Trenutna realnost: Enajsterica brez slovenskega predstavnika

Navijači in sodelujoči v nekdanji ligi EBEL so dolgo časa čakali soboto, ko je vodstvo tekmovanja predstavilo novo ime in načrte za prihodnjo sezono. Po umiku Erste Bank in prihodu bat-at-home na mesto generalnega pokrovitelja se bo tekmovanje imenovalo bet-at-home ICE Hockey League (IceHL).

Začetek 25. septembra

Tekmovanje naj bi se z 11 moštvi začelo 25. septembra. Foto: Sportida Začetek tekmovanja se bo zaradi pandemije novega koronavirusa nekoliko zamaknil, a ne pretirano.

"V zadnjih tednih smo trdo delali, da lahko danes predstavimo ligo. Začetek sezone smo postavili na 25. september," pravi direktor tekmovanja Christian Feichtinger in upa, da koronavirus ne bo znova mešal štren. "Morali se bomo prilagajati položaju, si pa seveda želimo odigrati čim več tekem, kot bo mogoče. Ob smernicah, ki jih že imamo, bomo pripravili še dodatne, če bo treba v primeru koronavirusa kdaj stopiti na zavoro."

Upajo na zanimive obračune Dunaja in Bratislave

Potem ko se je od tekmovanja zaradi finančnih nezmožnosti poslovil Znojmo, se je ligi pridružil slovaški Bratislava Capitals. Vodstvo IceHL upa, da bo bližina Dunaja pomagala ustvariti nov derbi. Število sodelujočih se tako ni spremenilo in je še vedno pri lihi številki 11.

Realnost je pri številki 11

V zadnjih tednih so kot kot mogočega 12. predstavnika pogosto omenjali ljubljanski HK SŽ Olimpija, vodstvo zeleno-belih je na ligo poslalo tudi ponudbo s predlogi, kako bi bilo zmožno poravnati obveznosti, a kot kaže, bo zeleno-beli tabor še naprej igral v Alpski ligi.

"O Ljubljani bi rekel, da obstaja možnost, a kot so dejali v klubu, je priključitev ligi srednje- do dolgoročni cilj," pravi Feichitnger. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Trenutno smo pri 11 klubih. O Ljubljani bi rekel, da obstaja možnost, a kot so dejali v klubu, je priključitev ligi srednje- do dolgoročni cilj. 11 moštev je trenutno realnost, obstajajo pa tudi drugačna mnenja lastnikov tekmovanja," je Feichtinger nakazal, da bodo Slovenci na tekmovalni korak naprej še počakali.

Pri Olimpiji so sicer po predčasno končani zadnji sezoni priključitev nekdanji ligi EBEL načrtovali za leto 2021, s slovesom Znojma so teren preverili že prej, do morebitne uresničitve načrta pa bo, kot kaže, preteklo še nekaj časa.

Kdo igra v IceHL? Avstrija: Red Bull Salzburg, KAC Celovec, Vienna Capitals, EHC Linz, Graz 99ers, Innsbruck, Dornbirn, VSV Beljak

Madžarska: Fehervar AV19

Italija: HC Bolzano

Slovaška: Bratislava Capitals

