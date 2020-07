Znan je predviden začetek alpskega boja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Alpska hokejska liga, v katero sta za prihodnjo sezono prijavljena oba slovenska večna tekmeca iz Ljubljane in Jesenic, naj bi se začela 8. oktobra. Uvodni obračuni naj bi potekali med ekipami iz iste države oziroma regije. V rednem delu je predvidenih 36 krogov, prvak bo okronan konec aprila.

O novem tekmovalnem obdobju Alpske lige še ni veliko uradnega, so pa pri Sportnews.bz v javnost poslali nekaj podatkov. Predviden začetek tekmovanja, v katerega je prijavljenih 16 moštev (med njimi tudi oba slovenska predstavnika HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice), je četrtek, 8. oktober.

Vodstvo tekmovanja – predseduje mu Hokejska zveza Slovenije (HZS) – je, glede na potek epidemije novega koronavirusa, pripravilo več mogočih scenarijev. Sezona naj bi se začela s tekmami klubov iz iste države oziroma regije, šele pozneje naj bi ekipe na dvoboje potovale v drugo državo. Nič kaj prijetno za zmaje in železarje, saj bi tako že zgodaj v tekmovalnem obdobju sledilo več derbijev.

Pri Sportnews.bz so še zapisali, da naj bi redni del obsegal 36 krogov, prvak pa naj bi bil znan konec aprila. Zadnji naslov so osvojili Ljubljančani, ki so v sezoni 2018/19 po preobratu v finalu premagali Pustertal.

Prvaka zadnje alpske sezone nismo dočakali, kot zadnji so bili prvaki člani Olimpije. Foto: HK SŽ Olimpija

Lanske sezone zaradi novega koronavirusa niso izpeljali v celoti, do predčasnega konca je prišlo tik pred četrtfinalnimi obračuni, v katere sta se uvrstila oba slovenska udeleženca.

Med 16 prijavljenimi klubi jih je po sedem iz Italije in Avstrije, iz Slovenija pa dva. Pri Olimpiji so se sicer z vodstvom nekdanje lige EBEL (po novem bet-at-home ICE Hockey League – IceHL) dogovarjali, da bi naredili tekmovalni korak naprej in zasedli 12. mesto v IceHL, a uradnega odgovora Avstrijcev še niso podali. Je pa vodstvo IceHL pred dnevi dejalo, da je najbolj realna liga z 11 člani.

Kdo je prijavljen v Alpsko ligo za sezono 2020/21? Slovenija: HK SŽ Olimpija, HDD Sij Acroni Jesenice

Italija: Asiago, Cortina, Fassa, Gardena, Pustertal, Ritten, Vipiteno

Avstrija: Bregenzerwald, Linz II, Lustenau, Kitzbuhel, KAC II, RB Salzburg Juniors, Feldkirch

Preberite še: