodna hokejska zveza.

Hokejski mehurček v Torontu

Ekipe iz vzhodne konference bodo razširjeno končnico NHL s 24 moštvi igrale v zavarovanem okolju v Torontu, zahodne konference pa v Edmontonu, kjer bi oktobra gostili tudi finale Stanleyjevega pokala.

Protokoli vključujejo tudi soglasje, da nihče od igralcev ne bo kaznovan, če ne bo odšel z ekipo na zaključek sezone, in za to tudi ni treba podati razloga.

Do konferenčnih finalnih tekem z igralci ne bo družin, obvezni pa so številni že znani higienski ukrepi, vključno z ohranjanjem medsebojne razdalje. Prav vsi bodo tudi morali opraviti test na virus sars-cov-2.

35 hokejistov pozitivnih na koronavirus

Doslej je bilo po okrog tri tisoč testiranjih 35 igralcev pozitivnih. V zavarovanem okolju bo imela lahko vsaka ekipa do 52 članov, od tega do največ 31 igralcev. Vsi bodo morali vsak dan na testiranja, teh bo tako 1248 dnevno pred začetkom tekmovanja na izpadanje.

Maske med treningi ne bodo obvezne za igralce in osebje na klopi. Ekipe, ki ne bodo spoštovale ukrepov, čaka visoka kazen in tudi morebitna izguba ugodnega mesta na naslednjem naboru novincev.

Liga NHL je odpovedala redni del sezone zaradi koronavirusne pandemije in načrtuje nadaljevanje razširjene končnice 24 ekip, med katerimi ne bo Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja.