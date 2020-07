Andrej Tavželj: Treba se bo prilagoditi in biti res strikten

Kapetan HDD Sij Acroni Jesenice Andrej Tavželj se je v zadnjih dneh prelevil v trenerja mlajših upov na hokejski akademiji Anžeta Kopitarja in Tomaža Razingarja. Mladih obrazov je v zadnjih letih vajen tudi v slačilnici železarjev, v kateri bo tudi v prihodnje najizkušenejši člen. Kako bo videti sezona, še ni povsem jasno, a negotovost, ki je prišla s koronavirusom, jim ne sme vzeti motivacije, pravi. Kot jim je ne sme anonimno pismo, ki je pred tednoma na noge dvignilo Jesenice . V društvu so se pogovorili, anonimke ne želijo pogrevati.

Sredi junija je prah na hokejskih Jesenicah dvignilo anonimno pismo, v katerem avtorji (domnevno skupina hokejistov) opozarjajo na, po njihovih besedah, nevzdržne razmere v HDD Sij Acroni Jesenice. Igralci so v izjavi za javnost, ki jo je poslal kapetan Andrej Tavželj, zapisali, da pisma niso napisali oni, in pomoči, ki jo anonimni avtorji pisma navajajo, ne potrebujejo.

"S fanti smo se v slačilnici pogovorili že na dan, ko je anonimno pismo prišlo v javnost. Bili smo enotni, napisali smo svoje pismo, s katerim smo se vsi strinjali, ga poslali in stvari pustili za seboj. Za nas je stvar rešena, nočemo pogrevati te teme," se Tavželj ne želi vračati v junij, pač pa raje gleda v prihodnost.

"S fanti smo se pogovorili, bili enotni in poslali svoje pismo. Za nas je stvar rešena, nočemo pogrevati te teme," o anonimki pravi 36-letnik. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Negotovost ne sme vplivati na motivacijo

Ta je zaradi pandemije novega koronavirusa, ki je predčasno končal zadnje tekmovalno obdobje, še v oblakih. Začetek Alpske lige in format tekmovanj še nista povsem jasna. Obstaja več mogočih scenarijev. Se bo pa vse skupaj zagotovo začelo z zamikom.

"Na začetku še ni bilo tako težko, zdaj pa je vedno bolj," o tem, kako nevednost vpliva nanj, pravi naš sogovornik, in dodaja: "Motivacije mi sicer ne manjka, vem, da se bo nekega dne liga začela. A nihče ne ve, kdaj. Morda se bo sezona začela z državnim prvenstvom, morda mesec pozneje, morda bo Alpska liga šele po novem letu. Na to moramo biti pripravljeni. Ne smemo izgubiti motivacije in zaleta. Treba se bo prilagoditi in biti res strikten. Tako pri treningu kot pri vsem drugem."

S skupinskimi treningi pod vodstvom Mitje Šivica bodo najverjetneje začeli v tretjem tednu avgusta. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Stvar prilagoditve bodo tudi treningi. "Pogovori so šli v smeri, da bi s skupinskimi treningi na ledu začeli tretji teden v avgustu, a nič še ni dorečenega. Če se bo liga res začela oktobra, kot pravijo zadnji podatki, menim, da je prav, da nismo že 1. avgusta na ledu vsi skupaj. Smo pa res v takih časih, ko bo potrebnega veliko prilagajanja."

Občni zbor prestavljen Pri HDD Sij Acroni Jesenice bi morali danes imeti občni zbor, na katerem bi med drugim razpravljali o finančnem poročilu o predčasno končani sezoni, različnih poročilih, kadrovskih stvareh, a so ga, kot so sporočili, zaradi nepredvidene odsotnosti ključnih članov prestavili na poznejši termin.

"Na njih je, da začnejo vstopati v še malo večje vloge kot liderji moštva, saj bo ta ekipa to potrebovala. Upam, da jim bom pri tem lahko še naprej pomagal," o večjem delu ekipe, ki bo še naprej mlada in energična. Foto: Matic Ritonja / Sportida

Morajo se izluščiti kot igralci, pa tudi kot osebnosti

Jeseniška ekipa bo tudi v prihodnji sezoni "mlada in energična". Od izkušenejše garde so se poslovili Miha Brus (konec kariere), Urban Sodja (preselil se je v Francijo), Jaka Ankerst, Antoine Bonvalot (vrnil se je v Francijo), ob Tavžlju bo izkušnje vnašal Andrej Hebar, svojo vrsto so okrepili s, v zadnjem času, članoma Olimpije Žanom Usom in Žanom Jezovškom, podaljšali četo mlajših oklepnikov in se za sodelovanje dogovorili še z 20-letnim Majem Tavčarjem in 17-letnim Binetom Mašičem.

"Zdaj sem se že kar navadil, da imamo vsako leto nekaj novih obrazov, sploh mladih, v prihodnji sezoni bomo pa imeli sploh eno mlajših ekip. Z Andrejem sva na neki način edina z več izkušnjami v ekipi. Fantje, ki so bili zadnja tri leta z nami, predvsem Jeseničani iz mlajših selekcij, so po mojem mnenju že napredovali. Je pa zdaj na njih še, da začnejo vstopati v še malo večje vloge kot liderji moštva, saj bo ta ekipa to potrebovala, pa tudi sami se morajo izluščiti kot igralci, pa tudi kot osebnosti. Upam, da sem jim do zdaj pri tem v zadostni meri pomagal in da jim bom lahko še naprej," o mlajšem valu, ki bo moral prevzeti več odgovornosti, razmišlja 36-letnik, zadovoljen z okrepitvama iz Ljubljane.

Iz Olimpije sta se na Jesenice preselila vratar Žan Us in napadalec Žan Jezovšek. Foto: Grega Valančič/Sportida

"V preteklosti smo morda imeli težave z vratarji. Ne bom rekel, da nismo imeli kakovosti, a nismo imeli izkušenj, Žan (Us, op. a.) pa je bil zadnja leta eden boljših vratarjev lige. Drugega Žana (Jezovška, op. a.) poznam že od takrat, ko je bil pri nas na Jesenicah, in menim, da je naredil velik korak naprej. Super okrepitvi za nas. Menim, da bo to zanimiva ekipa, v njeni igri pa bo, če vemo, na kakšen način dela prisega Mitja (trener Šivic, op. a.), veliko borbe, drsanja, agresivnosti."

Jeseničani so po slabšem decembrskem delu lanske sezone v začetku leta našli recept za zmage, bili v naletu, a jih je tik pred končnico, v katero bi se odpravili s tretjega mesta, zaustavil koronavirus.

Preberite še: