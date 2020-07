Kanadčan se je zaradi hčerke odpovedal nadaljevanju sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Devetindvajsetletni Kanadčan se namreč boji, da bi utegnil z igranjem v enem od dveh hokejskih mehurčkov okužiti dveletno hčerko, ki je bila lani dlje časa v bolnišnici za posledicami pljučnega virusa.

"Po vsem, kar je morala preživeti moja hčerka, in skrbi, da bi se lahko okužila z novim koronavirusom, sem se odločil, da ne bom nadaljeval sezone v ligi NHL," je sporočil Hamonic v izjavi za javnost.

Iz moštva so sporočili, da Hamonicovo odločitev spoštujejo in razumejo. Hamonic je za Calgary v letošnji sezoni dosegel tri gole in devet podaj. Odigral je 50 tekem.

Calgary bo sicer sezono nadaljeval v Edmontonu, kjer bo zbrana dvanajsterica najboljših moštev iz zahodne konference, med katerimi ne bo Anžeta Kopitarja z Los Angeles Kings. Dvanajsterica moštev iz vzhodne konference bo igrala v Torontu.

V ligi NHL so v zadnjih dneh sprejeli odločitev, da se bo sezona, ki je bila prekinjena zaradi novega koronavirusa, nadaljevala 1. avgusta. S skupnimi treningi bodo moštva pričela v ponedeljek, 13. julija.